Шутку депутата Нилова про новогодние ракеты для «мальчика Вовы» в Госдуме назвали «неуместной»

«Дети ни в чем не виноваты – ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Москве», – заявил он «Ведомостям». Он не сказал, будет ли поведение его однофамильца рассматриваться в комиссии по этике. «Когда будет комиссия, когда будет повестка, тогда будем рассматривать. А сейчас не о чем говорить», – отметил депутат.