Шутку депутата Нилова про новогодние ракеты для «мальчика Вовы» в Госдуме назвали «неуместной»Депутат позже объяснил, что имел в виду президента Украины Зеленского, а не ребенка из Киева
Шутка про новогоднюю мечту о ракетах некоего «мальчика Вовы из Киева», которую произнес депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») на благотворительной акции «Елка желаний», неуместна и вульгарна, считает зампред комиссии Госдумы по этике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Дети ни в чем не виноваты – ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Москве», – заявил он «Ведомостям». Он не сказал, будет ли поведение его однофамильца рассматриваться в комиссии по этике. «Когда будет комиссия, когда будет повестка, тогда будем рассматривать. А сейчас не о чем говорить», – отметил депутат.
«Любому человеку нужно следить за словами и поступками, а тем, кто представляет государство – вдвойне», — подчеркнул первый зампред комиссии Госдумы по этике Сергей Пантелеев (КПРФ). Еще один член комиссии Евгений Ревенко («Единая Россия») от комментариев отказался. Еще несколько членов комиссии – Елена Драпеко («Справедливая Россия»), Сергей Леонов (ЛДПР) и Сердана Авксентьева («Новые люди») – не ответили на звонки «Ведомостей».
Депутаты Госдумы участвовали 14 декабря в благотворительной акции «Ёлка желаний». На ней висели конверты с желаниями на Новый год детей-сирот, детей военных и детей с ограниченными возможностями здоровья из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Нилов подошел к елке, снял с елки шарик и «прочитал»: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди...». «Это шутка, конечно», – добавил он.
Представитель «Справедливой России» сообщил «Ведомостям», что шутка Нилова была «его личной инициативой». «По всем остальным разъяснениям просим обращаться к Олегу Анатольевичу», – сказал собеседник «Ведомостей».
Нилов не ответил на звонки «Ведомостей».
«РИА Новости» он сказал, что имел в виду «конкретного Вовочку» – президента Украины Владимира Зеленского. «Только Вовочка Зеленский из Киева просит ему ракет прислать. Это такой экспромт, что есть такой "мальчиш-плохиш"», – заявил депутат.
По словам Нилова, в рамках акции «Елка желаний» он подарит смарт-часы девочке из ДНР – такой шарик с желанием ему попался на самом деле. «Конечно, буду в ДНР, в обязательном порядке найду, вручу, поздравлю», – отметил он.