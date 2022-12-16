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МВД разработало проект закона о мониторинге социально-экономического положения силовиков

Специальные кадры начнут работать над этим с 2024 г.
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

МВД разработало законопроект, который направлен на организацию мониторинга социально-экономического и правового положения силовиков. Эта инициатива была одобрена правкомиссией по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко, подтвердил «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой мероприятия. «Ведомости» ознакомились с проектом закона, а также сопроводительными документами к нему. Их подлинность подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к Белому дому.

Подготовленные ведомством поправки предусматривают наделение МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, Государственной фельдъегерской службы, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета «полномочиями и новой функцией» по проведению и ежегодному анализу результатов мониторинга социально-экономического положения как действующих сотрудников, так и уволенных со службы, а также членов их семей. Принятие законопроекта «позволит организовать мониторинг как государственную систему непрерывного наблюдения и анализа основных показателей социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов», говорится в пояснительной записке. Вступление закона в силу запланировано на 1 января 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных