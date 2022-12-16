МВД разработало проект закона о мониторинге социально-экономического положения силовиков

Подготовленные ведомством поправки предусматривают наделение МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, Государственной фельдъегерской службы, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета «полномочиями и новой функцией» по проведению и ежегодному анализу результатов мониторинга социально-экономического положения как действующих сотрудников, так и уволенных со службы, а также членов их семей. Принятие законопроекта «позволит организовать мониторинг как государственную систему непрерывного наблюдения и анализа основных показателей социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов», говорится в пояснительной записке. Вступление закона в силу запланировано на 1 января 2024 г.