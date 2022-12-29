Закон о специальном статусе первого президента Казахстана отменят

Закон о специальном статусе первого президента Казахстана отменятНо Нурсултан Назарбаев сохранит часть своего влияния
Мажилис (парламент) Казахстана рассмотрит вопрос о лишении первого президента страны Нурсултана Назарбаева привилегий. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба нижней палаты казахстанского парламента. Теоретически это может привести к лишению «лидера нации» особого положения и, вероятно, неприкосновенности.
Закон «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (отец нации)» был принят еще в 2000 г. Согласно ему, Нурсултан Назарбаев, проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны. Кроме того, государство берет на себя расходы по содержанию первого президента и его семьи, а сам Назарбаев сохраняет за собой право обращаться к народу и государству с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и вопросам безопасности страны.
Ранее Назарбаев, даже не занимая пост президента, обладал значительной политической властью как пожизненный председатель Совета безопасности Казахстана. В январе 2022 г. после волны протестов, переросших в беспорядки, парламент снял Назарбаева с этой должности и передал его полномочия действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Тогда же Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором подтвердил переход всей полноты власти к Токаеву, а себя объявил пенсионером. Версию, что его снятие с поста председателя Совета безопасности стало результатом конфликта элит, первый президент отрицал. Осенью 2022 г. парламент Казахстана принял решение о возвращении столице названия Астана. В 2019 г. Астана была переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны.
Внесение законопроекта об отмене гарантий для первого президента Казахстана – это просто логическое завершение ряда инициатив в отношении Назарбаева и его клана, лишения его особого статуса, льгот, гарантий безопасности, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Этот процесс был запущен после январских беспорядков, напоминает он.
С точки зрения внутренних раскладов отмена закона показывает последовательную позицию президента Токаева по постепенному сокращению возможностей первого президента влиять на внутреннюю политику. Но Назарбаев пока не превращается в аналог советского лидера Никиты Хрущева на пенсии – он еще достаточно богат и имеет влияние на значительную часть элиты и бизнеса, несмотря на скорую потерю юридического статуса. Пока Назарбаев остается заметным и некомфортным игроком для Токаева, хотя и с ограниченным набором инструментов. Противостояние между Токаевым и бывшим президентом и его кланом продолжается, но баланс не в пользу последних и им приходится мириться с шагами действующего главы государства, говорит Притчин.