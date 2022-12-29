Закон о специальном статусе первого президента Казахстана отменят

Закон «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы (отец нации)» был принят еще в 2000 г. Согласно ему, Нурсултан Назарбаев, проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны. Кроме того, государство берет на себя расходы по содержанию первого президента и его семьи, а сам Назарбаев сохраняет за собой право обращаться к народу и государству с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и вопросам безопасности страны.