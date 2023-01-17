Рассмотрение законопроекта о доставке пенсий исключительно «Почтой России» может быть затянуто

Рассмотрение законопроекта о доставке пенсий исключительно «Почтой России» может быть затянутоПротив его принятия выступили регионы, которые организуют доставку самостоятельно, а также «Опора России»
Второе чтение поправок к закону «О почтовой связи», которые предусматривают монополизацию рынка доставки пенсий наличными «Почтой России», откладывается из-за недовольства регионов. Как рассказал «Ведомостям» один из авторов законопроекта, сенатор Николай Журавлев, пока точно не известно, когда пройдет второе чтение, но выразил надежду, что это произойдет в феврале-марте, поскольку «надо отработать поправки регионов», их содержание он не уточнил. В ряде субъектов Федерации возникли вопросы из-за передачи доставки пенсий в ведение только «Почты России», уточнил Журавлев и подтвердил собеседник в Госдуме.
Законопроект был внесен в Госдуму 13 октября 2022 г., тогда его соавтор, глава комитета по информполитике (отвечает за законопроект) Александр Хинштейн сообщал, что из 11,9 млн человек, которые получают пенсии наличными, 10,4 млн обслуживаются «Почтой России». «1,5 млн пенсионеров пенсию приносят альтернативные доставщики, забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты. Ведь одно дело – разнести пенсии в мегаполисе и совсем другое – доставить в далекие деревни и села», – приводила его слова пресс-служба Госдумы.