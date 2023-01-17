Рассмотрение законопроекта о доставке пенсий исключительно «Почтой России» может быть затянуто

Законопроект был внесен в Госдуму 13 октября 2022 г., тогда его соавтор, глава комитета по информполитике (отвечает за законопроект) Александр Хинштейн сообщал, что из 11,9 млн человек, которые получают пенсии наличными, 10,4 млн обслуживаются «Почтой России». «1,5 млн пенсионеров пенсию приносят альтернативные доставщики, забирающие самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты. Ведь одно дело – разнести пенсии в мегаполисе и совсем другое – доставить в далекие деревни и села», – приводила его слова пресс-служба Госдумы.