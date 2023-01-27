В Гордуме Хабаровска впервые с 2019 года создана фракция «Единой России»В депутатское объединение вошли бывшие члены ЛДПР
В городской Думе Хабаровска впервые более чем за три года создана фракция «Единой России». В нее вошли 12 депутатов, в прошлом состоявших в ЛДПР, возглавил фракцию депутат Рамиз Гогуев. Он прежде также состоял в ЛДПР.
Решение о создании депутатского объединения единогласно было принято на заседании местного политсовета партии в Хабаровске, его поддержал мэр, член генсовета партии Сергей Кравчук. «Для нас очень важно, чтобы в городской Думе была фракция “Единой России”. Дума сейчас многопартийная, и фракционность позволяет приходить к консенсусу, принимать оптимальные решения для благополучия жителей города», — приводит его слова пресс-служба краевого отделения партии власти.
Седьмой созыв Гордумы Хабаровска был избран в 2019 г., спустя год после неожиданной победы на выборах губернатора Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала. Под его руководством кандидаты от ЛДПР в депутаты Гордумы взяли 34 из 35 мандатов. Еще одно депутатское кресло досталось представителю «Справедливой России». «На протяжении трех лет, после выборов Хабаровской городской думы VII созыва, “Единая Россия” не была фракционно представлена в муниципальном парламенте. Сегодня появилась такая возможность – в настоящее время в составе партии 12 человек», — заявил глава регионального исполкома единороссов Евгений Солоненко.
Летом 2020 г. губернатор Фургал был арестован по обвинению в организации убийств. В ближайшие недели Люберецкий городской суд Московской области вынесет ему приговор. Врио главы региона был назначен однопартиец Фургала, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, в 2021 г. избранный губернатором края.
На фоне протестов против ареста Фургала в краевом отделении ЛДПР произошел раскол, и партия стала стремительно терять свое влияние. Ряды сторонников ЛДПР покинули несколько депутатов Гордумы Хабаровска. Часть из них присоединилась к «Единой России», часть, включая спикера Михаила Сидорова, – к справороссам. Последнего сняли с руководящего поста в марте 2021 г., поскольку он, как утверждалось, «не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе».
Наконец, на дополнительных выборах в Гордуму Хабаровска по одномандатному округу № 30 в сентябре 2022 г. впервые за несколько лет победил представитель «Единой России» Андрей Белоглазов. В результате под контролем ЛДПР осталось меньшинство – лишь 14 мандатов.
С конца 2021 г. в статусе исполняющего обязанности Гордумой Хабаровска руководил бывший член фракции ЛДПР Юрий Ягодин, вступивший в начале 2022 г. в «Единую Россию». В ноябре 2022 г. депутаты Гордумы со второго раза избрали постоянного спикера – им стал единоросс Андрей Белоглазов. Предыдущая попытка назначения председателя обернулась неудачей из-за того, что фракция ЛДПР в знак протеста покинула зал заседаний.
Новый расклад в Гордуме Хабаровска будет удобен для мэра-единоросса Сергея Кравчука, считает политолог Ростислав Туровский. По его словам, «Единая Россия» последовательно укрепляет позиции в некогда провальном для себя Хабаровском крае.
Политолог Евгений Минченко назвал создание фракции «Единой России» в Гордуме Хабаровска «одной из составляющих большого компромисса» в крае, который заключается в том, что «губернатор Дегтярев обязан поддерживать не только своих сторонников из ЛДПР, но и партию власти».
«Во многом “Единой России” помогла лояльность губернатора Дегтярева, хотя он состоит в ЛДПР. Фактически в ЛДПР произошел раскол, лояльная часть партийцев ориентирована на губернатора и сотрудничество с партией власти», – сказал Туровский. По его оценке, в городской Думе Хабаровска удалось создать фракцию «Единой России» из самых лояльных выходцев из ЛДПР, а также дополнительно избрать депутатом Андрея Белоглазова, который стал спикером.