В Гордуме Хабаровска впервые с 2019 года создана фракция «Единой России»

Седьмой созыв Гордумы Хабаровска был избран в 2019 г., спустя год после неожиданной победы на выборах губернатора Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала. Под его руководством кандидаты от ЛДПР в депутаты Гордумы взяли 34 из 35 мандатов. Еще одно депутатское кресло досталось представителю «Справедливой России». «На протяжении трех лет, после выборов Хабаровской городской думы VII созыва, “Единая Россия” не была фракционно представлена в муниципальном парламенте. Сегодня появилась такая возможность – в настоящее время в составе партии 12 человек», — заявил глава регионального исполкома единороссов Евгений Солоненко.