Минобороны взяло на себя обеспечение добровольцев

Минобороны взяло на себя обеспечение добровольцевЭто говорит о повышении роли ведомства в снабжении фронта, считают эксперты
Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью, следует из проекта приказа военного ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство также займется оказанием медицинской помощи добровольцам и их эвакуацией при необходимости.
«Настоящий порядок регламентирует обеспечение добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами», – отмечается в документе. Добровольцы будут обеспечены в порядке, установленном для Вооруженных сил РФ. В случае причинения материального ущерба государству во время исполнения своих обязанностей они будут привлечены к материальной ответственности. Новое оборудование добровольцы могут получить по мере износа ранее выданного.
Медицинскую помощь добровольцы смогут получить в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях, к которым будут прикрепляться формирования. Также предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС. Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.
В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «Об обороне». Глава государства поручил Минобороны создавать добровольческие формирования. Согласно документу, добровольцы должны содействовать выполнению задач Вооруженных сил. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются военным ведомством. В случае гибели добровольцев члены семей получат 3 млн руб.
В том же месяце был подписан закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий для лиц, которые вступили в добровольческие формирования и содействуют выполнению задач военной спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 г.
«Всего есть пять категорий лиц, принимающих участие в военной спецоперации, – заявил депутат Госдумы Александр Бородай (“Единая Россия”). – Это военнослужащие по контракту или призыву, они имеют все положенные льготы. Ко второй категории, приравненной к военнослужащим по системе льгот, относятся волонтеры – гражданские лица от разных организаций, осуществляющие гуманитарные функции. Еще две категории – это воюющие добровольцы. Это, в частности, ЧВК “Вагнер”, БАРС (“Боевой армейский резерв”) и ДРО (Департамент ресурсного обеспечения) страны под кураторством одного из управлений Генерального штаба».
Политолог Александр Немцев указывает на то, что добровольцев раньше обеспечивали волонтеры. «С одной стороны, это говорит о повышении роли Минобороны в снабжении фронта. С другой стороны, современные добровольцы получают хорошее денежное вознаграждения из-за причастности к частным военным компаниям», – отмечает эксперт. Таким образом, считает он, государство признало недочеты в вопросах обеспечения: «Была найдена форма, чтобы продекларировать это через добровольцев. Это мягкая форма признания недостатков для последующей работы над ними».
В подготовке статьи участвовала Евгения Дубровина