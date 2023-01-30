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Минобороны взяло на себя обеспечение добровольцев

Это говорит о повышении роли ведомства в снабжении фронта, считают эксперты
Анастасия Майер
Кирилл Брага / РИА Новости

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медицинской помощью, следует из проекта приказа военного ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство также займется оказанием медицинской помощи добровольцам и их эвакуацией при необходимости.

«Настоящий порядок регламентирует обеспечение добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами», – отмечается в документе. Добровольцы будут обеспечены в порядке, установленном для Вооруженных сил РФ. В случае причинения материального ущерба государству во время исполнения своих обязанностей они будут привлечены к материальной ответственности. Новое оборудование добровольцы могут получить по мере износа ранее выданного.

Медицинскую помощь добровольцы смогут получить в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях, к которым будут прикрепляться формирования. Также предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС. Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.

В ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «Об обороне». Глава государства поручил Минобороны создавать добровольческие формирования. Согласно документу, добровольцы должны содействовать выполнению задач Вооруженных сил. Численность добровольческих формирований, их организация, районы их действий и стоящие перед ними задачи также определяются военным ведомством. В случае гибели добровольцев члены семей получат 3 млн руб.

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В том же месяце был подписан закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий для лиц, которые вступили в добровольческие формирования и содействуют выполнению задач военной спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 г.

«Всего есть пять категорий лиц, принимающих участие в военной спецоперации, – заявил депутат Госдумы Александр Бородай (“Единая Россия”). – Это военнослужащие по контракту или призыву, они имеют все положенные льготы. Ко второй категории, приравненной к военнослужащим по системе льгот, относятся волонтеры – гражданские лица от разных организаций, осуществляющие гуманитарные функции. Еще две категории – это воюющие добровольцы. Это, в частности, ЧВК “Вагнер”, БАРС (“Боевой армейский резерв”) и ДРО (Департамент ресурсного обеспечения) страны под кураторством одного из управлений Генерального штаба».

Политолог Александр Немцев указывает на то, что добровольцев раньше обеспечивали волонтеры. «С одной стороны, это говорит о повышении роли Минобороны в снабжении фронта. С другой стороны, современные добровольцы получают хорошее денежное вознаграждения из-за причастности к частным военным компаниям», – отмечает эксперт. Таким образом, считает он, государство признало недочеты в вопросах обеспечения: «Была найдена форма, чтобы продекларировать это через добровольцев. Это мягкая форма признания недостатков для последующей работы над ними».

В подготовке статьи участвовала Евгения Дубровина

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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