Минобороны взяло на себя обеспечение добровольцев

В том же месяце был подписан закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий добровольцам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Документ также устанавливает статус инвалида боевых действий для лиц, которые вступили в добровольческие формирования и содействуют выполнению задач военной спецоперации на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 г.