В Госдуме заявили о сохранении отсрочки по мобилизации для отцов с тремя детьми
Действие отсрочки от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми продолжается, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «РИА Новости».
«Хочу проинформировать вас, что комитет (ГД по обороне) получил 26 января 2023 г. официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны Российской Федерации, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 г. свое действие не прекратили», – рассказал он.
13 января глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. Позднее в тот же день первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что октябрьская директива Генштаба по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации для отцов троих и более детей продолжает действовать.
27 января Картаполов сообщил, что Госдума и правительство продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Еще осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен.
23 января представитель Кремля заявил, что указ президента о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому он продолжает действовать.