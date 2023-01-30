В Госдуме заявили о сохранении отсрочки по мобилизации для отцов с тремя детьми

После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и отрицали планы объявлять новую волну. Еще осенью 2022 г. президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка». При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен.