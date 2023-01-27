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В Госдуме сообщили о продолжении работы по отсрочкам от частичной мобилизации

Ведомости

Госдума и правительство продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, написал глава комитета по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.

Картаполов написал о том, что накануне председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Александровна Останина разместила в своих социальных сетях информацию об отсрочках по мобилизации.

«В связи с этим хотелось бы рекомендовать Нине Александровне заняться реальными делами. В этом вопросе, считаю, популизм неуместен. Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается, решение по ним будет приниматься с учетом позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как вопрос касается основ обороноспособности государства», – подчеркнул Картаполов.

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Картаполов ранее опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов. «Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — сообщил Картаполов РБК.

20 января Останина в беседе с «Коммерсантом», ссылаясь на Картаполова, сообщила, что оборонное ведомство готово поддержать ранее внесенные в парламент поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Останина является одним из авторов данного законопроекта.

Позже в опровержении Картаполов уточнил, что комитет Госдумы по обороне не имеет отношения к информации, которую сообщила Останина. Он предложил «оставить эти высказывания на ее совести».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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