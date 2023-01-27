В Госдуме сообщили о продолжении работы по отсрочкам от частичной мобилизации

«В связи с этим хотелось бы рекомендовать Нине Александровне заняться реальными делами. В этом вопросе, считаю, популизм неуместен. Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается, решение по ним будет приниматься с учетом позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как вопрос касается основ обороноспособности государства», – подчеркнул Картаполов.