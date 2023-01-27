В Госдуме сообщили о продолжении работы по отсрочкам от частичной мобилизации
Госдума и правительство продолжают работу над пакетом законопроектов об отсрочках от частичной мобилизации, написал глава комитета по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале.
Картаполов написал о том, что накануне председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Александровна Останина разместила в своих социальных сетях информацию об отсрочках по мобилизации.
«В связи с этим хотелось бы рекомендовать Нине Александровне заняться реальными делами. В этом вопросе, считаю, популизм неуместен. Работа с правительством РФ над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации продолжается, решение по ним будет приниматься с учетом позиции всех заинтересованных органов государственной власти, так как вопрос касается основ обороноспособности государства», – подчеркнул Картаполов.
20 января Останина в беседе с «Коммерсантом», ссылаясь на Картаполова, сообщила, что оборонное ведомство готово поддержать ранее внесенные в парламент поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Останина является одним из авторов данного законопроекта.
Позже в опровержении Картаполов уточнил, что комитет Госдумы по обороне не имеет отношения к информации, которую сообщила Останина. Он предложил «оставить эти высказывания на ее совести».