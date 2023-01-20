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Картаполов опроверг слова Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не говорил главе думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке Минобороны отсрочки для отцов детей-инвалидов.

«Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — сообщил Картаполов РБК

20 января Останина в беседе с «Коммерсантом», ссылаясь на Картаполова, сообщила, что оборонное ведомство готово поддержать ранее внесенные в парламент поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Останина является одним из авторов данного законопроекта.

Позже в опровержении Картаполов уточнил, что комитет Госдумы по обороне не имеет отношения к информации, которую сообщила Останина. Он предложил «оставить эти высказывания на ее совести».

13 января глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина, выступающая от фракции КПРФ, сообщила, что Генштаб отменил пункт об отсрочке при проведении мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. По ее словам, эту информацию также подтвердила член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора. 

Позже в Минобороны подтвердили отсутствие отсрочки у многодетных отцов с тремя детьми. «Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается», — сказали на горячей линии ведомства. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что отсрочка сохраняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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