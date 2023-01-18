Володин предложил сделать службу в армии обязательной для чиновников, депутатов и судей

Но уклонистов не возьмут в чиновники и сейчас. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 16 закона «О государственной гражданской службе РФ», гражданин не может быть принят на госслужбу в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Еще в 2014 г. Конституционный суд вынес решение о соответствии Основному закону данной нормы. В 2017 г. депутаты ограничили запрет для уклонистов 10 годами – он действует с того момента, как призывная комиссия, исследовав все обстоятельства, утвердит заключение о том, что гражданин не проходил «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».