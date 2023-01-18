Володин предложил сделать службу в армии обязательной для чиновников, депутатов и судей

Володин предложил сделать службу в армии обязательной для чиновников, депутатов и судейПока идея такого социального лифта не оформлена в законодательную инициативу
На первом же заседании Госдумы 2023 г. спикер Вячеслав Володин предложил депутатам подумать об изменениях, которые вполне соответствуют духу времени. Председатель нижней палаты парламента, судя по его выступлению, предложил связать возможность работы в российской системы власти с прохождением службы в армии: «Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке [нужно] наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах».
Володин оговорился, что речь может идти о принятии кадровых решений в соответствии с таким принципом «в будущем». Он не стал уточнять, о каких еще видах службы идет речь, ведь не все высокопоставленные управленцы связали прошлое именно с Вооруженными силами. Сам спикер Госдумы, как сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента, с третьего курса проходил обучение на военной кафедре Саратовского института механизации сельского хозяйства им. М. И. Калинина (СИМСХ) по специальности инженер-механик, а после четвертого курса прошел военные сборы, принял присягу и имеет звание лейтенанта. «На протяжении последующего времени он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном университете. Сегодня полковник запаса», – говорится в сообщении.
Володин не первый раз поднимает эту тему. В частности, еще в конце сентября 2022 г. на фоне частичной мобилизации он предложил депутатам начать обсуждать вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности. Претендовать на депутатство, губернаторство и другие должности должны лишь получившие ВУС, военный билет и принесшие воинскую присягу, сказал он тогда.
По закону уже сейчас обязательно пройти через армию, чтобы поработать в ряде сфер государственной службы. Для выборных должностей таких оговорок нет.
Но уклонистов не возьмут в чиновники и сейчас. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 16 закона «О государственной гражданской службе РФ», гражданин не может быть принят на госслужбу в случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Еще в 2014 г. Конституционный суд вынес решение о соответствии Основному закону данной нормы. В 2017 г. депутаты ограничили запрет для уклонистов 10 годами – он действует с того момента, как призывная комиссия, исследовав все обстоятельства, утвердит заключение о том, что гражданин не проходил «военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».
Адвокат юридической компании «Сотби» Алексей Лежников уточнил, что на сегодняшний день требования об обязательном прохождении военной службы к де-факто чиновникам не предъявляются. Предложенный подход «оттолкнет многих мужчин, планировавших связать свою жизнь с государственной службой, и повлечет существенное увеличение числа женщин [в этой сфере]».
Предложение Володина едва ли будет реализовано, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин: «Хотя в нынешнем историческом отрезке ни от чего зарекаться нельзя».
Заявление носит скорее политический характер, потому что непонятно, как такая инициатива будет действовать «на земле», согласен политолог Александр Немцев. «Если проанализировать действующий состав Госдумы, особенно депутатов до 40 лет, то мы увидим, что совсем не все служили в армии», – отмечает эксперт.
Эта инициатива может стать большой темой для обсуждения в связи с необходимостью увеличить численность Вооруженных сил до 1,5 млн человек. «Чтобы взбодрить или мотивировать людей проходить воинскую службу, запускаются различные информационные акции. Заявление Володина выглядит как часть такой кампании», – заключил Немцев.
Как писали «Ведомости», на выборы в 2023 г. как минимум четыре из пяти парламентских партий планируют выдвигать бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров.
«Единая Россия» работает с запросом граждан и с текущей информационной повесткой: в связи со спецоперацией участники военной спецоперации, волонтеры и военные, находятся в центре общественного внимания и многие из них в глазах граждан имеют дополнительные основания для того, чтобы доверить им представлять политические интересы», – говорит председатель правления ФоРГО Константин Костин.
Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин напомнил о социальных лифтах, которые были доступны для граждан СССР. В частности, речь шла о рабочем трудовом стаже или стаже в крестьянском хозяйстве, а также членстве в партии или в комсомоле.