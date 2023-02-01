Парламентские партии выбирают кандидатов для выборов на новых территориях

Списки «Справедливой России» на новых территориях могут возглавить народный артист России Николай Бурляев и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, состоящие в партийной фракции в Госдуме, а также народный артист России Владимир Стеклов, сообщил «Ведомостям» их однопартиец, первый зампред думской фракции Дмитрий Гусев. Он обратил внимание на то, что все трое «активно работают» в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а Драпеко возглавляет региональное отделение партии в Донецке. «Так что в данном случае все логично», – пояснил Гусев. В пресс-службе «Справедливой России» «Ведомостям» сообщили, что партия «примет максимальное участие во всех назначенных выборах» на новых территориях. «Основной упор мы будем делать на местные кадры, безусловно в том числе участников спецоперации, гуманитарщиков, военкоров», – сказал «Ведомостям» сенатор от партии Сергей Безденежных.