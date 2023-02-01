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Парламентские партии выбирают кандидатов для выборов на новых территориях

Справороссы готовятся выдвигать артистов из Госдумы и военкоров, а КПРФ – бывших активистов КПУ
Александр Тихонов
Ранее «Ведомости» сообщали, что выборы в парламенты ДНР и ЛНР, вероятнее всего, пройдут по пропорциональной системе / Станислав Красильников / ТАСС

Все четыре представленные в Госдуме партии (КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия») планируют участвовать в выборах депутатов парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как ранее писали «Ведомости», администрация президента пока не отказывается от идеи провести там выборы в сентябре, но для этого должно быть отменено военное положение. Партии между тем уже сейчас ведут переговоры с потенциальными кандидатами. До начала избирательной кампании политические силы планируют создать региональные отделения во всех новых регионах (сейчас партячейки функционируют не везде), чтобы выдвинуть на выборы своих представителей.

Списки «Справедливой России» на новых территориях могут возглавить народный артист России Николай Бурляев и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, состоящие в партийной фракции в Госдуме, а также народный артист России Владимир Стеклов, сообщил «Ведомостям» их однопартиец, первый зампред думской фракции Дмитрий Гусев. Он обратил внимание на то, что все трое «активно работают» в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а Драпеко возглавляет региональное отделение партии в Донецке. «Так что в данном случае все логично», – пояснил Гусев. В пресс-службе «Справедливой России» «Ведомостям» сообщили, что партия «примет максимальное участие во всех назначенных выборах» на новых территориях. «Основной упор мы будем делать на местные кадры, безусловно в том числе участников спецоперации, гуманитарщиков, военкоров», – сказал «Ведомостям» сенатор от партии Сергей Безденежных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных