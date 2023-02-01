Парламентские партии выбирают кандидатов для выборов на новых территориях

Парламентские партии выбирают кандидатов для выборов на новых территорияхСправороссы готовятся выдвигать артистов из Госдумы и военкоров, а КПРФ – бывших активистов КПУ
Все четыре представленные в Госдуме партии (КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия») планируют участвовать в выборах депутатов парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как ранее писали «Ведомости», администрация президента пока не отказывается от идеи провести там выборы в сентябре, но для этого должно быть отменено военное положение. Партии между тем уже сейчас ведут переговоры с потенциальными кандидатами. До начала избирательной кампании политические силы планируют создать региональные отделения во всех новых регионах (сейчас партячейки функционируют не везде), чтобы выдвинуть на выборы своих представителей.
Списки «Справедливой России» на новых территориях могут возглавить народный артист России Николай Бурляев и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, состоящие в партийной фракции в Госдуме, а также народный артист России Владимир Стеклов, сообщил «Ведомостям» их однопартиец, первый зампред думской фракции Дмитрий Гусев. Он обратил внимание на то, что все трое «активно работают» в ДНР, ЛНР и Запорожской области, а Драпеко возглавляет региональное отделение партии в Донецке. «Так что в данном случае все логично», – пояснил Гусев. В пресс-службе «Справедливой России» «Ведомостям» сообщили, что партия «примет максимальное участие во всех назначенных выборах» на новых территориях. «Основной упор мы будем делать на местные кадры, безусловно в том числе участников спецоперации, гуманитарщиков, военкоров», – сказал «Ведомостям» сенатор от партии Сергей Безденежных.