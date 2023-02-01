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Политика

Совещание президента по вопросам восстановления жилой инфраструктуры: главное

Путин поручил помочь пострадавшим от обстрелов регионам в кратчайшие сроки
Анастасия Майер
Пресс-служба президента России

Приоритетная задача на данный момент – это ликвидация возможности обстрела вооруженными силами Украины приграничных регионов России, заявил президент Владимир Путин во время совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС.

«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложной ситуации: лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии», – цитирует президента пресс-служба Кремля.

Главной темой совещания стала поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Глава государства обратил внимание правительства на необходимость решить проблемы граждан, пострадавших от обстрелов: отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, а также вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения.

Говоря о поддержке граждан, потерявших жилье из-за чрезвычайных ситуаций, подтоплений, наводнений, природных пожаров по всей территории России, Путин отметил, что в этих случаях предусмотрены единовременные выплаты и пособия, финансовая помощь, а также восстановление объектов образования, здравоохранения и культуры за счет федеральных ресурсов.

«А так, в целом, прошу вас настроиться на то, чтобы все обсуждавшиеся сегодня вопросы были закрыты и были закрыты как можно быстрее», - заявил президент и передал слово вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Вице-премьер отметил, что жителей Белгородской, Курской, и Брянской областей на приграничных территориях необходимо расселить из-за обстрелов. По его словам, в этих случаях не всегда оказывается возможным использовать традиционные механизмы компенсаций при ЧС. Правительство уже подготовило предложения по этому поводу. 

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор режим неоднократно продлевали. 

Кроме того, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

Накануне глава государства также поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта через границы субъектов, на территории которых установлен «желтый» уровень террористической опасности.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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