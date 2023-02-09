Послание президента США в конгрессе оказалось непохожим на предвыборное

По его словам, США смогли преодолеть последствия пандемии и инфляции, перешли к росту числа рабочих мест, начали импортозамещение и возвращение высокотехнологичных производств в страну. Если при предшественнике Дональде Трампе «мы были на краю гражданской войны», то теперь обе партии работают вместе, сказал он, обращаясь к республиканцам. Но они не должны держать администрацию в заложниках по вопросу об увеличении потолка госдолга, добавил он. Республиканец Кевин Маккарти в начале января возглавил палату представителей при условии, что он не допустит увеличения потолка госдолга страны выше установленного порога в $31,4 трлн (к этому моменту он достиг $31,38 трлн).