Послание президента США в конгрессе оказалось непохожим на предвыборное

Послание президента США в конгрессе оказалось непохожим на предвыборноеДжо Байден готовится к затяжной борьбе с республиканцами
Президент США Джо Байден выступил 7 февраля с ежегодным посланием «О положении страны» перед обеими палатами конгресса. Значительная часть его речи была перечислением достижений администрации в годы его правления.
По его словам, США смогли преодолеть последствия пандемии и инфляции, перешли к росту числа рабочих мест, начали импортозамещение и возвращение высокотехнологичных производств в страну. Если при предшественнике Дональде Трампе «мы были на краю гражданской войны», то теперь обе партии работают вместе, сказал он, обращаясь к республиканцам. Но они не должны держать администрацию в заложниках по вопросу об увеличении потолка госдолга, добавил он. Республиканец Кевин Маккарти в начале января возглавил палату представителей при условии, что он не допустит увеличения потолка госдолга страны выше установленного порога в $31,4 трлн (к этому моменту он достиг $31,38 трлн).
Байден также заявил, что администрация уже разработала план бюджета с широкими социальными расходами, не предусматривающий их урезания в каком-либо виде. План, публикация которого намечена на март, по словам президента США, не должен привести к большему дефициту, а наоборот, снизит его на $2 трлн. «Если кто-то попытается урезать социальное страхование, я остановлю его. И если кто-то попытается сократить Medicare (программа медстрахования. – «Ведомости»), я остановлю его», – сказал американский лидер. Байден пообещал добиться пересмотра решения Верховного суда, отменившего федеральное право на аборты, провести миграционную реформу, которая улучшила бы положение нелегалов, добиться более жесткого контроля за полуавтоматическим оружием.