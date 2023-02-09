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Послание президента США в конгрессе оказалось непохожим на предвыборное

Джо Байден готовится к затяжной борьбе с республиканцами
Илья Лакстыгал
JIM WATSON / AFP

Президент США Джо Байден выступил 7 февраля с ежегодным посланием «О положении страны» перед обеими палатами конгресса. Значительная часть его речи была перечислением достижений администрации в годы его правления.

По его словам, США смогли преодолеть последствия пандемии и инфляции, перешли к росту числа рабочих мест, начали импортозамещение и возвращение высокотехнологичных производств в страну. Если при предшественнике Дональде Трампе «мы были на краю гражданской войны», то теперь обе партии работают вместе, сказал он, обращаясь к республиканцам. Но они не должны держать администрацию в заложниках по вопросу об увеличении потолка госдолга, добавил он. Республиканец Кевин Маккарти в начале января возглавил палату представителей при условии, что он не допустит увеличения потолка госдолга страны выше установленного порога в $31,4 трлн (к этому моменту он достиг $31,38 трлн).

Байден также заявил, что администрация уже разработала план бюджета с широкими социальными расходами, не предусматривающий их урезания в каком-либо виде. План, публикация которого намечена на март, по словам президента США, не должен привести к большему дефициту, а наоборот, снизит его на $2 трлн. «Если кто-то попытается урезать социальное страхование, я остановлю его. И если кто-то попытается сократить Medicare (программа медстрахования. – «Ведомости»), я остановлю его», – сказал американский лидер. Байден пообещал добиться пересмотра решения Верховного суда, отменившего федеральное право на аборты, провести миграционную реформу, которая улучшила бы положение нелегалов, добиться более жесткого контроля за полуавтоматическим оружием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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