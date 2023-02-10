Долги госпредприятий перед бизнесом в 2022 году достигли минимума в 4,6 млрд рублей

В результате прокурорского вмешательства погашены долги перед бизнесом в размере более 21,3 млрд руб. Надзор может вмешаться с внеплановой проверкой в эти вопросы по обращению граждан или заявлению бизнеса. Если нарушитель не исправится, тогда предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). В соответствии с общим правилом плановые проверки прокуратура проводит один раз в три года. «В условиях беспрецедентного санкционного давления на постпандемийную экономику страны вопросы надлежащего выполнения государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобрели еще большую актуальность», – заявил представитель Генпрокуратуры.