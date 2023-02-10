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Долги госпредприятий перед бизнесом в 2022 году достигли минимума в 4,6 млрд рублей

Генпрокуратура отчиталась о снижении задолженности почти в два раза
Яна Суринская
Андрей Махонин / Ведомости

Долги государственных и муниципальных заказчиков перед бизнесом в 2022 г. достигли рекордно низкого уровня, сообщил «Ведомостям» представитель Генпрокуратуры. Остаток задолженности составил 4,6 млрд руб., что почти вдвое ниже имевшегося на конец 2021 г. – 8,3 млрд руб.

В результате прокурорского вмешательства погашены долги перед бизнесом в размере более 21,3 млрд руб. Надзор может вмешаться с внеплановой проверкой в эти вопросы по обращению граждан или заявлению бизнеса. Если нарушитель не исправится, тогда предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ). В соответствии с общим правилом плановые проверки прокуратура проводит один раз в три года. «В условиях беспрецедентного санкционного давления на постпандемийную экономику страны вопросы надлежащего выполнения государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобрели еще большую актуальность», – заявил представитель Генпрокуратуры.

Отдельно отмечается ряд регионов, в которых госзаказчики были «побуждены» к значительным выплатам бизнесу по инициативе прокуроров: это Бурятия, Ингушетия, Чечня, Алтайский край, Ивановская, Московская, Новосибирская, Свердловская, Тульская области. Неплатежи по госконтрактам – головная боль для бизнеса, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Это отпугивает от участия в госзакупках, поскольку больше приносит проблем, а не прибыли», – пояснил юрист. Нормальному бизнесмену, продолжил Горбунов, надо осуществлять оборот средств и товара, а не выяснять отношения с заказчиком. Если вопросом исполнения обязательств со стороны государства занимается прокуратура, это «признак неэффективности работы системы госзакупок, волокиты заказчиков или проявление коррупционной составляющей, которая подразумевает, что откат требуют везде».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных