Эксперты оценили слова Суркова о минских соглашениях

«Трудно комментировать интервью Суркова, поскольку оно состоит из четырех слов. Естественно, что интерпретировать эти слова можно по-разному. Его третий ответ «нет» на то, насколько он считал возможной реализацию минских соглашений, не означает, что он, подписывая их, не хотел или не стремился к тому, чтобы они были выполнены. Его ответ можно интерпретировать так, что он уже тогда понимал, что и Украина, и наши западные партнеры не будут стремиться к выполнению этих соглашений», – сказал «Ведомостям» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.