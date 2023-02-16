Эксперты оценили слова Суркова о минских соглашениях

Эксперты оценили слова Суркова о минских соглашенияхЭкс-помощник президента заявил, что не верил в силу договоренностей
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков сможет интерпретировать свои высказывания о реалистичности выполнения минских соглашений так, чтобы они усилили позиции России, а не наоборот, сообщил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. По его мнению, Сурков хочет «вернуться в обойму».
«Надо ждать комментарий его самого, то есть продолжения этой истории. Он умеет развернуть всё на 180 градусов. Вполне возможно, что у него есть убедительное объяснение того, как это заявление работает на интересы России, как это заявление способствует той картине, в которой Россия была вынуждена начать специальную военную операцию», – сказал Калачев. Он считает, что за заявлениями Суркова последует «целый сериал», который со временем будет им объяснен.
Сурков заявил директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, что при разработке минских соглашений он не рассчитывал на их выполнение. Это интервью опубликовано 16 февраля в Telegram-канале последнего. Оно состоит из четырех вопросов, на которые Сурков отвечал «да» или «нет». Чеснаков напомнил, что за неделю до спецоперации экс-помощник президента предсказал расширение западных границ России. Сурков ответил, что удовлетворен «тем, как именно это сделано». Он согласился с оценкой, что российская армия действует эффективно.
Первые минские соглашения были подписаны трехсторонней контактной группой из уполномоченных России, Украины и ОБСЕ в сентябре 2014 г., они завершили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево и были подписаны при участии Германии и Франции.
Комментируя слова Суркова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что на этапе подготовки минских соглашений Москва не была настроена пессимистично. «Нет, конечно, была цель выполнить, реализовать эти договоренности и выйти на урегулирование», – сказал он.
«Трудно комментировать интервью Суркова, поскольку оно состоит из четырех слов. Естественно, что интерпретировать эти слова можно по-разному. Его третий ответ «нет» на то, насколько он считал возможной реализацию минских соглашений, не означает, что он, подписывая их, не хотел или не стремился к тому, чтобы они были выполнены. Его ответ можно интерпретировать так, что он уже тогда понимал, что и Украина, и наши западные партнеры не будут стремиться к выполнению этих соглашений», – сказал «Ведомостям» гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, в этом виде слова Суркова не противоречат официальной линии Москвы в отношении минских соглашений. Хотя на Западе и будут интерпретировать их по-другому (якобы Россия не собиралась их соблюдать), к этому надо быть готовым, отметил эксперт.
Политолог Алексей Чадаев считает интервью Суркова способом повысить читаемость Telegram-канала Чеснакова, который «хранит ему [Суркову] верность уже многие годы».
Чеснаков не ответил на звонки «Ведомостей».
7 декабря 2022 г. экс-канцлер ФРГ Меркель в интервью газете Die Zeit заявила, что «все понимали», что минские соглашения только заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения дали Киеву «бесценное время». Слова Меркель в конце декабря 2022 г. подтвердил и экс-президент Франции Франсуа Олланд, принимавший участие в подписании договоренностей.
Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 г., в этом качестве он курировал управление по сотрудничеству с СНГ. 5 сентября 2015 г. в Минске был подписан договор по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Он, в частности, предусматривал прекращение огня в Донбассе. Второе минское соглашение было заключено в феврале 2015 г. Сурков ушел с должности помощника президента в феврале 2020 г.