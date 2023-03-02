Генерал ФТС Кизлык получил максимально возможный срок за злоупотребление полномочиями

Генерал ФТС Кизлык получил максимально возможный срок за злоупотребление полномочиямиСуд приговорил экс-начальника управления таможенной службы к 10 годам колонии
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в таможенных органах. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима главному фигуранту – бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанту Александру Кизлыку. Помимо Кизлыка реальные сроки получили его заместитель Алексей Серебро (семь лет колонии), замначальника Внуковской таможни Константин Мишин (пять лет), заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин (шесть лет) и старший дознаватель отдела дознания этой же таможни Андрей Шурыгин (пять лет).
Все осужденные лишены специальных званий и права занимать должности в госорганах сроком на три года после отбытия наказания. Кизлык, в частности, лишен государственных наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». С учетом того, что генерал-лейтенант провел в СИЗО более трех лет, а день в СИЗО, согласно приговору, ему зачтется как 1,5 дня в колонии, экс-генерал уже отбыл почти половину своего наказания и после вступления приговора в силу вскоре сможет подать на УДО.