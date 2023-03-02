Генерал ФТС Кизлык получил максимально возможный срок за злоупотребление полномочиями

Все осужденные лишены специальных званий и права занимать должности в госорганах сроком на три года после отбытия наказания. Кизлык, в частности, лишен государственных наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». С учетом того, что генерал-лейтенант провел в СИЗО более трех лет, а день в СИЗО, согласно приговору, ему зачтется как 1,5 дня в колонии, экс-генерал уже отбыл почти половину своего наказания и после вступления приговора в силу вскоре сможет подать на УДО.