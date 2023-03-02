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Генерал ФТС Кизлык получил максимально возможный срок за злоупотребление полномочиями

Суд приговорил экс-начальника управления таможенной службы к 10 годам колонии
Яна Суринская
Кизлык и его сообщники были задержаны в конце декабря 2019 г. В ходе обыска у генерала были изъяты 600 000 евро и столько же тысяч долларов, слитки золота весом более 1 кг и дорогостоящие часы / Андрей Васильев / ТАСС

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в таможенных органах. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима главному фигуранту – бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанту Александру Кизлыку. Помимо Кизлыка реальные сроки получили его заместитель Алексей Серебро (семь лет колонии), замначальника Внуковской таможни Константин Мишин (пять лет), заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин (шесть лет) и старший дознаватель отдела дознания этой же таможни Андрей Шурыгин (пять лет).

Все осужденные лишены специальных званий и права занимать должности в госорганах сроком на три года после отбытия наказания. Кизлык, в частности, лишен государственных наград: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». С учетом того, что генерал-лейтенант провел в СИЗО более трех лет, а день в СИЗО, согласно приговору, ему зачтется как 1,5 дня в колонии, экс-генерал уже отбыл почти половину своего наказания и после вступления приговора в силу вскоре сможет подать на УДО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных