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Встречу дипломатов России, Турции, Сирии и Ирана отменили «по техническим причинам»

Эксперты считают, что пауза в сирийском примирении продлится до выборов в Турции
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Анонсированная министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу встреча делегаций этой страны, России, Сирии и Ирана в Москве была отложена «по техническим причинам» / РИА Новости

Турецкий телеканал NTV сообщил 16 марта, что запланированная на этот день встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве была отменена по техническим причинам.

«Встреча, которая планировалась сегодня, перенесена по техническим причинам. Новая дата пока не известна», – написал канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных