Встречу дипломатов России, Турции, Сирии и Ирана отменили «по техническим причинам»Эксперты считают, что пауза в сирийском примирении продлится до выборов в Турции
Турецкий телеканал NTV сообщил 16 марта, что запланированная на этот день встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве была отменена по техническим причинам.
«Встреча, которая планировалась сегодня, перенесена по техническим причинам. Новая дата пока не известна», – написал канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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