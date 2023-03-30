Эпоха представителей оппозиционных парламентских партий в регионах подходит к концу

Бурков – известный уральский политик, долгая политическая карьера которого никак не была связана с Омском до 2017 г. В 1994 г. он избрался депутатом свердловского заксобрания, а в 1999 г. Бурков вместе с политтехнологом Антоном Баковым создали движение «Май» – его представители захватывали администрации муниципалитетов и требовали от мэров погашения долгов по зарплате и пенсиям. В 1999 г. Бурков на волне популярности этого движения прошел во второй тур губернаторских выборов, проиграв в нем главе области Эдуарду Росселю.