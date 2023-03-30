Эпоха представителей оппозиционных парламентских партий в регионах подходит к концу

Эпоха представителей оппозиционных парламентских партий в регионах подходит к концуНа место справоросса Александра Буркова в Омской области пришел премьер ДНР Виталий Хоценко
Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова («Справедливая Россия»). 29 марта, вероятнее всего, закончился «короткий весенний губернаторопад» тех глав регионов, которых ранее называли в СМИ, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к Старой площади. «Решено, что во время боевых действий не стоит трогать руководителей регионов без необходимости, – говорит он. – Если не будет ничего неожиданного».
В течение этого месяца президент Путин сменил трех руководителей регионов. О том, что весной предстоят «точечные отставки», писали «Ведомости» 6 февраля. 15 марта, как и предсказывали «Ведомости», президент сменил главу Чукотки Романа Копина. Его заменил первый зампред правительства ЛНР – проработавший в нескольких регионах выходец из компании «Сибур» Владислав Кузнецов. А 17 марта в отставку ушел губернатор Смоленской области Алексей Островский – один из двух губернаторов от ЛДПР. Вместо него врио главы региона был назначен работавший некоторое время в области начальник департамента регионального развития правительства России Василий Анохин.
Неоднозначная ситуация, как писали «Ведомости» 6 февраля, у главы Красноярского края Александра Усса, но срок принятия решения «фактически ушел». Его судьба до конца не понятна, говорят два других источника «Ведомостей».
29 марта «станет последним днем отставок, которые полуофициально анонсировались в медиа», считает политолог Виталий Иванов. По словам политолога Михаила Виноградова, окончательно закрывать тему с отставками преждевременно, поскольку в некоторых регионах, где кончается срок полномочий губернаторов, «ждут сигнала» о продолжении работы.
Чем известен Бурков
Бурков – известный уральский политик, долгая политическая карьера которого никак не была связана с Омском до 2017 г. В 1994 г. он избрался депутатом свердловского заксобрания, а в 1999 г. Бурков вместе с политтехнологом Антоном Баковым создали движение «Май» – его представители захватывали администрации муниципалитетов и требовали от мэров погашения долгов по зарплате и пенсиям. В 1999 г. Бурков на волне популярности этого движения прошел во второй тур губернаторских выборов, проиграв в нем главе области Эдуарду Росселю.
В 2007 г. Бурков вступил в «Справедливую Россию» и стал депутатом Госдумы, переизбирался в 2011 и 2016 гг. В 2016 г. он организовал проведение выборов для партии, после чего перебрался в Омск: некоторые из его соратников-политтехнологов поехали с ним, сохранив влияние и в Свердловской области: руководителем отделения партии там стал Андрей Кузнецов, бывший «идеолог» «Справедливой России» и одного из главных проектов Буркова – «Центров защиты прав граждан».
Главным заступником Буркова перед Кремлем считался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Давний знакомый президента, Миронов «временно» отправил Буркова в регион Омск, когда появилась такая возможность, отмечает источник «Ведомостей». Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что к Буркову не было особых претензий.
Но Бурков был не самым сильным губернатором, отмечает политолог Александр Кынев: «Сейчас происходит некое уравнивание партий – забрали регион у ЛДПР, теперь у «Справедливой России» (представитель партии теперь руководит только Чувашией). Стоит ожидать, что и у КПРФ останется меньше губернаторов. Складывается ощущение, что поддержка партий парламентской оппозиции кажется теперь менее значимой».
Чем известен Хоценко
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Во время встречи с президентом по ВКС он рассказал, что когда ему предложили должность в ДНР, то он сразу согласился, потому что «для меня места родные, я там родился недалеко, в Днепропетровске». Сейчас много объектов в ДНР восстанавливается регионами-шефами, доложил Хоценко, «многое сделано и еще очень многое предстоит сделать».
Путин назначил его врио главы Омской области, где нужно сделать «очень многое для того, чтобы жизнь людей соответствовала тому, чего они заслуживают». Президент попросил его сделать упор «на людей, которые хорошо знают проблемы региона». А Хоценко пообещал, что, когда он будет на новом посту, Омская область продолжит поддерживать город Стаханов в ЛНР.
Хоценко 37 лет, и он был первым российским чиновником, который был назначен на высокий пост в Донбассе после начала специальной военной операции. Он занял должность председателя правительства ДНР 8 июня 2022 г. С 2010 г. он занимал должности в органах госвласти ЯНАО, в 2013 г. стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. А в 2019 г. был назначен на пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга.
Он, как и большинство назначаемых врио, выпускник «школы губернаторов», а также состоит в «Единой России». В ДНР приоритетом называл интеграцию региона в состав России, кроме того, уделял большое внимание строительству, которое велось, в частности, в Мариуполе.
«Донбасс кроет все, – говорит источник, близкий к администрации президента. – Если кто-то хотел быть назначен в регион через свои связи, тот проиграл, а тот, кто через работу в Донбассе, – выиграл». Это место рождения новых элит, констатирует федеральный чиновник. Губернаторы-ветераны определенно более стрессоустойчивы и лучше понимают потребности фронта и новых территорий, обеспечение которых теперь входит в число первоочередных задач глав остальных («старых») регионов, говорит политолог Иванов.
В подготовке статьи участвовал Сергей Гаврилюк, Донецк