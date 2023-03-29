Владимир Путин назначил председателя правительства ДНР врио губернатора Омской области

Владимир Путин назначил председателя правительства ДНР врио губернатора Омской областиВиталий Хоценко – второй чиновник с новых территорий, получивший губернаторский пост
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова («Справедливая Россия»). Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший председатель правительства Донецкой народной республики, бывший чиновник Минпромторга Виталий Хоценко. В указе президента говорится, что Бурков подал в отставку «по собственному желанию».
Президент провел встречу с Хоценко по видео-конференц-связи, спросил, как он оценивает ситуацию в ДНР. Хоценко сказал, что когда ему предложили должность в ДНР, то он сразу согласился, потому что «для меня места родные, я там родился недалеко, в Днепропетровске». По его словам, что сейчас много объектов в ДНР восстанавливается регионами-шефами: «Многое сделано и еще очень многое предстоит сделать». По его словам, подготовлена программа социально-экономического развития до 2030 г. и в ближайшее время она будет принята.
На этом стенограмма на сайте Кремля пока обрывается.
Хоценко был первым российским чиновником, который был назначен на высокий пост в Донбассе после начала специальной военной операции. Он занял должность председателя правительства ДНР 8 июня 2022 г.
Сейчас Хоценко 37 лет, он родился в Днепропетровске. С 2008 до 2010 г. работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-регион». С 2010 г. занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2013 г. стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. А в 2019 г. был назначен на пост директора департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – Высшей школы госуправления РАНХиГС, финалист конкурса «Лидеры России».
Бурков – один из двух руководителей регионов от партии «Справедливая Россия» (второй – глава Чувашии Олег Николаев). Он стал врио главы Омской области в октябре 2017 г. после того, как провел для партии думскую избирательную кампанию. До этого был депутатом Госдумы V-VII созывов.
Уход Буркова – третья губернаторская отставка за две недели. Владимир Путин 15 марта сменил главу Чукотки Романа Копина. Ему на смену пришел бывший первый зампред правительства ЛНР, выходец из компании «Сибур» Владислав Кузнецов. А 17 марта в отставку ушел губернатор Смоленской области Алексей Островский – один из двух губернаторов от ЛДПР. Вместо него врио главы региона назначен начальник департамента регионального развития правительства России Василий Анохин.