Владимир Путин назначил председателя правительства ДНР врио губернатора Омской области

Президент провел встречу с Хоценко по видео-конференц-связи, спросил, как он оценивает ситуацию в ДНР. Хоценко сказал, что когда ему предложили должность в ДНР, то он сразу согласился, потому что «для меня места родные, я там родился недалеко, в Днепропетровске». По его словам, что сейчас много объектов в ДНР восстанавливается регионами-шефами: «Многое сделано и еще очень многое предстоит сделать». По его словам, подготовлена программа социально-экономического развития до 2030 г. и в ближайшее время она будет принята.