Владимир Путин выступил на Совете законодателей перед депутатами и сенаторами

Владимир Путин выступил на Совете законодателей перед депутатами и сенаторамиПарламентарии обсудили поддержку участников спецоперации и бюджетную обеспеченность регионов
Владимир Путин обсудил меры поддержки участников спецоперации и состояние межбюджетных отношений. Президент выступил на Совете законодателей, который 28 апреля прошел в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
Путин поблагодарил парламентариев за работу и напомнил, что в этом году исполняется 30 лет обеим палатам Федерального собрания, которые были избраны 12 декабря 1993 г. «За эти три десятилетия накоплен огромный, бесценный опыт государственного строительства, сформированы основы законодательства России как демократического, правового, федеративного, социального государства», – сказал президент. По его словам, в парламентской повестке 2022-2023 гг. центральное место занимали вопросы обеспечения специальной военной операции, поддержки оборонной промышленности, социальной и правовой защиты военнослужащих и мобилизованных, а также интеграции новых территорий.
«Уже говорил в послании, что наша задача – не приспособиться, не переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления, а создать базу, основу для долгосрочного, независимого, успешного развития нашей страны. Для укрепления ее суверенитета во всех составляющих: в политике и экономике, науке и технологиях, образовании и культуре – с опорой прежде всего на внутренние ресурсы, естественные преимущества, мощнейший созидательный потенциал нашего многонационального народа», – заявил президент. Он сказал, что прогноз по росту российской экономики стабилен. Однако сейчас нужна донастройка механизмов для привлечения инвестиций, обеспечения сбалансированного территориального развития, финансовой стабильности всех регионов.
Президент также подчеркнул важность парламентской дипломатии: «На «самоизоляцию» Россия уходить не собирается. Наоборот – будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными странами – и в Евразии, в Африке, в Латинской Америке. В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе». Поэтому Россия готова работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией, добавил он.
Об участниках спецоперации
До выступления президента спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили с парламентариями и министрами меры поддержки для участников спецопераций и межбюджетные отношения для стабильности развития регионов. «От нас многое зависит, насколько эффективно будут решаться вопросы, связанные с оказанием социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям, реализации послания президента, но и, конечно, межбюджетные отношения», – заявил Володин.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на совете законодателей, заявил, что сейчас ведется обучение специалистов, которые будут оказывать психологическую помощь участникам спецоперации. «Мы прекрасно знаем, как сложно подчас участников военных действий привлечь в кабинеты медико-психологической помощи. Они стесняются, они поздно обращаются за этой помощью, поэтому, приблизив фактически помощь в амбулаторно-поликлиническое звено, это кардинальное изменение и кардинальный подход», – сказал он.
Также Мурашко добавил, что сейчас создана рабочая группа совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, психологами, которая разработала методические рекомендации по посттравматическому синдрому («Ведомости» писали о ее работе). Министр науки Валерий Фальков в свою очередь отметил, что сейчас проводятся курсы для повышения компетенции психологических служб в вузах. Он отметил, что более 1800 детей участников спецоперации поступили по квоте в вузы в 2022 г.
При этом в своих выступлениях Володин обрушился с критикой на Минобрнауки, а Матвиенко – на Минздрав. Володин заявил, что сейчас нужно создать льготное поступление в вузы для участников спецоперации, передав им бюджетные места в вузах: «Что, не можем принять решение, чтобы на часть из этих бюджетных мест поступали те, кто нас защищает? Можем! В чем проблема?»
А Матвиенко сначала раскритиковала ситуацию с медико-социальной экспертизой и получением инвалидности бывшими участниками спецоперации. По ее словам, многих «заворачивают из-за неправильно запятой». Также она заявила, что не следует пиариться на участниках спецоперации: «Когда близким наших героев, семьям погибших вместо реальной помощи дарят совершенно неуместные подарки — полотенца, конфеты, шампуни, все это снимают на камеру и потом отчитываются в соцсетях, ничего, кроме справедливого возмущения, у наших граждан [это] не вызывает».
Потом, отвечая на выступление министра здравоохранения, она заявила, что законодателям не нужны «гламурные отчеты», а нужно обсуждать проблемы: «Давайте вы будете критично относиться к своей деятельности и к нашей». Критику вызвало производство протезов. «Эти супостаты совесть, мораль потеряли. Они начинают санкции на протезы накладывать», – заявила Матвиенко.
Минздрав, по словам сенатора, еще год назад должен был это спрогнозировать и организовать производство протезов. «Проблема вранья постоянного на разных уровнях – это наша беда постоянная. Стремление выдать желаемое за действительное. Надо с этим заканчивать», – обрушилась на Мурашко Матвиенко.
Законодатели говорили о том, какие меры для поддержки участников спецоперации уже приняты, а какие стоит принять еще. Например, председатель Ивановской облдумы, председатель комиссии Совета законодателей по вопросам соцполитики Марина Дмитриева заявила, что необходимо принять стандарт поддержки участников спецоперации и их семей, чтобы независимо от региона они были обеспечены одинаково. По ее словам, комиссия сейчас собирает практику мер поддержки в регионах, чтобы потом их проанализировать и выработать критерии по повышению эффективности.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что в законодательстве нужно закрепить механизм обмена квартир для участников спецоперации, которые получили инвалидность. По его словам, действующая нормативно-правовая база позволяет провести реабилитацию таких граждан с обеспечением их техническими средствами реабилитации, в том числе коляской для передвижения, однако зачастую такой участник спецоперации проживает в жилом помещении, расположенном на верхних этажах дома.
«Помещение не оборудовано лифтом и другой вспомогательной техникой. Считаю необходимым закрепление на законодательном уровне механизма обмена жилого помещения на аналогичное, где инвалид-колясочник будет способен без привлечения других лиц выйти на улицу», – заявил он.
О бюджетной обеспеченности регионов
Второй темой Совета законодателей было состояние межбюджетных отношений и развитие регионов в новых условиях. С точки зрения бюджета, одна из ключевых проблем – высокая дифференциация регионов по доходам и уровню социально-экономического развития, подчеркнул председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Даже с увеличением размера поддержки субъектов из федерального бюджета этот разрыв не сокращается, а увеличивается, отметил он. 65% суммарного профицита регионов приходится на пять субъектов, сообщил Макаров.
На сегодняшний день для бюджетов субъектов самое главное – это стабильность и предсказуемость доходов. При этом решения по региональным налоговым льготам часто принимают федеральные власти и они оказываются обязательными к исполнению для локальных властей, напомнил он. Еще в 2017 г. было принято решение о переходе на «правила второго ключа», продолжил Макаров. То есть для активации решения федеральных властей по предоставлению льгот по налогам, которые зачисляются в региональные бюджеты, нужно согласие субъекта, пояснил он.
«В 2018 г., после того как это решение было принято, цена льгот для регионов и муниципалитетов составила 600 млрд руб. Сегодня цена по ним, оттого что нет второго ключа, составляет 1,6 трлн руб. При этом у нас фонд поддержки, которую мы даем, так и остается 830 млрд руб. Получается, что мы поддерживаем бизнес за счет регионов, потому что на самом деле мы отдаем регионам в два раза меньше, чем забираем за счет льгот, которые даем на федеральном уровне», - подчеркнул Макаров.