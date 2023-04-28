Владимир Путин выступил на Совете законодателей перед депутатами и сенаторами

«Уже говорил в послании, что наша задача – не приспособиться, не переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления, а создать базу, основу для долгосрочного, независимого, успешного развития нашей страны. Для укрепления ее суверенитета во всех составляющих: в политике и экономике, науке и технологиях, образовании и культуре – с опорой прежде всего на внутренние ресурсы, естественные преимущества, мощнейший созидательный потенциал нашего многонационального народа», – заявил президент. Он сказал, что прогноз по росту российской экономики стабилен. Однако сейчас нужна донастройка механизмов для привлечения инвестиций, обеспечения сбалансированного территориального развития, финансовой стабильности всех регионов.