Продлить зерновую сделку на переговорах в Стамбуле не удалось

Продлить зерновую сделку на переговорах в Стамбуле не удалосьРешение о ее пролонгации еще может быть принято
Делегации стран – участниц черноморской зерновой сделки 11 мая договорились продолжить переговоры на техническом уровне, но не приняли решения о продлении самой сделки, говорится в сообщении министерства обороны Турции, опубликованном на сайте ведомства. Финальный раунд переговоров проходил с 10 мая в Стамбуле, в нем участвовали заместители министров обороны и заместители министров иностранных дел России, Турции, Украины и представители ООН. Срок действия соглашения истекает менее чем через неделю – 18 мая.
Соглашение прекратит действовать, если до 18 мая не удастся получить гарантий выполнения требований Москвы, заявил после окончания переговоров в Стамбуле замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. По его словам, Россия по-прежнему сталкивается с серьезными преградами для экспорта сельхозпродукции и удобрений, а конкретных результатов в решении этих проблем не наблюдается.
В сообщении минобороны Турции подчеркнуто, что переговоры прошли конструктивно. Стороны договорились координировать усилия по возвращению турецких судов, «застрявших в украинских портах из-за конфликта». «Представители России и Украины продемонстрировали позитивные подходы к вопросу планирования и проведения эвакуационных мероприятий. Кроме того, был достигнут консенсус в отношении того, что эта операция послужит образцом для эвакуации судов, принадлежащих другим странам», – говорится на сайте минобороны Турции. В настоящее время в украинских портах, по данным ТАСС, заблокировано 10 турецких судов.
10 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анталье на пресс-конференции допустил, что участники зерновой сделки могут продлить черноморскую инициативу еще на два месяца: «Думаю в ближайшее время мы сможем добиться результатов по этому вопросу». До этого, 5 мая, представители Совместного координационного центра (орган по организации прохода судов с зерном) провели в Стамбуле технические консультации, но они зашли в тупик.
17 апреля МИД России назвал пять условий, без принятия которых продление сделки будет невозможным: переподключение Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT, возобновление поставок в Россию сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование российских судов с зерном и снятие запрета на их доступ в порты, разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.
28 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком ООН Антонио Гутерришем заявил о готовности Анкары поучаствовать в рабочей группе по разблокированию аммиакопровода. В то же время Гутерриш предложил турецкому госбанку Ziraat Bank проводить операции по сделкам с российским зерном и удобрениями. Но 4 мая банк сообщил, что не станет обрабатывать платежи россиян без письменного одобрения США и ООН, которого так и не было получено.
Решение технических вопросов – одна из сложных проблем в текущих переговорах, а без этого невозможно выйти на продление зернового соглашения, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Любое соглашение должно предусматривать параметры отказа от сделки, но их не было в изначальной версии договора. Не ясно, как проверяются судна, которые направляются в украинские порты. Этот пункт важен, чтобы исключить вероятность поставок западных вооружений на Украину этим путем», – сказал эксперт. По словам Офицерова-Бельского, в изначальном договоре не проговорены вопросы санкций, которые будут применяться к нарушителям зерновой сделки. «Нет никаких инструкций, что делать с судами, которые злоупотребляют договором, и как утилизировать запрещенные к перевозке грузы», – добавил эксперт.
Другой сложный вопрос – отмена санкций против Россельхозбанка или включение иностранного банка-посредника для обслуживания российского зернового экспорта, продолжает директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Россия ставит задачу расширить экспорт сельхозпродукции. Но из-за экономических ограничений российские аграрии испытывают серьезные трудности на международном рынке, поэтому перезаключение зерновой сделки станет возможным, если Москва сможет протолкнуть этот пункт в тексте договора», – отметил эксперт.
При этом, отмечает Зубец, российская сторона вряд ли в той же мере заинтересована в вопросе восстановления работы аммиакопровода. «Аммиак – это яд, а в условиях боевых действий заниматься экспортом яда опасно: в случае форс-мажора может возникнуть токсичное облако, которое накроет прибрежные черноморские города», – сказал эксперт.
Зерновая сделка в части российского экспорта, по словам Офицерова-Бельского, наталкивается на сопротивление со стороны западных государств. «США и страны Европы пытаются выдавить Россию с мирового продовольственного рынка, а западные санкции частично позволяют им это делать. В таких условиях, полагаю, переговоры будут развиваться по одному из трех сценариев. Либо будет оформлен окончательный отказ от сделки, что маловероятно. Второй вариант – до 17 мая будет заключено новое соглашение, в которое включат технические моменты. Наконец, третий – пролонгация соглашения на 30 дней для дальнейших обсуждений», – полагает эксперт.