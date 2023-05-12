Продлить зерновую сделку на переговорах в Стамбуле не удалось

Решение технических вопросов – одна из сложных проблем в текущих переговорах, а без этого невозможно выйти на продление зернового соглашения, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Любое соглашение должно предусматривать параметры отказа от сделки, но их не было в изначальной версии договора. Не ясно, как проверяются судна, которые направляются в украинские порты. Этот пункт важен, чтобы исключить вероятность поставок западных вооружений на Украину этим путем», – сказал эксперт. По словам Офицерова-Бельского, в изначальном договоре не проговорены вопросы санкций, которые будут применяться к нарушителям зерновой сделки. «Нет никаких инструкций, что делать с судами, которые злоупотребляют договором, и как утилизировать запрещенные к перевозке грузы», – добавил эксперт.