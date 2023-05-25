Верховный суд ликвидировал ПАРНАС

К этому моменту лидеры РПР (Владимир Рыжков), «Российского народно-демократического союза» (Касьянов), движений «Солидарность» (Борис Немцов) и «Демократический выбор» (признанный иноагентом Владимир Милов) уже два года сотрудничали в рамках коалиции с названием «За Россию без произвола и коррупции». Решение Верховного суда, с одной стороны, совпало по времени с началом медведевской демократизации, когда начался бум партстроительства. А с другой, оно позволило легализовать эту организацию на базе ранее существовавшей партии: в июне 2012 г. в Москве прошел съезд, в результате которого сопредседателями РПР-ПАРНАС стали Рыжков, Немцов и Касьянов (Милов организацию покинул на старте).