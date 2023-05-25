Верховный суд ликвидировал ПАРНАС

Верховный суд ликвидировал ПАРНАСПартии не хватило региональных отделений, чтобы сохранить регистрацию
Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии ПАРНАС. Основанием для ликвидации, по мнению Минюста, стало наличие у ПАРНАС меньшего количества региональных отделений, чем требуется по федеральному закону «О политических партиях».
В ходе судебного заседания представители ведомства пояснили, что по закону у политических партий в России должны быть региональные штабы более чем в половине субъектов. Вместе с этим, по данным Минюста, у ПАРНАС их меньше 40, а два отделения ликвидированы в последнее время (решения пока не вступили в законную силу).
Истец обратил внимание суда на то, что к некоторым отделениям ПАРНАС есть претензии от налоговой службы. Как пояснил суду представитель министерства, региональные отделения также игнорируют претензии ведомства. «Ситуация усугубляется <...>. Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения», – заявили в Минюсте. По их мнению, у партии было достаточно времени для устранения выявленных нарушений, поскольку им направлялись все материалы проверок.
Ответчики были не согласны с позицией министерства и настаивали на незаконности проводимой проверки. Более того, в ПАРНАС утверждают, что были не в курсе о закрытии своих отделений. Расчеты о количестве региональных отделений неверны, считают представители партии.
Юристы отметили, что Минюст исходил из общего числа субъектов вместе с вошедшими в состав России регионами (89 субъектов), несмотря на то что в новых регионах еще не заработали органы исполнительной власти, контролирующие политические партии (то есть подразделения Минюста). Такие органы будут созданы только к лету 2023 г., указали юристы, поэтому в настоящий момент расчет надо было производить из общего числа субъектов – 85.
Впрочем, и в таком случае 40 региональных отделений было бы недостаточно для сохранения партийной лицензии.
В марте 2023 г. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск регионального управления Минюста о ликвидации местного отделения. «За короткий срок государственная регистрация семи региональных отделений партии была отменена. В ряде случаев руководство отделений не было даже проинформировано о действиях Минюста, что исключило возможность оспорить решение властей», – говорится в заявлении на сайте партии, датированном 24 апреля.
При этом Минюст, по утверждению партии, препятствовал созданию партией новых региональных отделений. Уже после этого, 3 мая, Новосибирский областной суд ликвидировал реготделение. В суддепартаменте «Интерфаксу» сообщали, что ответчик в судебное заседание не явился. Причина ликвидации – нарушения закона «О политических партиях», допущенные отделением и не устраненные им.
В заявлении ПАРНАС указывается на несогласие партии с действующим курсом президента России. Кроме того, несмотря на отсутствие регистрации, партийцы намерены продолжить политическую работу. Лидер партии Михаил Касьянов (премьер в 2000-2004 гг.) не ответил на запрос «Ведомостей». Летом 2022 г. он уехал из России.
История ПАРНАС связана с Республиканской партией России, созданной в 1990 г. на основе отделившейся от КПСС группы «Демократическая платформа». Самыми удачными для РПР были выборы в Госдуму первого созыва: тогда пятеро членов партии от «Выбора России» (занял второе место, получив 15,51% голосов), а семеро от блока «Яблоко» стали депутатами. Во второй созыв прошел уже лишь один из сопредседателей партии Владимир Лысенко. В начале 2005 г. в РПР вступили независимые депутаты Госдумы, в том числе Владимир Рыжков и Михаил Задорнов (последний вскоре перешел на работу в ВТБ 24).
В 2007 г. партия была лишена регистрации решением Верховного суда по запросу Федеральной регистрационной службы, поскольку ее деятельность не соответствовала положениям закона «О политических партиях». Тогда в партии насчитали всего 39 500 человек и 33 отделения при требуемых по закону не менее 50 000 членов и 45 отделений.
«Современный» этап работы партии начался позже. В апреле 2011 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал ликвидацию РПР «необоснованной» и нарушающей право на свободу собраний и объединений. В январе 2012 г. Верховный суд России уже на основании вердикта ЕСПЧ отменил собственное решение о ликвидации РПР, в апреле дело было окончательно закрыто. В мае того же года регистрация партии была восстановлена Минюстом.
К этому моменту лидеры РПР (Владимир Рыжков), «Российского народно-демократического союза» (Касьянов), движений «Солидарность» (Борис Немцов) и «Демократический выбор» (признанный иноагентом Владимир Милов) уже два года сотрудничали в рамках коалиции с названием «За Россию без произвола и коррупции». Решение Верховного суда, с одной стороны, совпало по времени с началом медведевской демократизации, когда начался бум партстроительства. А с другой, оно позволило легализовать эту организацию на базе ранее существовавшей партии: в июне 2012 г. в Москве прошел съезд, в результате которого сопредседателями РПР-ПАРНАС стали Рыжков, Немцов и Касьянов (Милов организацию покинул на старте).
В начале 2014 г. Рыжков ушел с поста сопредседателя РПР–ПАРНАС. Сопредседателей осталось двое, партия лишилась приставки РПР. Вскоре был убит Немцов. К настоящему моменту в партии остался только один представитель прежнего руководства – Касьянов.
В 2016 г. из партии вышли другие политики, в том числе зампред партии и выходец из «Солидарности» Илья Яшин (иностранный агент, осужден по делу о фейках об армии). В думских выборах 2021 г. партия уже не участвовала: Минюст уведомил ПАРНАС о приостановлении государственной регистрации сроком на три месяца. В 2020-2021 гг. партия уже фактически не вела активную работу.