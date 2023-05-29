Многолетний председатель заксобрания Владимирской области может стать сенатором

Многолетний председатель заксобрания Владимирской области может стать сенаторомПереход влиятельного политика в СФ усилит позиции нового губернатора
Спикер заксобрания Владимирской области Владимир Киселев («Единая Россия») может перейти в Совет Федерации (СФ) после сентябрьских выборов. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: в заксобрании и региональной администрации. Окончательное решение на данный момент не принято, но, по данным собеседников, такой вариант устраивает как самого Киселева, так и нового губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
«Владимир Киселев этого [перехода в СФ] очень хочет», – говорит собеседник в администрации Владимирской области. Другой собеседник отмечает, что решение будет зависеть от результата выборов, решения губернатора, «Единой России» и позиции администрации президента (АП). «Губернатора спикер заксобрания Киселев [на посту сенатора], скорее всего, устроил бы. Да и сам спикер не захочет четвертый сезон входить в одну и ту же реку», – рассуждает собеседник в заксобрании.
64-летний Киселев – один из влиятельнейших политиков Владимирской области. Он родился в региональной столице, с 1989 по 2002 г. работал на местных предприятиях и в организациях, после чего перешел на муниципальную службу – был первым вице-мэром Владимира, зампредом горсовета, возглавлял правление городского ипотечного фонда. С 2005 г. заседает в заксобрании, где занимал сперва пост зампреда, а с 2009 г. по сей день – председателя. Владимирское региональное отделение «Единой России» возглавляет Авдеев, Киселев – его первый заместитель.
«Ведомости» направили запросы в заксобрание и областное отделение «Единой России».
С 2018 г. заксобрание Владимирской области в СФ представляет Ольга Хохлова («Единая Россия»). Она была делегирована в верхнюю палату парламента в год, когда победу на выборах губернатора Владимирской области во втором туре одержал член ЛДПР Владимир Сипягин (сейчас – депутат Госдумы). Хохлова входит в комитет СФ по социальной политике. Она не ответила на звонок «Ведомостей».
Ни действующий сенатор, ни председатель заксобрания Владимирской области не участвуют в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты. Положение о порядке проведения предварительного голосования на выборах в заксобрания, утвержденное президиумом генерального совета «Единой России» 25 января 2023 г., допускает выдвижение кандидатов в депутаты в общей части партийного списка, минуя стадию праймериз. Киселев пойдет на выборы в заксобрание в первой тройке кандидатов, знает собеседник, близкий к администрации региона.
Губернатор Авдеев стремится перевести в СФ самых влиятельных персон прошлой элиты, говорит политолог Ростислав Туровский. «Первым был мэр Владимира Андрей Шохин (его Авдеев делегировал в верхнюю палату парламента после своей победы на выборах в 2022 г. – «Ведомости»), за ним последует спикер заксобрания Киселев, которого принято считать одним из самых влиятельных политиков региона».
Один из источников «Ведомостей» напоминает, что во время губернаторства представителя ЛДПР Сипягина региональный парламент, к примеру, получил полномочия по утверждению всех членов правительства региона: это серьезно укрепило политический вес Киселева. С приходом Авдеева от этой схемы ушли.
Туровский считает, что сделанные шаги «упрощают Авдееву взятие региона под контроль, причем без конфликтов». Впрочем, как отмечает близкий к региональной администрации собеседник «Ведомостей», у губернатора и Киселева совпадают интересы: спикер заксобрания давно хотел заняться спокойной и статусной работой, не оставляя при этом регион.