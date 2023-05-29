Многолетний председатель заксобрания Владимирской области может стать сенатором

64-летний Киселев – один из влиятельнейших политиков Владимирской области. Он родился в региональной столице, с 1989 по 2002 г. работал на местных предприятиях и в организациях, после чего перешел на муниципальную службу – был первым вице-мэром Владимира, зампредом горсовета, возглавлял правление городского ипотечного фонда. С 2005 г. заседает в заксобрании, где занимал сперва пост зампреда, а с 2009 г. по сей день – председателя. Владимирское региональное отделение «Единой России» возглавляет Авдеев, Киселев – его первый заместитель.