Как западная пресса реагирует на украинские удары по Белгородской области

Как западная пресса реагирует на украинские удары по Белгородской областиРоссия отразила атаки на приграничные территории 1 июня
Россия отражает новые атаки со стороны Украины на приграничные территории. В ночь на 1 июня в районе города Шебекино под Белгородом через границу пытались прорваться диверсанты в составе до двух мотопехотных рот при поддержке танков. В Минобороны России заявили, что предотвратили эти попытки, уничтожив более 50 украинских боевиков и несколько единиц техники. Города области подверглись обстрелу.
«Безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Региональные власти, по его словам, «работают очень активно, самоотверженно». Кроме того, представитель Кремля заметил, что «международное сообщество имеет все возможности видеть кадры, читать материалы, где описываются удары по жилым домам, социальным объектам и так далее».
«Ведомости» собрали реакцию иностранных медиа на нападение 1 июня.
«Украина почти никогда публично не берет на себя ответственность за такие атаки, но западные спецслужбы ранее указывали, что удары исходят от украинской разведки. Отвечая на вопрос об ударах беспилотников по Москве [30 мая], США заявили, что «не поддерживают атаки внутри России». Но Германия, еще один ключевой союзник Украины, в среду заявила, что считает нападения Украины на российскую территорию законными с точки зрения международного права, а министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право проецировать силу за пределы своих границ».
«[Экстремистский и запрещенный в России] Русский добровольческий корпус, крайне правая военизированная группа этнических русских <...> заявила, что воюет на территории России. Киев отрицает прямое участие. Обе стороны пытаются подорвать моральный дух и ослабить военный потенциал в преддверии давно обещанного украинского контрнаступления».
«Если, однако, контрнаступление захлебнется, то пиратские набеги на собственно Россию могут иметь неприятные последствия. <...> Если русские разозлятся, это позволит задействовать мобилизационный резерв».
«При принятии решения о том, какие новые системы вооружений предоставить Украине, в США ориентируются на четыре ключевых фактора: «Нужно ли им это? Могут ли они его использовать? Есть ли это у нас? Каким будет ответ России?» – говорит высокопоставленное лицо госдепартамента. Нежелание России наносить ответный удар влияет на расчет рисков и побуждает делать больше».
«Это [нападают] все те же <...> вооруженные формирования, которые вторгались в этот район в мае, состоящие из российских граждан, вооруженных американскими бронемашинами. В то время как Украина отрицает прямое участие в произошедшем, ее Главное разведывательное управление (ГУР) признает "кооперацию" с этими формированиями».
CNN:
«Боевые действия принимают новый оборот, в то время как артобстрелы и атаки дронов бьют по российской территории».