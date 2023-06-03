Как западная пресса реагирует на украинские удары по Белгородской области

«Украина почти никогда публично не берет на себя ответственность за такие атаки, но западные спецслужбы ранее указывали, что удары исходят от украинской разведки. Отвечая на вопрос об ударах беспилотников по Москве [30 мая], США заявили, что «не поддерживают атаки внутри России». Но Германия, еще один ключевой союзник Украины, в среду заявила, что считает нападения Украины на российскую территорию законными с точки зрения международного права, а министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право проецировать силу за пределы своих границ».