Киргизские спецслужбы заявили о раскрытии заговора по захвату власти

Киргизские спецслужбы заявили о раскрытии заговора по захвату властиПо официальной версии, его готовила лидер маргинальной оппозиционной партии «Элдик Кенеш»
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал более 30 человек, которые предположительно готовились захватить власть насильственным путем. Пятеро из них, включая председателя партии «Элдик Кенеш» Розу Нурматову, водворены в изолятор временного содержания, сообщил 6 июня портал 24.kg со ссылкой на пресс-центр киргизских спецслужб. Накануне, 5 июня, в киргизском сегменте соцсетей появились кадры задержания вероятных заговорщиков в одном из частных домов. Чуть позже ГКНБ предоставил аудиозапись телефонных переговоров задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «российские власти внимательно отслеживают поступающие сообщения о попытке госпереворота» в центральноазиатской республике.
Всего, по данным ГКНБ, в организованную группу входило более 100 человек по всей стране, роли между которыми были распределены заранее. «Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш», – говорится в заявлении ведомства. По версии киргизских спецслужб, Нурматова регулярно проводила встречи со своими сторонниками, «идеологически их обрабатывала» и готовила план захвата власти.
В ведомстве добавили, что подозреваемые в ближайшее время должны были получить деньги из зарубежных источников, а затем предполагали свергнуть власть, воспользовавшись общественным недовольством «по какому-либо вопросу». Все задержанные, по данным силовиков, дали признательные показания, а «изъятые вещественные доказательства подтверждают их преступные намерения». При этом в ведомстве не уточнили, какие вещдоки они изъяли.
Согласно информации ЦИК Киргизии, партия «Элдик Кенеш» была зарегистрирована 4 июля 2008 г. и прошла перерегистрацию 21 мая 2010 г. За 13 лет партия и ее представители не принимали участия в местных или республиканских выборах. «Элдик Кенеш» попыталась зарегистрироваться на парламентских выборах в 2020 г., но не прошла процедуру, из-за того что не внесла избирательный залог. Одной из программных установок партии является возвращение Киргизии конституции 1993 г. и ограничение «безграничной власти главы государства».
Лидер партии Нурматова также руководит общественным благотворительным фондом «АваЗар». В 2005 г. она работала заведующей отделом социальной политики правительства. Через два года участвовала в парламентских выборах от партии возрождения «Асаба», но не смогла избраться. На президентских выборах 2011 г. была одним из представителей кандидата нынешнего руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который впоследствии занял 3-е место, набрав 14,3% голосов избирателей. Через год также руководила штабом националистической партии «Ата Журт» того же Ташиева. Нурматова принимала активное участие в митингах в октябре 2012 г., по итогам которых были задержаны и осуждены нынешний президент Садыр Жапаров и Ташиев по статье «насильственный захват власти». Тогда Нурматова назвала это «политическим преследованием». На свободу они вышли под давлением протестующих после очередной революции в октябре 2020 г., в результате которой подал в отставку тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.
В конце марта на одном из круглых столов Нурматова критиковала навязывание Киргизии «западных ценностей – культивирование однополых браков, коррекцию пола (трансгендерность), бесполость и зоофилию». Себя она при этом называла «советским человеком».
Представленная властями информация о якобы готовящемся перевороте в Киргизии не внушает доверия, полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Хотя Нурматова в прошлом работала в правительстве и фактически была доверенным лицом действующего президента, но она не та фигура, которая могла бы нести угрозу политическому режиму: ее политический вес в республике крайне незначителен. Не названы также имена крупных политических деятелей или олигархов. Возможно, таким образом власти идут на опережение и пытаются запугать оппозицию», – считает эксперт.
Такими действиями власти, вероятно, хотят в перспективе полностью зачистить политическое поле от оппозиционных фигур в парламенте, продолжает киргизский политолог Марс Сариев. В первую очередь речь может идти о возможной попытке связать с заговором лидера оппозиционной правоцентристской партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова или яркого депутата от партии «Альянс» Жанарбека Акаева, полагает эксперт. На прошлых парламентских выборах в 2021 г. их партии получили в парламенте по шесть мест из 90. Тогда большинство мест в законодательном органе получила партия «Ата-Журт» – 15 мандатов. «Я сомневаюсь, что они могут быть причастны к этим событиям: эти политики крайне осторожные и никогда не переступали опасную черту. С другой стороны, в Киргизии после событий 2020 г. политическое поле давно стерильно», – заключил эксперт.