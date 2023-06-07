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Политика

Киргизские спецслужбы заявили о раскрытии заговора по захвату власти

По официальной версии, его готовила лидер маргинальной оппозиционной партии «Элдик Кенеш»
Нурлан Гасымов
VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал более 30 человек, которые предположительно готовились захватить власть насильственным путем. Пятеро из них, включая председателя партии «Элдик Кенеш» Розу Нурматову, водворены в изолятор временного содержания, сообщил 6 июня портал 24.kg со ссылкой на пресс-центр киргизских спецслужб. Накануне, 5 июня, в киргизском сегменте соцсетей появились кадры задержания вероятных заговорщиков в одном из частных домов. Чуть позже ГКНБ предоставил аудиозапись телефонных переговоров задержанных. В тот же день пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «российские власти внимательно отслеживают поступающие сообщения о попытке госпереворота» в центральноазиатской республике.

Всего, по данным ГКНБ, в организованную группу входило более 100 человек по всей стране, роли между которыми были распределены заранее. «Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш», – говорится в заявлении ведомства. По версии киргизских спецслужб, Нурматова регулярно проводила встречи со своими сторонниками, «идеологически их обрабатывала» и готовила план захвата власти.

В ведомстве добавили, что подозреваемые в ближайшее время должны были получить деньги из зарубежных источников, а затем предполагали свергнуть власть, воспользовавшись общественным недовольством «по какому-либо вопросу». Все задержанные, по данным силовиков, дали признательные показания, а «изъятые вещественные доказательства подтверждают их преступные намерения». При этом в ведомстве не уточнили, какие вещдоки они изъяли.

Согласно информации ЦИК Киргизии, партия «Элдик Кенеш» была зарегистрирована 4 июля 2008 г. и прошла перерегистрацию 21 мая 2010 г. За 13 лет партия и ее представители не принимали участия в местных или республиканских выборах. «Элдик Кенеш» попыталась зарегистрироваться на парламентских выборах в 2020 г., но не прошла процедуру, из-за того что не внесла избирательный залог. Одной из программных установок партии является возвращение Киргизии конституции 1993 г. и ограничение «безграничной власти главы государства».

Лидер партии Нурматова также руководит общественным благотворительным фондом «АваЗар». В 2005 г. она работала заведующей отделом социальной политики правительства. Через два года участвовала в парламентских выборах от партии возрождения «Асаба», но не смогла избраться. На президентских выборах 2011 г. была одним из представителей кандидата нынешнего руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который впоследствии занял 3-е место, набрав 14,3% голосов избирателей. Через год также руководила штабом националистической партии «Ата Журт» того же Ташиева. Нурматова принимала активное участие в митингах в октябре 2012 г., по итогам которых были задержаны и осуждены нынешний президент Садыр Жапаров и Ташиев по статье «насильственный захват власти». Тогда Нурматова назвала это «политическим преследованием». На свободу они вышли под давлением протестующих после очередной революции в октябре 2020 г., в результате которой подал в отставку тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

В конце марта на одном из круглых столов Нурматова критиковала навязывание Киргизии «западных ценностей – культивирование однополых браков, коррекцию пола (трансгендерность), бесполость и зоофилию». Себя она при этом называла «советским человеком».

Представленная властями информация о якобы готовящемся перевороте в Киргизии не внушает доверия, полагает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Хотя Нурматова в прошлом работала в правительстве и фактически была доверенным лицом действующего президента, но она не та фигура, которая могла бы нести угрозу политическому режиму: ее политический вес в республике крайне незначителен. Не названы также имена крупных политических деятелей или олигархов. Возможно, таким образом власти идут на опережение и пытаются запугать оппозицию», – считает эксперт.

Такими действиями власти, вероятно, хотят в перспективе полностью зачистить политическое поле от оппозиционных фигур в парламенте, продолжает киргизский политолог Марс Сариев. В первую очередь речь может идти о возможной попытке связать с заговором лидера оппозиционной правоцентристской партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова или яркого депутата от партии «Альянс» Жанарбека Акаева, полагает эксперт. На прошлых парламентских выборах в 2021 г. их партии получили в парламенте по шесть мест из 90. Тогда большинство мест в законодательном органе получила партия «Ата-Журт» – 15 мандатов. «Я сомневаюсь, что они могут быть причастны к этим событиям: эти политики крайне осторожные и никогда не переступали опасную черту. С другой стороны, в Киргизии после событий 2020 г. политическое поле давно стерильно», – заключил эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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