Киргизские спецслужбы заявили о раскрытии заговора по захвату власти

Лидер партии Нурматова также руководит общественным благотворительным фондом «АваЗар». В 2005 г. она работала заведующей отделом социальной политики правительства. Через два года участвовала в парламентских выборах от партии возрождения «Асаба», но не смогла избраться. На президентских выборах 2011 г. была одним из представителей кандидата нынешнего руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который впоследствии занял 3-е место, набрав 14,3% голосов избирателей. Через год также руководила штабом националистической партии «Ата Журт» того же Ташиева. Нурматова принимала активное участие в митингах в октябре 2012 г., по итогам которых были задержаны и осуждены нынешний президент Садыр Жапаров и Ташиев по статье «насильственный захват власти». Тогда Нурматова назвала это «политическим преследованием». На свободу они вышли под давлением протестующих после очередной революции в октябре 2020 г., в результате которой подал в отставку тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.