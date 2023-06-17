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Умер депутат Госдумы семи созывов Геннадий Кулик

В последние годы он работал советником спикера Госдумы
Анна Нараева
Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы семи созывов от «Единой России» Геннадий Кулик скончался в возрасте 88 лет, сообщил «Ведомостям» источник в нижней палате парламента. Это подтвердил «Ведомостям» помощник Кулика. Дата прощания будет известна в понедельник.

На сайте «Единой России» указано, что Кулик являлся членом регионального политсовета «Единой России», советником председателя Госдумы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу нижней палаты парламента.

Кулик родился в 1935 г. в Псковской области. Он окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, с 1957 по 1965 г. работал в Новосибирском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства. В период 1965–1988 гг. Кулик занимал различные должности в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. В разные годы он работал в качестве начальника Главного планово-экономического управления, Главного управления планирования и социально-экономического развития агропромышленного комплекса РСФСР.

В 1989–1990 гг. Кулик был председателем Государственного агропромышленного комитета РСФСР, позднее – первым зампредом и зампредом Совета министров РСФСР. В 1994–1998 гг. Кулик был депутатом Госдумы I и II созывов, после – зампредом правительства России. С 1999 г. по 2020 г. он работал в качестве депутата Госдумы.

В 2020 г. Кулик передал свой мандат бывшему вице-премьеру, экс-губернатору Воронежской области Алексею Гордееву, сообщал «Интерфакс». Кулик сложил депутатские полномочия и перешел на работу советником спикера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных