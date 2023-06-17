Умер депутат Госдумы семи созывов Геннадий Кулик

Умер депутат Госдумы семи созывов Геннадий КуликВ последние годы он работал советником спикера Госдумы
Депутат Госдумы семи созывов от «Единой России» Геннадий Кулик скончался в возрасте 88 лет, сообщил «Ведомостям» источник в нижней палате парламента. Это подтвердил «Ведомостям» помощник Кулика. Дата прощания будет известна в понедельник.
На сайте «Единой России» указано, что Кулик являлся членом регионального политсовета «Единой России», советником председателя Госдумы. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу нижней палаты парламента.
Кулик родился в 1935 г. в Псковской области. Он окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, с 1957 по 1965 г. работал в Новосибирском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства. В период 1965–1988 гг. Кулик занимал различные должности в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. В разные годы он работал в качестве начальника Главного планово-экономического управления, Главного управления планирования и социально-экономического развития агропромышленного комплекса РСФСР.
В 1989–1990 гг. Кулик был председателем Государственного агропромышленного комитета РСФСР, позднее – первым зампредом и зампредом Совета министров РСФСР. В 1994–1998 гг. Кулик был депутатом Госдумы I и II созывов, после – зампредом правительства России. С 1999 г. по 2020 г. он работал в качестве депутата Госдумы.
В 2020 г. Кулик передал свой мандат бывшему вице-премьеру, экс-губернатору Воронежской области Алексею Гордееву, сообщал «Интерфакс». Кулик сложил депутатские полномочия и перешел на работу советником спикера.