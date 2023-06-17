Умер депутат Госдумы семи созывов Геннадий Кулик

Кулик родился в 1935 г. в Псковской области. Он окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, с 1957 по 1965 г. работал в Новосибирском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства. В период 1965–1988 гг. Кулик занимал различные должности в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. В разные годы он работал в качестве начальника Главного планово-экономического управления, Главного управления планирования и социально-экономического развития агропромышленного комплекса РСФСР.