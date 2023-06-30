Как президенту докладывали о предложенных гражданами и бизнесом идеях развития России

Как президенту докладывали о предложенных гражданами и бизнесом идеях развития РоссииВладимир Путин принял участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Президент Владимир Путин принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Его выступление на пленарном заседании форума стало первым крупным «гражданским мероприятием» в Москве после событий 23–24 июня. Хотя накануне, закончив череду публичных выступлений – перед военными и гражданскими по ситуации с ЧВК «Вагнер», – Путин уже приехал в Дагестан, где провел совещание по туризму и пообщался с людьми на улице.
Прибыв в Центр международной торговли (ЦМТ), Путин сначала посетил выставку победителей конкурса лучших новых отечественных брендов, которую проводило АСИ – организаторы форума. Там президент на сенсорной доске российского производителя NexTouch нарисовал человечка. Рисовал он не впервые: 10 лет назад, в сентябре 2013 г., он уже начертил на доске в курганской школе «Кошка. Вид сзади». Тогда он посещал ее по случаю начала учебного года, теперь же обсуждались инновации.
Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит в третий раз, он занимается поддержкой инициатив, которые предлагают россияне. Финалистами форума стали 250 идей, которые 28 и 29 июня представляли в ЦМТ. А на пленарном заседании глава АСИ Светлана Чупшева, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказывали президенту об особенно удачных проектах в сфере цифрового и технологического развития, предпринимательстве и экономике.
По словам Чупшевой, за последний год к ним пришло 23 000 заявок с разными идеями от россиян. А значит, они верят «в свою страну, что люди готовы делиться идеями, проектами для решения самых непростых вопросов».
Не забыла руководительница АСИ, конечно же, напомнить и о мятеже 24 июня: «Владимир Владимирович, мы все вместе с вами – вся страна переживала, пережила 24 июня. Хочу сказать, что мы все с вами и мы все вас поддерживаем». Предприниматели о консолидации еще не говорили. Путин отметил, что «новое время – это не какое-то отдаленное будущее, это, по сути дела, наше время, мы в нем сегодня живем». «Здесь находятся интересы и нашей Родины, страны, и устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся», – заявил он, отметив, что сейчас важен вклад каждого россиянина.
Говорил президент и о том, что предложения, которые поступают от граждан, позволяют формировать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии». Он добавил, что уже сейчас российские компании производят продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам. «Пока бывает, конечно, и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно. Сейчас только на выставке и говорили об этом. Кто там с косточками чего-то придумал – вроде бы ерунда, а хорошая ерунда, полезная, особенно для семей с детьми. Но об этом никто не знает. Надеюсь, что благодаря мероприятиям подобного рода знать будут больше», – сказал Путин.
Он также говорил о том, что западные конкуренты на российском рынке во многих отраслях для себя обеспечили монополию, но сейчас наши производители доказали, что могут работать лучше, просто им надо помочь «раскрутиться», создать собственные торговые марки. По словам Путина, за пять месяцев 2023 г. российские предприниматели подали более 43 000 заявок на регистрацию товарных знаков, что на 35% больше по сравнению с тем же периодом 2022 г. Затем президент вновь вернулся к теме ухода с российского рынка западных кампаний, заявив, что они сначала вкладывали в рекламу гигантские ресурсы, а затем «даже свой уход из нашей страны некоторые превратили в громкую пиар-акцию».
«Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, более того: кратно расширились возможности для российских предпринимателей», – сказал Путин. Поэтому, по его словам, сейчас надо российским компаниям предложить такие меры поддержки, которые позволили бы продавать их товары с большей эффективностью.
Он также заявил, что программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона: «Это не ерунда какая-то – это очень важное направление совместной работы».
Затем Шувалов рассказал, что уже реализовано по итогам прошлых форумов, например, в 2022 г. на форуме говорили о необходимости специального законодательства о туристических тропах и сейчас написан уже соответствующий законопроект и в ближайшее время может быть принят Госдумой.
После этого Шувалов рассказал, что они придумали альтернативу ESG-экономике, назвав его «5С»: «Это стабильное стратегическое развитие, это внимание к сотрудникам и их семьям, социальные программы, окружающая среда и родная страна». «А второе и третье – это одно и то же», – заметил президент. Шувалов обещал подумать: «Если мы не найдем 5С, мы тогда согласимся с тем, что это 4С».
Затем президенту представили несколько финалистов форума. Например, Юлий Шередега рассказал о своей идее развития городов, где больше 200 000 жителей. По его словам, сейчас у каждого из таких городов есть по несколько программ развития, но они не связаны друг с другом, поэтому он предложил создать на базе АСИ и ВЭБ.РФ платформу, чтобы синхронизировать все эти программы – это бы позволило сэкономить.
Правда, президент отметил, что «сэкономить ничего не удастся», поскольку основной вопрос при развитии исторических центров городов в том, кто должен отвечать за объекты культурного наследия – федеральный уровень или региональный. Хотя идею, в принципе, поддержал.
Затем путешественник Александр Железняк говорил о необходимости воссоздать систему турклубов, альплагерей на природе, а также провести цифровизацию природно-рекреационных ресурсов. Он предложил президенту дать поручение АСИ по разработке комплексной программы развития активного туризма. Дарья Токарева говорила о проекте «Спаун» по построению экономики без отходов. Она рассказала, что они придумали, как перерабатывать отходы мицелием: «За пять дней мы можем сделать продукцию, которая в 2–7 раз выгоднее, чем аналоги на рынке. Ваши кресла могут быть выращены у нас в цеху. В цеху же мы выращиваем не только мебель, но и строительные материалы».
Токарева попросила президента расширить применение товаров из вторсырья в госзакупках и поддерживать эконоваторов. Ответ президента, правда, был неожиданным.
Он вспомнил мультик о мусорной жабе из сериала «Куми-Куми»: «Когда там что-то выращивают и используют мусор. Жаба этот мусор поедает, и потом что-то выращивают – дело очень хорошее. Жаба – молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем». Затем он перечислил, какие меры уже сейчас есть по переработке отходов, но и предложенную Токаревой меру, отметил Путин, он поддержит.
Затем выступил Дмитрий Песков из АСИ, который сказал, что на форум поступило 2800 идей по технологиям, и отметил, что этот год был «взрывной» по интересу к дронам – каждая четвертая идея была связана с ними. «Мы даже слово придумали – «дронострой», чтобы не было непонятных слов: БАС, БПЛА – как бы не звучит. А дрон поняли, что это хорошее русское слово: дрон – дрын, конница – дронница. Ну, оно входит в русский язык», – рассуждал Песков.
Но и тут президент возразил: «Дрон и дрын – это, по-моему, все-таки немножко разные вещи». Песков потом стал говорить о том, что в Севастополе, Нижнем Новгороде и Мариуполе планируются испытательные центры на стыке морских и воздушных беспилотников. А затем отметил, что «не дроном единым», были и другие идеи – и вот поскольку «алмазов в стране, как грязи, особенно технических», есть интересный проект по алмазным батарейкам. Также он рассказал про проект «Реаниматор» об одежде с кровоостанавливающими свойствами, а затем заявил, что было много проектов и о частной космонавтике, и передал слово директору НИИ «Циклон» Вячеславу Темкину.
Темкин рассказал, что занимается темой длительного удержания космических аппаратов на высоте до 200 км. По его словам, связав группы спутников на малых и высоких орбитах, можно создать эффективную систему, которая позволит обеспечивать навигацию, устойчивую связь для малонаселенных районов, управление беспилотниками и высокоточным оружием. Он попросил президента поручить «Роскосмосу» завершить совместные испытания и сформировать отдельную программу освоения низкого космоса до 200 км.
И здесь президент поддержку пообещал.