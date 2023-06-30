Как президенту докладывали о предложенных гражданами и бизнесом идеях развития России

Говорил президент и о том, что предложения, которые поступают от граждан, позволяют формировать экономику, которая «живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии». Он добавил, что уже сейчас российские компании производят продукцию, которая не уступает зарубежным аналогам. «Пока бывает, конечно, и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно. Сейчас только на выставке и говорили об этом. Кто там с косточками чего-то придумал – вроде бы ерунда, а хорошая ерунда, полезная, особенно для семей с детьми. Но об этом никто не знает. Надеюсь, что благодаря мероприятиям подобного рода знать будут больше», – сказал Путин.