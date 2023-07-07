Белый дом решил провести анкетирование служащих всех уровней по единому образцу

Белый дом решил провести анкетирование служащих всех уровней по единому образцуСейчас эта работа не систематизирована
Правительство 6 июля внесло в Госдуму законопроект, который позволит унифицировать сведения о муниципальных и государственных служащих и быстрее проводить проверки при их найме. Законопроект обязывает муниципальных и государственных гражданских служащих заполнять анкету при поступлении на работу. Такую же анкету должны будут заполнять сотрудники прокуратуры, таможенники, сотрудники Следственного комитета, МВД, противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы. Эта же обязанность появится у тех, кто поступает на военную службу по контракту, в том числе иностранцев.
Согласно действующему закону о государственной гражданской службе при заключении служебного контракта сейчас гражданин в числе прочих документов и так предоставляет анкету. Правда, сейчас она устанавливается распоряжением правительства. Она была утверждена еще 26 мая 2005 г., после этого в нее шесть раз вносились изменения, последние – 22 апреля 2022 г. Среди сведений, которые должны быть указаны сейчас в документе, – гражданство, менялось ли оно, есть ли иностранное гражданство, есть ли родственники за границей и с какого момента они там живут, оформляют ли родственники документы для переезда в другое государство и др. Заполняют схожие анкеты и те, кто поступает на работу в силовые органы и на службу по контракту.
Теперь новая анкета будет установлена актом президента, но как она будет выглядеть – пока не известно. Изменения также предусматривают, что сведения из анкеты могут быть проверены по решению представителя нанимателя. Проверка сведений осуществляется кадровой службой органа с помощью запросов в органы публичной власти, а также при помощи государственных информационных систем.
Законопроект также уточняет причины увольнения служащих по инициативе нанимателя. В действующем законе о госслужбе среди прочих оснований для увольнения есть предоставление нанимателю подложных документов или заведомо ложных сведений, а теперь это будут ложные документы и сведения, которые подтверждают соблюдение ограничений и запретов, нарушение которых препятствует получению должности. Также в ст. 44 (кадровая работа) добавляет пункт, что кадровая работа в числе прочего включает в себя «оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную тайну». Схожие поправки вносят в закон о муниципальной службе.
Законопроект позволит унифицировать сведения о кадровом составе органов публичной власти и создаст правовые условия для проведения проверки сведений, предоставляемых при поступлении на государственную или муниципальную службу, с использованием государственных информационных систем, говорится в пояснительной записке к законопроекту. А это позволит сократить срок проведения проверок и снизит трудозатраты кадровых служб.
В соответствии с этим законопроектом работа с анкетированием будет приведена в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, говорит депутат Госдумы Артем Кирьянов («Единая Россия»). Сейчас как муниципальные, так и госслужащие и так заполняют анкеты, но они могут отличаться в зависимости от территорий и ведомств, отмечает он. Но единообразие «позволяет оперировать и массивом обезличенных данных госслужащих для статистики и в каждом конкретном случае при оценке анкет руководствоваться общими принципами», полагает он.
Зачем подготовили законопроект
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он подготовлен во исполнение одного из положений указа президента от 24 июня 2019 г. «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2019–2021 гг.». Согласно этому пункту указа правительство должно было (до 1 января 2021 г.) обеспечить возможность проведения проверки сведений, предоставляемых гражданами, поступающими на гражданскую службу, в автоматическом режиме (с использованием федеральной государственной информационной системы в области госслужбы), а также посредством направления в электронном виде запросов в государственные органы, ответственные за предоставление соответствующей информации. Собственно, для унификации подходов и нужна единая форма анкеты.
В последнее время сложился определенный дисбаланс между гражданской муниципальной и государственной службой и некоторыми другими формами деятельности, которая близка к государственной, говорит руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Бывают такие случаи, когда гражданин, переходя, например, с муниципальной службы на государственную, не может состыковать стаж, необходимый для получения государственной пенсии или иных квалификационных требований», – говорит он. Кроме того, новый опыт технологического подхода в работе с муниципальными и государственными служащими подводит к мысли системы одного окна, если так можно выразиться, и единых требований к их проверке, добавляет он.
Но некоторые эксперты видят в законопроекте иной смысл. Предлагаемые законодательные изменения являются логическим продолжением курса на повышение патриотичности госслужащих, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. «При приеме на работу соискатели в анкете указывают, в частности, сведения о наличии у них и их родственников гражданства другого государства, периодичности пребывания за границей. При этом состав сведений, например, для сотрудников администрации президента и аппарата Госдумы различается, также не прописан механизм актуализации данных после поступления на госслужбу и расторжения контракта», – говорит он. Поэтому, по его мнению, за изменением формы анкеты кроется «изменение содержания сути чиновничества и работы в силовых структурах в части исключения из их рядов скрытых симпатизантов действий недружественных стран».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов