Белый дом решил провести анкетирование служащих всех уровней по единому образцу

Согласно действующему закону о государственной гражданской службе при заключении служебного контракта сейчас гражданин в числе прочих документов и так предоставляет анкету. Правда, сейчас она устанавливается распоряжением правительства. Она была утверждена еще 26 мая 2005 г., после этого в нее шесть раз вносились изменения, последние – 22 апреля 2022 г. Среди сведений, которые должны быть указаны сейчас в документе, – гражданство, менялось ли оно, есть ли иностранное гражданство, есть ли родственники за границей и с какого момента они там живут, оформляют ли родственники документы для переезда в другое государство и др. Заполняют схожие анкеты и те, кто поступает на работу в силовые органы и на службу по контракту.