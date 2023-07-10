Сергей Миронов объяснился за свою поддержку Евгения Пригожина

Сергей Миронов объяснился за свою поддержку Евгения ПригожинаЕго партия не выставит кандидатов в губернаторы в нескольких регионах
Руководитель партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов назвал поход Пригожина на Москву «попыткой мятежа», поскольку цели свергнуть государственную власть не было. Между тем именно «вооруженным мятежом» происходящее назвал президент Владимир Путин, так же его квалифицировала и Федеральная служба безопасности.
«Страна пережила [мятеж] достойно. Враги не обрадовались, здравого смысла хватило у всех», – заявил Миронов журналистам 7 июля. Отдельно руководитель СРЗП подчеркнул, что бойцы «Вагнера» на фронте проявили себя «с достоинством» (руководство страны также подвергло критике именно верхушку ЧВК, подтолкнувшую людей на незаконные действия).
Миронов заявил, что не отказался от идеи легализации ЧВК для защиты интересов страны, но за рубежом. Сейчас ст. 359 Уголовного кодекса запрещает наемничество.
20 января 2023 г. политик опубликовал фото с кувалдой, которую ему прислал в подарок основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Миронов заявил, что не будет «ее прятать».
Источник, близкий к партии, подтвердил, что после событий 24 июня к Миронову возникли вопросы. «Партия сохраняет патриотические позиции, а бойцы «Вагнера» не отвечают за действия своего руководства», – сказал он «Ведомостям». Поэтому, продолжает собеседник, Миронову необходимо было объяснить, что позиций он придерживается прежних, но мятеж не поддерживает.
Позиция Миронова ранее привела к кризису в ряде региональных отделений.
В апреле 2023 г. депутаты заксобрания Санкт-Петербурга во главе с Мариной Шишкиной сообщили о выходе из партии. Кроме Шишкиной партию покинули Андрей Алескеров, Любовь Менделеева и Александр Новиков. Еще один член фракции – Михаил Амосов не состоял в партии. Сама Шишкина также ушла с должности вице-спикера парламента.
«К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашим идеям о социальной справедливости», – говорилось в официальном заявлении фракции.
В апреле один из основателей партии – Олег Шеин объявил об отставке с поста главы регионального отделения в Астраханской области. Свое решение он объяснил тем, что он «человек с советскими взглядами», для которого «важность интернационализма и международной солидарности работающего класса, необходимость политических свобод для эффективной защиты социальных прав» не подлежат обсуждению.
Политолог Александр Кынев заявил «Ведомостям», что «Справедливая Россия» переживает один из самых серьезных кризисов с момента своего создания. «Заигрывания с Пригожиным ситуацию резко усугубили: он оказался гораздо более заметной фигурой, чем вступивший в 2021 г. в СРЗП писатель Захар Прилепин (руководитель влившейся в «Справедливую Россию» партии «За правду». – «Ведомости»). Партия стала на глазах набирать токсичность, а это удар по изначальной стратегии, по образу партии «второго выбора». Чтобы быть партией второго выбора, надо иметь низкий антирейтинг», – пояснил он.
Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, за СРЗП, по данным ВЦИОМа на 2 июля, проголосовало бы 5%, партия уступала «Единой России» (39%), КПРФ (9,4%) и ЛДПР (9%). ФОМ оценивает число готовых проголосовать за СРЗП в 3% (опрос проводился после мятежа, 30 июня – 2 июля), за «Единую Россию» в 41%, ЛДПР – 11%, КПРФ – 8%.
По мнению Кынева, теперь любого кандидата СРЗП на выборах будут спрашивать про Пригожина. «Я не представляю, что они будут отвечать», – заключил эксперт.
Кроме того, «Справедливая Россия» уже пропускает шесть из 21 губернаторской кампании. Партийцы не выдвинули своих кандидатов в Нижегородской, Псковской, Омской, Орловской, Смоленской областях и Якутии. Близкий к партии собеседник утверждает, что кандидаты могут быть отозваны и в других регионах.
По губернаторским выборам у СРЗП персональный подход к каждому региону, пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии: «В некоторых регионах, таких как Нижегородская и Омская области, мы по объективным причинам поддерживаем действующего губернатора или и. о. губернатора». О том, что партия отказывается от выдвижения кандидатов во многих регионах, ранее писал «Коммерсантъ».
Бессменный депутат Госдумы, глава ярославского отделения СРЗП Анатолий Грешневиков сказал «Ведомостям», что всегда сожалеет, если партия не участвует в губернаторских кампаниях. Региональное отделение СРЗП не участвовало в выборах губернатора Ярославской области в 2017 и 2022 гг. (у партии в регионе сильные позиции), хотя Грешневиков заявлял о готовности стать кандидатом.
Лидер отделения СРЗП в Якутии Федот Тумусов прямо связал отказ от участия в выборах главы республики с мятежом 24 июня. «У нас была кандидатура, которая была готова и которую мы были готовы поддержать. Но в связи с последними событиями, связанными с <...> мятежом, на президиуме было принято решение не раскачивать лодку», – цитировали его местные СМИ.
СРЗП переживает микрокризис после 24 июня, говорит политолог Михаил Виноградов. «Ставка на экстремально-радикального избирателя не сработала, нишу тарана против КПРФ пытается занять ЛДПР, признать прошлые ошибки партия не готова – у российских политиков это вообще не принято», – отмечает он.
По мнению политолога Ростислава Туровского, неучастие в губернаторских выборах для СРЗП «дело обычное», и свидетельствует об уступках властям. «Но сейчас положение стало хуже из-за внутренних противоречий, непонимания регионами курса и будущего партии. Поэтому мотивации к активному участию в местной политике исчезают», – говорит эксперт.
К примеру, в Забайкальском крае, где произошел «перезапуск» регионального отделения, членом СРЗП когда-то был губернатор (с 2013 по 2016 г. краем руководил Константин Ильковский), но сейчас «партия переживает не лучшие времена». Руководителем отделения вместо Николая Селезнева (занимал должность с 2013 г.) был назначен сенатор от Хабаровского края и бывший член ЛДПР Сергей Безденежных.
Первый зампред фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев сказал «Ведомостям», что это «техническая перемена» руководителя отделения. В этом году в Забайкалье выбирают заксобрание.
В целом руководство всех парламентских партий движется в фарватере, проложенном властью, и понимает, что в сложившейся обстановке нежелательно провоцировать конфликты или как-то способствовать конфликтам в регионах, говорит политолог Виталий Иванов.
Среди исключений – позиция КПРФ по Хакасии и Алтайскому краю, отмечает он: «В одном регионе они отказались сдать позицию главы без боя, в другом выставили амбициозную Марию Прусакову (депутат Госдумы. – «Ведомости»), выступающую аллергеном для губернатора и постоянно создающую негативные информповоды. Также можно отметить выдвижение ЛДПР в Красноярском крае [депутата заксобрания] Александра Глискова».