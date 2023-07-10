Сергей Миронов объяснился за свою поддержку Евгения Пригожина

Политолог Александр Кынев заявил «Ведомостям», что «Справедливая Россия» переживает один из самых серьезных кризисов с момента своего создания. «Заигрывания с Пригожиным ситуацию резко усугубили: он оказался гораздо более заметной фигурой, чем вступивший в 2021 г. в СРЗП писатель Захар Прилепин (руководитель влившейся в «Справедливую Россию» партии «За правду». – «Ведомости»). Партия стала на глазах набирать токсичность, а это удар по изначальной стратегии, по образу партии «второго выбора». Чтобы быть партией второго выбора, надо иметь низкий антирейтинг», – пояснил он.