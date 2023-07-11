Правительство выступило против длинных майских выходных

Один из авторов изменений вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») считает, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами». «Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов – с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские – без перерывов, с 1 по 9 мая», – уточнял депутат.