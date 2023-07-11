Правительство выступило против длинных майских выходных

Правительство выступило против длинных майских выходныхКабмин считает, что идея не обеспечит рациональное использование праздничных дней
Правительство подготовило отрицательный отзыв на инициативу депутатов фракции «Новые люди» о переносе на май четырех дней с конца новогодних праздников. Документ с отрицательным отзывом также поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 июля, сообщили «Ведомостям» источники в комиссии.
Проект закона, внесенный в апреле, предлагает сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на четыре дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на четыре дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая (поправки в ст. 112 Трудового кодекса).
Один из авторов изменений вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») считает, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами». «Если мы оперативно примем этот законопроект, то в этом году выходные будут без перерывов – с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские – без перерывов, с 1 по 9 мая», – уточнял депутат.
В России уже был прецедент установления «длинных майских» праздников, благодаря которому граждане «ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче», сказано в пояснительной записке.
Правительство в своем отзыве отметило, что в настоящее время нерабочие праздничные дни установлены «с учетом интересов граждан РФ, мнения профсоюзов, объединений работодателей, общественных и религиозных организаций, органов власти различного уровня в соответствии со сложившейся общенациональной, исторической и культурной традицией использовать их как время отдыха».
Предлагаемые законопроектом положения «не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере», говорится в отзыве.
Кроме того, законопроектом не учитывается, что установленные ст. 112 ТК нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане «имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи».
Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу, заключил кабмин.