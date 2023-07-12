Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета «России – страны возможностей»

«В СССР был комсомол, который был своего рода кадровым отбором, и те, кто через него проходил, становились партийными работниками, а некоторые попадали в суперэлиту», – говорит политолог Алексей Макаркин. Сейчас также есть желание создать механизм отбора, но если в советское время был аппаратно-идеологический подход, то сейчас конкурсный, отмечает он.