Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета «России – страны возможностей»Президенту представят итоги кадровой работы
Президент через неделю проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ), которое приурочено к пятилетию платформы. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к администрации президента. По словам двух из них, мероприятие может пройти 18 июля.
Один из собеседников говорит, что темой заседания станет обсуждение итогов работы организации за последний год. О том, что на заседании будут подведены итоги работы платформы за прошедший год, говорит и второй собеседник. По его словам, планируется также поговорить и о новых кадровых трендах. Наблюдательный совет РСВ возглавляет сам президент.
Президент ежегодно проводит встречи набсовета РСВ. Причем лично встречается Путин не с членами набсовета, а с участниками конкурсов, которые проводит платформа.
В последний раз заседание проходило 20 апреля 2022 г. в Екатерининском зале Кремля. Тогда в ходе мероприятия Путин встретился с участниками конкурсов, которые проводит РСВ, а участница «Большой перемены» предложила создать общероссийское детское движение, президент идею поддержал. В итоге после этой встречи запустилась организация детей и молодежи «Движение первых». По итогам заседаний набсовета президент также подписывает список поручений.
Кто входит в набсовет АНО РСВ
Кроме президента в набсовет входят вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, помощники президента Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, президент Сбербанка Герман Греф, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, врио главы Красноярского края Михаил Котюков, министр образования Сергей Кравцов, министр науки Валерий Фальков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также гендиректор РСВ Алексей Комиссаров.
Указ о создании АНО РСВ президент подписал 22 мая 2018 г. Флагманским проектом платформы, которую курирует первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, является конкурс управленцев «Лидеры России». Он впервые стартовал в октябре 2017 г., а презентация проекта платформы прошла в том же месяце на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Кроме «Лидеров России» РСВ, например, теперь проводит проект «Цифровой прорыв», он направлен, в частности, на поиск специалистов в сфере искусственного интеллекта и др.
Кроме того, на базе мастерской управления «Сенеж» платформа проводит образовательные мероприятия. Также у РСВ есть 87 центров оценки и развития компетенций в вузах в 48 регионах. Всего за пять лет участниками платформы были 20 млн человек, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации.
«В СССР был комсомол, который был своего рода кадровым отбором, и те, кто через него проходил, становились партийными работниками, а некоторые попадали в суперэлиту», – говорит политолог Алексей Макаркин. Сейчас также есть желание создать механизм отбора, но если в советское время был аппаратно-идеологический подход, то сейчас конкурсный, отмечает он.