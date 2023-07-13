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Депутата Госдумы Андрея Колесника могут лишить мандата

В профильную комиссию Госдумы пока не поступало обращение Генпрокуратуры РФ
Александр Тихонов
Андрей Гордеев / Ведомости

Претензии Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы от Калининградской области Андрею Колеснику («Единая Россия»), уличенному в ведении коммерческой деятельности по управлению Калининградским морским торговым портом (КМТП), могут стать основанием для лишения его мандата, полагают опрошенные «Ведомостями» юристы. Совмещение предпринимательской деятельности и работы в Федеральном собрании не предусмотрено законом и запрещено, поскольку госслужащий не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, обращает внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Сам Колесник заявил «Ведомостям», что не боится лишения мандата. Представитель аппарата комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сказал «Ведомостям», что комиссия пока не получала обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника полномочий депутата. «Ведомости» направили запрос в надзорное ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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