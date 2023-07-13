Депутата Госдумы Андрея Колесника могут лишить мандата

Сам Колесник заявил «Ведомостям», что не боится лишения мандата. Представитель аппарата комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сказал «Ведомостям», что комиссия пока не получала обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника полномочий депутата. «Ведомости» направили запрос в надзорное ведомство.