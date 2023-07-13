Депутата Госдумы Андрея Колесника могут лишить мандата

Депутата Госдумы Андрея Колесника могут лишить мандатаВ профильную комиссию Госдумы пока не поступало обращение Генпрокуратуры РФ
Претензии Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы от Калининградской области Андрею Колеснику («Единая Россия»), уличенному в ведении коммерческой деятельности по управлению Калининградским морским торговым портом (КМТП), могут стать основанием для лишения его мандата, полагают опрошенные «Ведомостями» юристы. Совмещение предпринимательской деятельности и работы в Федеральном собрании не предусмотрено законом и запрещено, поскольку госслужащий не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, обращает внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Сам Колесник заявил «Ведомостям», что не боится лишения мандата. Представитель аппарата комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сказал «Ведомостям», что комиссия пока не получала обращение Генпрокуратуры о лишении Колесника полномочий депутата. «Ведомости» направили запрос в надзорное ведомство.