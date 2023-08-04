Ашхабад примет трехсторонний саммит глав государств Центральной Азии

Трехсторонний саммит президентов в Ашхабаде – подготовка к более широкому саммиту лидеров пяти стран Центральной Азии, который запланирован на 14–15 сентября в Душанбе, полагает политолог из Узбекистана Фарход Толипов. По словам эксперта, отсутствие на форуме в Ашхабаде президентов Киргизии и Казахстана может быть вызвано разногласиями участников ашхабадского саммита с ними относительно путей развития регионального сотрудничества. Толипов напомнил, что по итогам предыдущей Консультативной встречи глав государств в июле прошлого года в киргизской Чолпон-Ате представители Таджикистана и Туркмении не подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития региона, который предусматривал активизацию военного, торгово-экономического, логистического и культурного сотрудничества сторон: «Полагаю, трехсторонний саммит в туркменской столице произойдет по инициативе Мирзиеева, где он рассчитывает убедить своих коллег присоединиться к соглашению».