Ашхабад примет трехсторонний саммит глав государств Центральной Азии

Ашхабад примет трехсторонний саммит глав государств Центральной АзииВ нем примут участие только граничащие с Афганистаном республики бывшего СССР
В столице Туркменистана Ашхабаде 4 августа состоится первый трехсторонний саммит центральноазиатских стран в формате «Туркменистан – Таджикистан – Узбекистан». Примечательно, что дата мероприятия еще за сутки до официального объявления не была публичной. В мероприятии примут участие президенты трех стран: Сердар Бердымухамедов, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев. На предстоящей встрече главы государств обсудят актуальные вопросы развития региональной повестки, передает официальный сайт администрации президента Узбекистана, не уточняя деталей.
Как пишет официальная туркменская правительственная газета «Нейтральный Туркменистан», первой сообщившая о дате саммита, важное место в переговорах лидеров трех государств на предстоящем саммите могут занять вопросы взаимодействия в транспортной, водноэнергетической и природоохранной областях. Также стороны заинтересованы в строительстве современной инфраструктуры, которая объединила бы транспортные системы Европы, Азии и Ближнего Востока. В связи с этим издание напоминает, что сегодня в Туркмении ведется строительство скоростной автодороги Ашхабад – Туркменабат (находится на левом берегу Амударьи, на границе с Узбекистаном. – «Ведомости»), что, по мнению авторов статьи, поднимет транзитные возможности Центральной Азии на качественно новый уровень, обеспечив приток инвестиций и создание новых условий для экономического роста.
Узбекистан имеет наиболее развитую логистическую связность с соседним Афганистаном, подконтрольным движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России, не признано никем из членов ООН как легитимное афганское правительство. – «Ведомости»).
Трехсторонний саммит президентов в Ашхабаде – подготовка к более широкому саммиту лидеров пяти стран Центральной Азии, который запланирован на 14–15 сентября в Душанбе, полагает политолог из Узбекистана Фарход Толипов. По словам эксперта, отсутствие на форуме в Ашхабаде президентов Киргизии и Казахстана может быть вызвано разногласиями участников ашхабадского саммита с ними относительно путей развития регионального сотрудничества. Толипов напомнил, что по итогам предыдущей Консультативной встречи глав государств в июле прошлого года в киргизской Чолпон-Ате представители Таджикистана и Туркмении не подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития региона, который предусматривал активизацию военного, торгово-экономического, логистического и культурного сотрудничества сторон: «Полагаю, трехсторонний саммит в туркменской столице произойдет по инициативе Мирзиеева, где он рассчитывает убедить своих коллег присоединиться к соглашению».
С другой стороны, продолжает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, эта группа государств недовольна транзитной политикой Астаны. «Казахстан периодически создает искусственные проблемы на границе для транзитных перевозок. Еще Узбекистан скрытно конкурирует со своим северным соседом за звание основного логистического центра в регионе», – сказал эксперт. Вопросы логистики, по словам эксперта, и строительство обходных маршрутов в регионе, скорее всего, будет одними из основных в повестке переговоров.
Проект трансафганской железной дороги
Ориентировочная стоимость проекта составляет от $5 млрд до $8,2 млрд. Впервые анонсирован в 2018 г. В сентябре 2021 г. стороны планировали начать строительство магистрали. Но после захвата власти в Афганистане талибами в августе 2021 г. реализация проекта затормозилась. Стороны приступили к практической работе по строительству трансафганской железной дороги Термез – Пешавар с июля 2022 г. 15 июня на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов заявил, что Россия готова помочь в строительстве железной дороги. Если проект будет запущен в полную силу, то товары из Узбекистана в Пакистан можно будет доставлять за 3–5 дней вместо 35 дней в настоящее время.
По мнению Притчина, главы государств также обсудят проблему вокруг реки Амударьи – одного из основных источников воды для стран ниже по течению. Эксперт напомнил, что контролируемый талибами Кабул с марта прошлого года без предварительных консультаций с государствами региона приступил к строительству крупного ирригационного канала Куш-Тепа на севере страны: «После завершения строительства сооружения больше всего пострадают именно три приграничные к Афганистану республики, а для купирования этой угрозы необходимо субрегиональное объединение».
18 июля делегация компании «Узбекистон темир йуллари» совместно с железнодорожными администрациями Пакистана и Узбекистана в Исламабаде подписали протокол о строительстве Трансафганской железнодорожной линии. Магистраль протяженностью 573 км предполагает соединить узбекскую железнодорожную сеть с пакистанскими железными дорогами через Афганистан с транзитным потенциалом до 20 млн т грузов в год. На данном этапе проект трансафганской железной дороги, по мнению Толипова, труднореализуем: «О строительстве транспортного коридора говорят с конца 1990-х гг., но с тех пор ничего не изменилось. В Афганистане до сих пор небезопасно, а между разными группировками периодически происходят вооруженные столкновения».