Суд не стал арестовывать Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия

Суд не настаивал на аресте, так как прокуратура не просила о нем. А не просила она ареста Трампа, поскольку в США эта мера пресечения дается преимущественно по делам, где было явное непосредственное насилие или в деле речь идет о наркотиках, пояснил «Ведомостям» практикующий в США юрист Игорь Слабых. Несмотря на то что формально дело связано с событиями 6 января 2021 г., где насилие имело место, вплоть до человеческих жертв, экс-президента нельзя непосредственно обвинить в штурме Капитолия, продолжает он. Напротив, Трампа обвиняют именно в ненасильственных действиях – «заговоре против США», «обмане» и др.