Суд не стал арестовывать Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия

Суд не стал арестовывать Дональда Трампа по делу о штурме КапитолияЭкс-президента отпустили под обязательство о явке по аналогии с еще двумя уголовными делами
Федеральный суд столичного американского округа Колумбия в Вашингтоне не стал арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа. Такое решение суд принял по итогам первых слушаний по делу о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 г., закончившемся гибелью пяти человек.
Экс-президент не признал вину по всем четырем пунктам обвинения. Его отпустили под обязательство о явке на следующее заседание суда. Как и в другом деле по хранению секретных документов, Трампу запрещено общаться со свидетелями кроме как через адвокатов. «Если вы не выполните какие-либо условия вашего освобождения, может быть выдан ордер на ваш арест», – заявил Трампу мировой судья Моксила Упадхьяя (цитата по трансляции Associated Press). Заседание назначено на 28 августа.
Трамп после суда назвал текущее уголовное дело «политическим». «То, что происходит, является преследованием политического оппонента. Это очень печальный день для Америки. Мы не можем допустить, чтобы это произошло в Америке. Это преследование человека, который намного опережает [президента США Джо] Байдена», – сказал Трамп, прежде чем он сел на свой самолет обратно в Нью-Джерси (цитата по трансляции Associated Press).
Аналогично экс-президент не подвергся аресту после других двух вызовов в суд: по делу о подкупе $130 000 порноактрисы Сторми Дэниэлс с последующим сокрытием финансовой отчетности – 4 апреля, а также по делу о хранении в своей резиденции во Флориде секретных документов – 13 июня. При этом каждый раз перед вызовом в суд по всем трем делам Трамп предупреждал своих сторонников об угрозе ареста.
2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США» (по итогам выборов ноября 2020 г., когда Трамп утверждал, что выиграл их. – «Ведомости»), «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
Суд не настаивал на аресте, так как прокуратура не просила о нем. А не просила она ареста Трампа, поскольку в США эта мера пресечения дается преимущественно по делам, где было явное непосредственное насилие или в деле речь идет о наркотиках, пояснил «Ведомостям» практикующий в США юрист Игорь Слабых. Несмотря на то что формально дело связано с событиями 6 января 2021 г., где насилие имело место, вплоть до человеческих жертв, экс-президента нельзя непосредственно обвинить в штурме Капитолия, продолжает он. Напротив, Трампа обвиняют именно в ненасильственных действиях – «заговоре против США», «обмане» и др.
Перед заседанием адвокат Трампа Алина Хабба раскрыла фактически стратегию, которой будет пользоваться ее подзащитный: хотя многие говорили, что выборы экс-президентом проиграны, значительная доля общественного мнения тогда, в ноябре 2020 г., заявляла об обратном, указывая на действительно имевшие место нарушения. «Поэтому Трамп как действующий на тот момент кандидат в президенты соглашался с этой значительной частью доводов, а не вводил в заблуждение государство, граждан и не манипулировал общественным мнением», – суммировал Слабых позицию защиты экс-президента в этом процессе.
Вторым пунктом защиты Трампа будет то, что он после выборов 2020 г., делая публичные оценки их итогов, действовал, опираясь не на исключительно свои измышления, а на советы своих собственных юристов. Они же утверждали, что у тогдашнего вице-президента Майка Пенса было право не сертифицировать выборы как законные и состоявшиеся, заключил юрист.