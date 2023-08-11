Саудовская Аравия может признать Израиль перед выборами президента США

В тот же день издание Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в контексте саудовско-израильской сделки также добивается для своей страны от США гарантий безопасности в стиле статьи 5 в уставе НАТО, по которой нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех его членов. Гарантии безопасности, полагает автор статьи, помогут сдерживать Иран в регионе. Этот вопрос, как передает издание, израильский премьер мимоходом поднял во время телефонных переговоров с американским президентом Байденом в середине июля. По словам собеседников, в ближайшее время Нетаньяху планирует направить в Вашингтон своего помощника, министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, чтобы подробно представить это предложение конгрессменам и американским чиновникам.