Саудовская Аравия может признать Израиль перед выборами президента США

Саудовская Аравия может признать Израиль перед выборами президента СШАЭто может помочь кампании Джо Байдена
США и Саудовская Аравия предварительно договорились относительно заключения возможного соглашения по нормализации отношений королевства с Израилем. «Мир Израиля с Саудовской Аравией – вопрос времени», – заявил 10 августа порталу Ynet министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента сообщила, что это время уже известно – сделка между двумя странами может быть достигнута в течение 9–12 месяцев – до президентских выборов в США в 2024 г. Но собеседники издания добавили, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман пока не торопится заключать соглашение: Эр-Рияд требует от израильтян уступок по палестинскому вопросу.
Израиль и Саудовская Аравия не имеют дипломатических отношений как раз из-за разногласий вокруг палестинского урегулирования: Эр-Рияд настаивает на создании независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, а Тель-Авив сегодня выступает за аннексию еврейских поселений на оккупированных территориях и против раздела Иерусалима. Но, несмотря на отсутствие дипотношений, стороны за кулисами давно сотрудничают в разведывательной сфере.
Ранее в 2020 г. в рамках «соглашения Авраама» при посредничестве американской администрации Дональда Трампа ОАЭ и Бахрейн (союзники Саудовской Аравии) установили дипотношения с Израилем. Как пишет WSJ, в случае нормализации саудовско-израильских отношений США могут предоставить расширенные гарантии безопасности королевству и помощь в продвижении его мирной атомной программы. Правда, этот аспект, отметили в издании, вызывает недоумение в Тель-Авиве, поскольку власти опасаются, что американо-саудовское сотрудничество усилит ядерный потенциал арабского государства.
Комментируя публикацию WSJ, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что предстоит еще немало обсуждений прежде, чем Вашингтон достигнет своей цели: «Нет согласованной структуры для систематизации переговоров по нормализации отношений или в вопросах безопасности», – продолжил Кирби.
В тот же день издание Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в контексте саудовско-израильской сделки также добивается для своей страны от США гарантий безопасности в стиле статьи 5 в уставе НАТО, по которой нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех его членов. Гарантии безопасности, полагает автор статьи, помогут сдерживать Иран в регионе. Этот вопрос, как передает издание, израильский премьер мимоходом поднял во время телефонных переговоров с американским президентом Байденом в середине июля. По словам собеседников, в ближайшее время Нетаньяху планирует направить в Вашингтон своего помощника, министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, чтобы подробно представить это предложение конгрессменам и американским чиновникам.
7 августа Нетаньяху в интервью агентству Bloomberg заявил, что Саудовская Аравия и Израиль могут углубить экономические и деловые связи даже без формального признания друг друга. «Думаю, мы вот-вот станем свидетелями поворотного момента в истории наших стран», – добавил он.
В феврале агентство Bloomberg сообщало о переговорах между военными делегациями Израиля и Саудовской Аравии по сотрудничеству в военной и разведывательной сферах после окончания Мюнхенской конференции.
Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии в ближайшее время маловероятна из-за серьезных разногласий сторон в подходах урегулирования палестинской проблемы, считает израильский востоковед Александра Аппельберг. «Если Нетаньяху пытается отмахнуться от этой проблемы, то саудовские власти это сделать не могут: они традиционно представляют себя хранителями мусульманских святынь и покровителями всего исламского мира, включая палестинцев», – сказал эксперт. При этом, продолжает Аппельберг, по опросам общественного мнения, жители королевства значительно прохладнее относятся к идее нормализации с Израилем, чем в 2020 г., когда были заключены «соглашения Авраама» между Израилем, ОАЭ и другими странами.
По словам Аппельберг, хотя Эр-Рияд стремится заключить договор о взаимной обороне, который обяжет США встать на защиту королевства в случае нападения, Вашингтон, напротив, желает снизить свое присутствие в регионе. «Кроме того, продажа вооружения странам Персидского залива уже сталкивалась с противодействием в конгрессе из-за сомнительной репутации этих стран с точки зрения прав человека. Да и сам Байден обещал сделать Саудовскую Аравию «государством-изгоем» – правда, с тех пор значительно смягчил свою риторику», – отметила эксперт.
Американская мирная инициатива на Ближнем Востоке в первую очередь вызвана желанием демократов получить на ближайших выборах поддержку со стороны влиятельных еврейских избирателей, сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «Это важно, учитывая, что около 60% избирателей-евреев традиционно голосуют за демократов, а израильское лобби можно назвать главным спонсором партии», – сказал эксперт. Васильев отметил, что возвращение Нетаньяху к власти осложнило американо-израильские отношения, поскольку демократы в свое время активно добивались его ухода с поста премьера Израиля. Теперь, продолжает эксперт, для обеспечения безопасности Израиля, его внутренней стабильности и улучшения отношений с арабским миром администрация Байдена продвигает проект договора Тель-Авива с Эр-Риядом. «Возможно, таким способом Вашингтон проводит и более тонкую игру, целью которой является усиление давления на Иран», – считает эксперт.