Хакасию начали посещать федеральные гости

Всего до конца сентября в Хакасию может приехать более двух десятков федеральных парламентариев, сказали четыре источника «Ведомостей». По словам одного из них, среди задач единороссов – оценка работы исполнительной власти, которой уже пять лет «рулят коммунисты», оценка уровня обеспечения бюджетников (жалобы на это периодически всплывают в региональных и федеральных СМИ). К примеру, 17 августа Сокол сообщал, что у него «порядка 300 обращений уже от наших педагогов по снижению зарплаты» в регионе. Критиковал он и стимулирующие надбавки в здравоохранении региона.