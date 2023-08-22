Хакасию начали посещать федеральные гости

Хакасию начали посещать федеральные гостиПредставители «Единой России» и КПРФ поддерживают своих кандидатов
Сторонники основных кандидатов в главы Хакасии – Сергея Сокола (депутат Госдумы от «Единой России») и Валентина Коновалова (губернатор от КПРФ) – начали демонстрировать им «федеральную поддержку». К примеру, с рабочей поездкой в Абакан на минувшей неделе приехал депутат Госдумы Владимир Кашин, заместитель Геннадия Зюганова в партии и глава аграрного комитета в нижней палате. До этого Хакасию посещали депутаты от компартии Виктор Соболев, Анжелика Глазкова, Казбек Тайсаев, Николай Харитонов, Сергей Казанков. В ближайшее время поедут Нина Останина, Юрий Афонин, Леонид Калашников.
Депутаты КПРФ посещают Хакасию, чтобы отчитаться о своей работе в Госдуме и поддержать проекты правительства Хакасии, заявил «Ведомостям» Афонин: «У правительства Хакасии есть стратегия развития на ближайшие пять лет, мы ее поддерживаем». Эти поездки связаны не только с выборами, это в целом такая живая работа, утверждает он. По его словам, в одном из опросов КПРФ интересовалась, как жители региона относятся к «конструктивной связке – губернатор Коновалов и депутат от региона Сокол».
Поездки депутатов и сенаторов в предвыборные регионы – обычная практика, просто, как правило, она используется не в таких масштабах, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Традиционно есть два варианта – либо проводить большое предвыборное мероприятие, либо посылать статусных людей».
Всего до конца сентября в Хакасию может приехать более двух десятков федеральных парламентариев, сказали четыре источника «Ведомостей». По словам одного из них, среди задач единороссов – оценка работы исполнительной власти, которой уже пять лет «рулят коммунисты», оценка уровня обеспечения бюджетников (жалобы на это периодически всплывают в региональных и федеральных СМИ). К примеру, 17 августа Сокол сообщал, что у него «порядка 300 обращений уже от наших педагогов по снижению зарплаты» в регионе. Критиковал он и стимулирующие надбавки в здравоохранении региона.
Работа федеральных парламентариев в регионе активизировалась после визитов начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева (СМИ сообщали о его визите в регион 4 августа) и секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Турчак в последний раз был в Хакасии 18 августа.
С Турчаком в регион приезжал сенатор Александр Карелин, местные СМИ написали, что он посетил республику по приглашению Сокола. До этого в регион приезжал депутат и зампред ФНПР Андрей Исаев, вместе с которым Сокол встречался с представителями профсоюзов. В регион приезжала и депутат Госдумы Светлана Разворотнева, которая вместе с Соколом встречалась с «трудовым коллективом» одного из региональных предприятий, где критиковала высокие тарифы на электроэнергетику и долги коммунального комплекса перед электроэнергетиками.
Депутаты и сенаторы, по словам одного из собеседников «Ведомостей», разъедутся в республике по всем городам и селам, где будут встречаться с гражданами из разных социальных групп. Скорее всего, находиться в Хакасии они будут до конца сентября. Среди тех, кто может посетить республику во время кампании, другой источник называет депутатов Госдумы Николая Валуева, Евгения Попова, Александра Мажугу и других известных парламентариев.
Харичев во время посещения региона говорил, что выборы в РФ в этом году проходят «корректно, конкурентно», вопросы у него вызвала лишь Хакасия. «У меня вызывает большую озабоченность то, что происходит здесь с выборами. То, что происходит в информационном поле, столько грязи, я бы сказал клеветнической информации», – говорил чиновник (цитата по «Пульс Хакасии»).
В Хакасии, констатирует замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, проходит высококонкурентная кампания, когда каждая сторона делает максимум, чтобы добиться победы. «Остается немного времени до выборов, чтобы завоевать доверие избирателей. С нашей стороны идет честная, открытая игра, а со стороны конкурентов – очевидная административная кампания», – говорит Перминов.
Он подтверждает, что регион с визитом посетят депутаты Госдумы и сенаторы для того, чтобы оказать помощь кандидату «Единой России».
Кроме Сокола и Коновалова в выборах также участвуют депутат Верховного совета Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов и кандидат от «Коммунистов России» Владимир Грудинин. Все кандидаты участвуют в дебатах, которые сейчас проходят на телевидении.
В 2018 г. Коновалов, тогда только ставший первым секретарем рескома КПРФ, был, по сути, техническим кандидатом, выставленным против действующего главы региона единоросса Виктора Зимина. В первом туре Коновалов получил 45% голосов, Зимин – 32%. За несколько дней до второго тура единоросс, а за ним и остальные кандидаты снялись с выборов. И в повторных выборах участвовал только Коновалов. Для его победы нужно было, чтобы он набрал более 50% голосов избирателей, участвовавших в голосовании. В итоге за него проголосовало 58%.
В том году кандидаты власти проиграли в первом туре еще в трех регионах – также во Владимирской области (там выиграл Владимир Сипягин из ЛДПР, он досрочно перешел в Госдуму), в Хабаровском крае (там выиграл Сергей Фургал из ЛДПР, в 2020 г. был арестован за организацию убийств в 2000-х гг.), а также в Приморье.
В Приморье кандидат от власти Андрей Тарасенко не смог выиграть выборы в первом туре у своего соперника кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. После второго тура избирком Приморского края по рекомендации Центризбиркома отменил результаты выборов, объяснив их «существенными нарушениями». Повторные выборы в регионе тогда прошли 16 декабря, но с новыми кандидатами (коммунистов среди них не было), а дальневосточный политик-старожил врио Олег Кожемяко был избран главой края.
Схожий сценарий в Хакасии рассматривается как крайний, говорят источники «Ведомостей». Один из них обращает внимание, что на пятом потоке «школы губернаторов» учился мэр Абакана Алексей Лемин, который возглавляет абаканское отделение единороссов.
Сейчас партии сошлись в сложной кампании, каждая пытается задействовать максимум ресурсов для победы, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Поездки депутатов по регионам – традиционная с 1990-х гг. тактика. Но в последние годы она использовалась только в реально конкурентных кампаниях. Хакасия и оказалась таким примером». Но кандидатам гораздо важнее участвовать в выборах лично, говорит он.
Сейчас происходит «замер сил, тестирование технологий», говорит политолог Евгений Минченко: «И мы видим, что и «Единая Россия», и коммунисты в регионе очень сильно упираются». По его словам, можно отметить сильную кампанию по дебатам. По его словам, «пока из пяти прошедших дуэлей три выиграл Сокол, причем одну сегодня разгромно». «Оппоненты постоянно меняют тактику, находят какие-то новые ходы», – отмечает Минченко. При этом Коновалову иногда в минус играет то, что он является действующим руководителем региона, говорит эксперт.
«Консервативное поведение избирателей в текущий период работает на выдвиженца от КПРФ, поскольку он действующий губернатор – в этом люди видят сохранение стабильности и привычной жизни», – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. При этом последние две недели до выборов имеют решающее значение для того, чтобы ситуативный электорат определился, за кого он голосует, говорит эксперт: «Если он присоединяется к Соколу, то высока вероятность второго тура. А во втором туре действующим главам регионов всегда сложнее».