В Казахстане реорганизовали правительство и сменили глав ключевых регионов

Кадровые назначения Токаева в правительстве и регионах – очередной этап чистки от людей предыдущего президента Нурсултана Назарбаева, считает политолог Галия Ибрагимова. По ее словам, до недавнего времени Токаеву приходилось довольствоваться командой своего предшественника, из-за чего он подвергался критике в казахстанском обществе, а самого президента воспринимали в качестве «хромой утки». Январские события усилили эти впечатления. После этих событий глава государства систематически стал избавляться от нелояльных к нему чиновников, полагает эксперт: «А теперь Токаев доказал, что он превратился в самостоятельную политическую фигуру, и ясно дает понять элитам, что ориентироваться нужно только на него».