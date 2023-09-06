В Казахстане реорганизовали правительство и сменили глав ключевых регионов

В Казахстане реорганизовали правительство и сменили глав ключевых регионовПрезидент Касым-Жомарт Токаев избавляется от нелояльных кадров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября сменил руководителей администраций (акимов) Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской областей и мэра Шымкента. До этого он анонсировал появление двух новых министерств и сменил 4 сентября руководителя нацбанка республики. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.
Новым акимом столичной Акмолинской области Токаев назначил экс-министра внутренних дел Марата Ахметжанова. На этом посту он сменил Ермека Маржикпаева, назначенного 2 сентября министром туризма и спорта. Ахметжанова сменил его заместитель Ержан Саденов. Главой Жамбылской области стал бывший министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. А его предшественник Нуржан Нуржигитов перешел на должность министра водных ресурсов и ирригации. Акимом Актюбинской области президент назначил трижды чемпиона мира по самбо, бывшего мэра Актобе и государственного инспектора Асхатова Шахарова. Наконец, мэром Шымкента стал в прошлом дипломат Габит Сыздыкбеков.
Кроме того, Токаев назначил новым министром экологии и природных ресурсов 62-летнего Ерлана Нысанбаева. На этом посту он сменил 33-летнюю Зульфию Сулейманову, самого молодого министра в правительстве. Всего на посту она проработала девять месяцев. Нысанбаев – выходец из бизнеса, его политическая карьера началась в 2006 г. В разные годы он руководил комитетом лесного и охотничьего хозяйства в министерстве сельского хозяйства, был вице-министром охраны окружающей среды, заместителем министра сельского хозяйства. Накануне президент также освободил от должности председателя Национального банка Казахстана Галымжана Пирматова, занявшего этот пост лишь в феврале прошлого года. Его сменил бывший первый заместитель главы администрации президента Тимур Сулейманов.
Кадровые назначения президента произошли сразу после выступления Токаева с посланием перед депутатами обеих палат парламента 1 сентября. Глава государства поднял вопрос о строительстве атомной станции и предложил вынести эту тему на общенациональное голосование, но не назвал сроки его проведения. Он заявил о необходимости развития Транскаспийского маршрута – альтернативного коридора из Китая в Европу в обход России, который «получил дополнительный импульс на фоне антироссийских санкций». Глава государства затронул и состояние банковского сектора. По его словам, финансированием значимых экономических проектов занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для усиления конкуренции надо привлечь в страну еще три «надежных» иностранных банка.
В тот же день для «совершенствования системы государственного управления» Токаев выделил из министерства экологии и природных ресурсов министерство водных ресурсов и ирригации. Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделено на министерство транспорта и министерство промышленности и строительства. Министерство информации и общественного развития реорганизовано в министерство культуры и информации, а министерство культуры и спорта стало министерством туризма и спорта.
Кадровые назначения Токаева в правительстве и регионах – очередной этап чистки от людей предыдущего президента Нурсултана Назарбаева, считает политолог Галия Ибрагимова. По ее словам, до недавнего времени Токаеву приходилось довольствоваться командой своего предшественника, из-за чего он подвергался критике в казахстанском обществе, а самого президента воспринимали в качестве «хромой утки». Январские события усилили эти впечатления. После этих событий глава государства систематически стал избавляться от нелояльных к нему чиновников, полагает эксперт: «А теперь Токаев доказал, что он превратился в самостоятельную политическую фигуру, и ясно дает понять элитам, что ориентироваться нужно только на него».
Ибрагимова напомнила, что смена руководителей произошла в тех регионах, где периодически происходят протесты, вызванные социально-экономическими причинами. Так власть дает понять гражданам, что она их слышит.
Перестановка и реорганизация кабинета министров фундаментально не меняют систему госуправления, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. «В государстве сформировались основные бюрократические группы, имеющие запрос на изменение баланса сил внутри команды Токаева. Это больше похоже на аппаратные игры чиновников», – заключил собеседник издания.