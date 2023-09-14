Правительство усиливает контроль за ответами министерств на депутатские запросы

Правительство усиливает контроль за ответами министерств на депутатские запросыНа такой шаг в кабмине могли пойти из-за утечек позиции ведомств в СМИ
Регламент правительства дополнен новой статьей, согласно которой ответы на депутатские запросы или обращения сенаторов по вопросам рассмотрения законопроектов должны быть подготовлены с учетом позиции правительства.
Копии ответов должны быть направлены в правительство, говорится в изменениях («Ведомости» с ними ознакомились). Такой же порядок вводится и для ответов на обращения комитетов и комиссий парламента.
Если еще нет официального отзыва с позицией правительства, то министерства и ведомства отправляют проект письма на согласование в аппарат правительства не позднее, чем за пять дней до истечения срока ответа на запрос (30 дней).
Пойти на такие ужесточения Белый дом, скорее всего, вынудили участившиеся утечки позиций отдельных министерств в СМИ, которые нередко провоцировали сами парламентарии, выдавая желаемое за действительное, полагает политолог Павел Склянчук.
Поддержка законопроекта одним министерством не гарантирует положительный отзыв правительства на проект федерального закона, добавляет эксперт. Теперь, по его словам, возглавляемый Дмитрием Григоренко аппарат правительства сможет координировать и своевременно реагировать на сообщения СМИ о поддержке или отклонении той или иной депутатской и сенаторской инициативы.
Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») поддерживает эти изменения: по его словам, часто бывало, что депутаты, собирая отзывы министерств на свои инициативы, получают от некоторых из них положительный ответ, заявляют об этом, а правительство в итоге не поддержало. Новый подход повышает качество ответов из правительства, так как «важно говорить правду людям», отмечает он.
Депутат привел в пример свою инициативу о возврате продажи пива на стадионах (в целях уравнивания в правах всех болельщиков на стадионе): несколько министерств поддерживают ее, в частности Минспорт, а Минздрав нет, но решать будет правительство.