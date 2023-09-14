Правительство усиливает контроль за ответами министерств на депутатские запросы

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») поддерживает эти изменения: по его словам, часто бывало, что депутаты, собирая отзывы министерств на свои инициативы, получают от некоторых из них положительный ответ, заявляют об этом, а правительство в итоге не поддержало. Новый подход повышает качество ответов из правительства, так как «важно говорить правду людям», отмечает он.