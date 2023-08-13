Минспорта заявило о поддержке возвращения пива на стадионы
Минспорта поддерживает законодательную инициативу по возвращению продаж пива на стадионах, депутаты Госдумы могут принять закон после доработки, сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Азат Кадыров.
«Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведется работа по доработке соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства, Государственной думы этот закон будет принят», – сказал он.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что депутаты могут рассмотреть законопроект осенью. Глава Минспорта Олег Матыцин, по данным агентства, отмечал, что ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 г. Законодательная инициатива по возвращению пива на стадионы принадлежала депутатам Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву и Дмитрию Свищеву. Законопроект внесли в июле 2019 г. В декабре 2019 г. он прошел первое чтение в Госдуме. В январе 2020 г. стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 г.
В апреле текущего года в МВД сообщили, что ведомство не возражает против продажи пива на стадионах, поскольку сейчас практически все арены оснащены системой идентификации болельщиков. Представитель ведомства Валерий Ботвин добавил, что в таком законопроекте необходимо учесть аспект наличия системы идентификации болельщиков, а также соревнования должны быть определены перечнем правительства России.
Свищев в январе 2020 г. отмечал, что прибыль от реализации пива на футбольных стадионах может составить от 1,5 млрд до 4 млрд руб. в год. За отмену запрета публично высказался владелец московского «Спартака» Леонид Федун.
В качестве эксперимента правительство Москвы в мае 2022 г. разрешило до 31 декабря того же года продавать алкоголь крепостью до 16,5% в музеях, концертных залах и на спортивных стадионах.