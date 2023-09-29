США и Саудовская Аравия обсуждают оборонительный пакт

По мнению Мизина, нынешнее стремление Штатов договориться с Саудовской Аравией также обусловлено безрезультатными попытками американцев склонить Эр-Рияд на свою сторону в вопросе ценовой политики на энергетическом рынке. Страны ОПЕК+ (соглашение нефтедобывающих стран, ключевые роли в котором играют Эр-Рияд и Москва) договорились сокращать добычу нефти до конца 2024 г., хотя ранее предполагалось, что ограничения будут действовать до конца 2023 г. Согласованный объем сокращения составил 1,4 млн барр. в день. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия приняли дополнительные ограничения по поставкам нефти на глобальный рынок (о текущем объеме сокращения поставок «Ведомости» писала 20 сентября). Цена на нефть эталонной марки Brent сейчас стабильно держится выше $90 за баррель.