США и Саудовская Аравия обсуждают оборонительный пакт

США и Саудовская Аравия обсуждают оборонительный пактВашингтон опасается сближения Эр-Рияда с Пекином и Москвой, говорят эксперты
Саудовская Аравия якобы рассчитывает заключить оборонительный пакт с США на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому атака на одного члена альянса приравнивается к объявлению войны всему блоку. Взамен Эр-Рияд может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем, сообщили 29 сентября Reuters несколько источников, ознакомленных с ходом обсуждений.
Собеседники агентства отметили, что администрация Байдена пока не намерена предоставлять саудитам аналогичные с членами НАТО гарантии безопасности. Но в качестве возможных альтернатив Вашингтон готов предложить формат, который предусматривает заключение стратегического и экономического пакта, аналогичного соглашению 13 сентября между США и Бахрейном. По этому договору Вашингтон и Манама договорились сотрудничать в военно-технической и в разведывательной сферах. Страны также согласились «сдерживать и противостоять любой внешней агрессии» с оговоркой, что перед реагированием власти США и Бахрейна проведут двусторонние консультации.
Как пишет Reuters, Вашингтон может предоставить Эр-Рияду статус «основного союзника вне НАТО». По данным госдепартамента, вне Североатлантического альянса союзниками США являются 18 государств и – неформально – Тайвань. Они могут участвовать в совместных военных учениях, а также приобретать у американцев оружие и снаряды с обедненным ураном. Кроме того, военные компании этих стран могут участвовать в тендерах по ремонту американской военной техники.
Одним из основных преимуществ данного формата источники называют отсутствие необходимости ратификации договора со стороны конгресса. Согласно американскому законодательству, президент обязан уведомить законодателей о намерении дать какому-либо государству статус союзника США вне НАТО за 30 дней до самого заявления. Но официального одобрения Капитолия эта процедура не требует.
По словам собеседника Reuters, потенциальный договор с Саудовской Аравией может быть «актом взаимопонимания в сфере безопасности», но не полноценным военным союзом. Источник предположил, что стратегические отношения между США и королевством будут строиться по аналогии с отношениями США и Израиля, что позволит Эр-Рияду получить доступ к наиболее современным типам американских вооружений.
Помимо гарантий безопасности, саудиты хотели бы заручиться поддержкой Вашингтона в реализации саудовской мирной ядерной программы. В свою очередь не все американцы согласны с углублением саудовско-американских отношений: против потенциального союза выступают 55% респондентов, следует из результатов опроса The Harris Poll, проведенного в конце августа по заказу Института ответственного госуправления Куинси.
Дополнительно для нормализации отношений с Тель-Авивом Эр-Рияд требует учитывать интересы палестинского народа. В интервью для Fox News кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подчеркнул, что надеется на «облегчение» жизни палестинцев. Но, как утверждают источники Reuters, саудиты готовы продолжить диалог с израильтянами, даже если палестинцы будут недовольны ходом переговорного процесса.
США опасаются более активного сближения Саудовской Аравии с Китаем и Россией, поэтому Вашингтон готов обсуждать изменение формата саудовско-американского взаимодействия, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин. Эксперт убежден, что США находятся почти в безвыходном положении, не имея возможности ни отказать саудитам, ни принять их условия. «Протолкнуть пакт об обороне с королевством в конгрессе будет очень трудно. Ни о каком полноценном союзе [по примеру НАТО] между США и Саудовской Аравией не может быть и речи», – считает эксперт.
По мнению Мизина, нынешнее стремление Штатов договориться с Саудовской Аравией также обусловлено безрезультатными попытками американцев склонить Эр-Рияд на свою сторону в вопросе ценовой политики на энергетическом рынке. Страны ОПЕК+ (соглашение нефтедобывающих стран, ключевые роли в котором играют Эр-Рияд и Москва) договорились сокращать добычу нефти до конца 2024 г., хотя ранее предполагалось, что ограничения будут действовать до конца 2023 г. Согласованный объем сокращения составил 1,4 млн барр. в день. Кроме того, Россия и Саудовская Аравия приняли дополнительные ограничения по поставкам нефти на глобальный рынок (о текущем объеме сокращения поставок «Ведомости» писала 20 сентября). Цена на нефть эталонной марки Brent сейчас стабильно держится выше $90 за баррель.
Саудовцы выдвигают условия американцам, чтобы снизить для себя потенциальные имиджевые и геополитические издержки, которые могут последовать после признания королевством Израиля, считает программный координатор РСМД Иван Бочаров. По его словам, в случае успешного завершения переговорного процесса саудовские власти вряд ли станут закрывать глаза на нарушения прав палестинцев израильскими властями. «Саудовская Аравия воспринимает себя в качестве главного защитника арабского мира, поэтому игнорировать палестинскую проблему им не получится. Не случайно ранее саудиты впервые назначили своего посла в Палестине», – заключил эксперт.