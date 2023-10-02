Конкуренция между КПРФ и ЛДПР за 2-е место усилилась

Конкуренция между КПРФ и ЛДПР за 2-е место усилиласьВпервые за долгое время рейтинг «партии Жириновского» оказался выше, чем у «партии Зюганова»
Симпатия избирателей к ЛДПР продолжает расти на фоне снижения положительного отношения к КПРФ. К такому результату пришли исследователи фонда «Общественное мнение» (ФОМ), в опросе приняли участие 1500 человек из 53 субъектов. 26% опрошенных россиян относятся положительно к ЛДПР, тогда как к коммунистам – только 18%.
Текущий электоральный рейтинг КПРФ, по данным ФОМа, составил 8%, ЛДПР – 12%. За «Единую Россию» на думских выборах, если бы они состоялись в ближайшие выходные, готовы отдать голоса 41% избирателей, за «Справедливая Россия – За правду» – 4%, за «Новых людей» – 3%.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов с выводами ФОМа не согласен. По его словам, полученные результаты не подтверждаются аналогичными исследованиями других социологических служб. Например, данные государственной службы ВЦИОМ несколько разнятся: согласно их опросу от 24 сентября, коммунисты остаются вторыми (за КПРФ отдали бы голос 10,6% опрошенных, а за ЛДПР – 9%).
ЛДПР не отказываются от амбиций быть «партией № 2», заявил «Ведомостям» замглавы фракции и член высшего совета партии Ярослав Нилов. Прошедшие осенние выборы 2023 г. показали, что «тенденция сохраняется», партии удалось получить 2-е место во многих заксобраниях. В семи регионах из 20 списки ЛДПР заняли 2-е место по числу голосов, включая Луганскую республику и Запорожскую область.
«А там, где не вторые, а третьи, мы чуть-чуть отстаем от КПРФ», – пояснил Нилов. На вопрос о том, мог бы прибавить дополнительные электоральные очки новый глава партии Леонид Слуцкий, замглавы фракции ЛДПР сказал, что, «несмотря на то что Владимира Жириновского с нами физически нет, его дело живет».
Успех ЛДПР обусловлен во многом личностью умершего лидера партии, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Избиратели поддерживают не столько партию сейчас, сколько память о Жириновском <...> а новое руководство ЛДПР воспринимают как его преемников», – пояснил он «Ведомостям». ЛДПР не нужно включать самоцензуру, как КПРФ, все «месседжи, которые они продвигают, привычны, это не сталкивает их с властью», добавил Макаркин.
У КПРФ более сложное положение из-за разнообразия электората: их поддерживали и те, кто против действующей власти, и те, кто за. Часть из них теперь дистанцирована от политики, другая часть присматривается к «Яблоку», третья – примкнула к партии власти, считает он.
На предстоящих выборах 2024 г. такие рейтинги могут сохраниться, но результаты голосования будут иными: дело в том, что сторонники ЛДПР, скорее всего, будут поддерживать кандидата от власти. Максимум, на который будет рассчитывать ЛДПР, – это получить «сопоставимые с КПРФ результаты», резюмировал Макаркин.
С коллегой согласен политолог Александр Немцев: «Успех ЛДПР связан с памятью о Жириновском, с умелым использованием его бренда и его наследия». В частности, на рост популярности влияет то, что в соцсетях до сих пор активно распространяются видео, на которых бывший глава партии «предсказывает» ситуацию на Украине.
Единственное, что поменялось после смерти главы ЛДПР, – подходы к организации агитации, они стали более пестрыми, считает Немцев: «По большому счету это использование старого бренда на новых началах». При этом партии вряд ли удастся сохранить высокие рейтинги до следующих выборов.
«ЛДПР нужно искать свою субъектность, надолго этого заряда не хватит, нужны яркие инициативы и новые лица, [которые] сейчас размыты». В случае если партия продолжит ограничиваться славой Жириновского, есть шанс, что ЛДПР и вовсе «уйдет с политического олимпа», набирая только по инерции какое-то количество голосов.
На выборах 2023 г. КПРФ удалось получить поддержку 920 541 избирателя. Всего партия потеряла 623 642 голоса в 16 регионах по сравнению с выборами 2018 г.
ЛДПР набрала в общей сложности 676 184 голоса на выборах 2023 г. Партия потеряла 30% голосов за пять лет.