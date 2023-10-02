Конкуренция между КПРФ и ЛДПР за 2-е место усилилась

«А там, где не вторые, а третьи, мы чуть-чуть отстаем от КПРФ», – пояснил Нилов. На вопрос о том, мог бы прибавить дополнительные электоральные очки новый глава партии Леонид Слуцкий, замглавы фракции ЛДПР сказал, что, «несмотря на то что Владимира Жириновского с нами физически нет, его дело живет».