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Политика

Аргентине предстоит тяжелый выбор президента

Во второй тур вышли трампист-либертарианец и соавтор экономического краха
Роман Романов
JUAN MABROMATA / AFP

В первом туре президентских выборов в Аргентине 22 октября наибольшее количество голосов набрали действующий министр экономики Серхио Масса (36,6%) и оппозиционер-либертарианец Хавьер Милей (29,9%), они вышли во второй тур. Из гонки выбыла лидер правоцентристского альянса «Вместе за перемены» Патрисия Буллрич, набравшая 23,82% голосов. Второй тур состоится 19 ноября. По избирательному законодательству Аргентины кандидат должен набрать больше 45% или 40% при отрыве от ближайшего соперника не менее чем на 10%.

Серхио Масса заявил о преданности демократическим ценностям, уважении к государственным институтам и о том, что в отличие от Милея не любит оскорблять и «уничтожать» других. Милей не стеснялся в адрес оппонента. «Две трети аргентинцев проголосовали за перемены. Они проголосовали за альтернативу правительству преступников, которые хотят сдать в залог наше будущее, чтобы остаться у власти», – заявил кандидат в президенты.

Масса – министр экономики Аргентины. Он представляет на выборах правящую перонистскую коалицию (исторически восходящую к президенту Аргентины Хуану Перону). Милей избрался в нижнюю палату аргентинского конгресса в 2021 г., до этого никогда не занимал государственных должностей. Он называет себя анархо-капиталистом, сторонником президента США Дональда Трампа и либертарианцем. Среди его предложений – приватизация, введение доллара США как национальной валюты, расформирование центрального банка, отмена системы социальной защиты, легализация наркотиков, проституции и ношения оружия.

Аналитики Reuters полагают, что второе место Милея уменьшит опасения на финансовом рынке в связи с его обещаниями отказаться от песо.

Вместе с президентскими прошли выборы половины конгрессменов, трети сенаторов и нескольких губернаторов. Аксель Кисильоф, губернатор Буэнос-Айреса и союзник Массы по коалиции, переизбрался на второй срок, набрав 44,8%.

Выборы состоялись в период экономического кризиса в стране. По данным Центробанка Аргентины, при ключевой ставке в 133% в сентябре 2023 г. инфляция составила 138,3% в годовом выражении. В январе 2023 г. эта цифра была на уровне 98,8%. Согласно газете The Buenos Aires Times, безработица к концу сентября составила 6,2%, 36,8% населения работает, не уплачивая налогов. Порядка 40% аргентинцев живут за чертой бедности. Одной из проблем остаются высокие цены на импортируемые энергоресурсы. Отток капитала и снижение доходов от экспорта привели к росту госдолга. По данным МВФ, к концу 2023 г. он может составить 89,5% по отношению к ВВП.

В таком результате нет сенсации, повторилась тенденция праймериз, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. «Масса увеличил свои шансы, но не принципиально, это не может гарантировать победу во втором туре», – объяснил эксперт. Он также считает, что определяющую роль сыграет, за кого проголосуют избиратели Буллрич. «Кто-то из них проголосует за Массу, кто-то за Милея, сама Буллрич сказала, что не собирается поддерживать Массу», – сказал Хейфец.

В случае победы Массы он в значительной степени продолжит внешнеполитический курс нынешнего правительства, направленный на сохранение контактов с Китаем и Россией. Эксперт не исключил возможного присоединения Аргентины к антироссийским санкциям в случае победы Милея. Но Хейфец подчеркивает, что Милею будет сложнее обеспечить себе большинство в конгрессе, который также играет роль в принятии решений.

Перевес Массы в первом туре можно объяснить многими факторами, включая его умеренные позиции, отличающиеся от традиционных перонистских взглядов, считает главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. Эксперт полагает, что в случае победы Массы он попытается вести многовекторную внешнюю политику. Предположить результаты второго тура сложнее, чем в период прошлых президентских выборов, подчеркивает Ивановский. Он объясняет это несвойственной Аргентине высокой явкой избирателей. «Даже если электорат Буллрич расколется, то шансы у обоих кандидатов почти одинаковые. Иногда результат определяют избиратели, не ходившие на первый тур, но тут ситуация другая», – резюмировал Ивановский.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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