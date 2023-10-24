Аргентине предстоит тяжелый выбор президента

Аргентине предстоит тяжелый выбор президентаВо второй тур вышли трампист-либертарианец и соавтор экономического краха
В первом туре президентских выборов в Аргентине 22 октября наибольшее количество голосов набрали действующий министр экономики Серхио Масса (36,6%) и оппозиционер-либертарианец Хавьер Милей (29,9%), они вышли во второй тур. Из гонки выбыла лидер правоцентристского альянса «Вместе за перемены» Патрисия Буллрич, набравшая 23,82% голосов. Второй тур состоится 19 ноября. По избирательному законодательству Аргентины кандидат должен набрать больше 45% или 40% при отрыве от ближайшего соперника не менее чем на 10%.
Серхио Масса заявил о преданности демократическим ценностям, уважении к государственным институтам и о том, что в отличие от Милея не любит оскорблять и «уничтожать» других. Милей не стеснялся в адрес оппонента. «Две трети аргентинцев проголосовали за перемены. Они проголосовали за альтернативу правительству преступников, которые хотят сдать в залог наше будущее, чтобы остаться у власти», – заявил кандидат в президенты.
Масса – министр экономики Аргентины. Он представляет на выборах правящую перонистскую коалицию (исторически восходящую к президенту Аргентины Хуану Перону). Милей избрался в нижнюю палату аргентинского конгресса в 2021 г., до этого никогда не занимал государственных должностей. Он называет себя анархо-капиталистом, сторонником президента США Дональда Трампа и либертарианцем. Среди его предложений – приватизация, введение доллара США как национальной валюты, расформирование центрального банка, отмена системы социальной защиты, легализация наркотиков, проституции и ношения оружия.
Аналитики Reuters полагают, что второе место Милея уменьшит опасения на финансовом рынке в связи с его обещаниями отказаться от песо.
Вместе с президентскими прошли выборы половины конгрессменов, трети сенаторов и нескольких губернаторов. Аксель Кисильоф, губернатор Буэнос-Айреса и союзник Массы по коалиции, переизбрался на второй срок, набрав 44,8%.
Выборы состоялись в период экономического кризиса в стране. По данным Центробанка Аргентины, при ключевой ставке в 133% в сентябре 2023 г. инфляция составила 138,3% в годовом выражении. В январе 2023 г. эта цифра была на уровне 98,8%. Согласно газете The Buenos Aires Times, безработица к концу сентября составила 6,2%, 36,8% населения работает, не уплачивая налогов. Порядка 40% аргентинцев живут за чертой бедности. Одной из проблем остаются высокие цены на импортируемые энергоресурсы. Отток капитала и снижение доходов от экспорта привели к росту госдолга. По данным МВФ, к концу 2023 г. он может составить 89,5% по отношению к ВВП.
В таком результате нет сенсации, повторилась тенденция праймериз, считает главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. «Масса увеличил свои шансы, но не принципиально, это не может гарантировать победу во втором туре», – объяснил эксперт. Он также считает, что определяющую роль сыграет, за кого проголосуют избиратели Буллрич. «Кто-то из них проголосует за Массу, кто-то за Милея, сама Буллрич сказала, что не собирается поддерживать Массу», – сказал Хейфец.
В случае победы Массы он в значительной степени продолжит внешнеполитический курс нынешнего правительства, направленный на сохранение контактов с Китаем и Россией. Эксперт не исключил возможного присоединения Аргентины к антироссийским санкциям в случае победы Милея. Но Хейфец подчеркивает, что Милею будет сложнее обеспечить себе большинство в конгрессе, который также играет роль в принятии решений.
Перевес Массы в первом туре можно объяснить многими факторами, включая его умеренные позиции, отличающиеся от традиционных перонистских взглядов, считает главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. Эксперт полагает, что в случае победы Массы он попытается вести многовекторную внешнюю политику. Предположить результаты второго тура сложнее, чем в период прошлых президентских выборов, подчеркивает Ивановский. Он объясняет это несвойственной Аргентине высокой явкой избирателей. «Даже если электорат Буллрич расколется, то шансы у обоих кандидатов почти одинаковые. Иногда результат определяют избиратели, не ходившие на первый тур, но тут ситуация другая», – резюмировал Ивановский.