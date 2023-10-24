Аргентине предстоит тяжелый выбор президента

Выборы состоялись в период экономического кризиса в стране. По данным Центробанка Аргентины, при ключевой ставке в 133% в сентябре 2023 г. инфляция составила 138,3% в годовом выражении. В январе 2023 г. эта цифра была на уровне 98,8%. Согласно газете The Buenos Aires Times, безработица к концу сентября составила 6,2%, 36,8% населения работает, не уплачивая налогов. Порядка 40% аргентинцев живут за чертой бедности. Одной из проблем остаются высокие цены на импортируемые энергоресурсы. Отток капитала и снижение доходов от экспорта привели к росту госдолга. По данным МВФ, к концу 2023 г. он может составить 89,5% по отношению к ВВП.