Президент Турции одобрил заявку на прием Швеции в НАТО

По его словам, в Турции многие полагают, что если бы парламент проголосовал иначе, то страна не допустила бы формирования курдской автономии. По этой причине, продолжает Дюрре, власти опасаются, что в случае проволочек с их стороны по поводу членства Швеции в НАТО Вашингтон сможет создать проблемы для турецких интересов в Сирии, на российско-турецком треке, во взаимоотношениях Турции с Грецией или затормозит процесс модернизации турецких ВВС. «Перегибать палку Анкара не намерена. Временная конфронтация с Западом – не цель, а лишь рычаг политического давления, чтобы выторговать для себя выгоды. От присоединения Стокгольма к НАТО туркам не горячо и не холодно», – пояснил эксперт.