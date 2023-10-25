Президент Турции одобрил заявку на прием Швеции в НАТО

Президент Турции одобрил заявку на прием Швеции в НАТОРатификация протокола об этом займет около месяца
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и отправил его на рассмотрение в Великое национальное собрание Турции (парламент), сообщил на своей странице X (ранее – Twitter) турецкий глава государства. Предложение Эрдогана, согласно турецкому законодательству, сначала рассмотрит комиссия по иностранным делам парламента. Дата голосования пока не известна.
В то же время премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в соцсети поприветствовал решение турецкого президента, заявив, что с нетерпением ждет начала парламентских процедур в Турции и скорейшего присоединения его страны к НАТО.
Аналогичное заявление сделал и генсек альянса Йенс Столтенберг. По данным шведского правительства, Столтенберг ранее также отправил письмо всем государствам альянса, в котором он заявил, что скандинавскому государству следует стать членом организации не позднее встречи глав МИД НАТО, намеченной на 28–29 ноября, сообщило 24 октября агентство Bloomberg.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года. Последняя стала членом организации в апреле 2023 г., а присоединение Стокгольма все это время блокировали Турция и Венгрия. Впоследствии венгерские власти заявляли, что одобрят расширение военного блока после снятия турецкого вето.
Анкара неоднократно обвиняла шведские власти в снисходительном отношении к членам Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) и в укрытии турецких граждан, предположительно участвовавших в несостоявшемся военном перевороте в 2016 г. в Турции. Турецкое руководство также возмутила серия антиисламских протестов в Стокгольме со сжиганием Корана. В июле Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство и согласилась более тесно сотрудничать с турецкой стороной по вопросам безопасности.
На саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Эрдоган согласился снять запрет на прием Швеции в альянс после того, как Стокгольм согласился поддержать вступление Турции в Евросоюз, куда она пытается вступить с 2004 г. Турецкий лидер пообещал направить этот вопрос в парламент сразу после летних каникул в начале октября, но он неоднократно откладывался под предлогом, что Стокгольм все еще не предпринял конкретных шагов по пресечению деятельности РПК.
Другим условием Эрдогана для приема Швеции в НАТО было одобрение конгрессом США продажи 40 новых истребителей F-16 и комплектов для модернизации 79 таких машин, уже имеющихся в ВВС Турции. Впервые Анкара запросила покупку данных самолетов в 2021 г. Но после исключения Турции из американской программы поставок истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400 конгресс США под разными предлогами препятствовал передаче машин.
Несмотря на эскалацию насилия на Ближнем Востоке, в котором Турция на уровне риторики поддерживает палестинцев, а Запад – Израиль, турецкие власти в любом случае ратифицируют документ о приеме Швеции в НАТО и не станут выдвигать дополнительных условий, полагает доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. По его словам, маловероятен и демарш турецких депутатов: большинство мест в парламенте занимают члены проправительственной коалиции (318 мест из 600), а представители оппозиции традиционно выступают за расширение НАТО и нормализацию отношений страны с государствами Запада.
Парламент Турции ранее запретил размещение американских войск на территории страны перед вторжением коалиции США в 2003 г. в Ирак, но впоследствии турецкие власти пожалели о своем решении, напоминает Дюрре. «Американцы все равно провели военную операцию, а Анкара осталась на обочине процессов послевоенного обустройства Ирака. После войны иракские курды приобрели политическую субъектность и статус, что не понравилось турецким властям», – говорит эксперт.
По его словам, в Турции многие полагают, что если бы парламент проголосовал иначе, то страна не допустила бы формирования курдской автономии. По этой причине, продолжает Дюрре, власти опасаются, что в случае проволочек с их стороны по поводу членства Швеции в НАТО Вашингтон сможет создать проблемы для турецких интересов в Сирии, на российско-турецком треке, во взаимоотношениях Турции с Грецией или затормозит процесс модернизации турецких ВВС. «Перегибать палку Анкара не намерена. Временная конфронтация с Западом – не цель, а лишь рычаг политического давления, чтобы выторговать для себя выгоды. От присоединения Стокгольма к НАТО туркам не горячо и не холодно», – пояснил эксперт.
С Дюрре согласен гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу. По словам эксперта, на фоне продолжающегося экономического кризиса в Турции Анкара заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом и США, чтобы еще и получить кредиты для решения внутренних проблем. Процесс ратификации документа о приеме Швеции в НАТО займет около месяца, считает эксперт. Одновременно, сняв свое вето, власти рассчитывают ускорить процедуру продажи американских истребителей турецким ВВС, резюмирует Асалыоглу.