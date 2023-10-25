В Китае объявлено о снятии с должности министра обороны Ли Шанфу

Нынешние отставки – последствия того, что китайская система сильно изменилась в последние годы, стала более централизованной и вертикальной, а высшие кадровые назначения становятся менее понятны и прозрачны и обсуждаются с куда меньшим числом лиц в политбюро, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Это, возможно, происходит из-за недостаточно глубокой проверки кандидатов перед назначением – очевидно, она прошла уже после занятия должностей Цинем и Ли и выявила соответствующие нарушения, продолжает Ломанов. Версия о коррупции Ли при закупке вооружений до сих пор неофициальная, обращает внимание эксперт. «При этом сейчас в китайской госсистеме ведется беспрецедентная планомерная работа по укреплению безопасности, общенациональная кампания по повышению бдительности чиновников, внимательности к госсекретам и неуязвимости к западному влиянию», – напоминает Ломанов.