В Китае объявлено о снятии с должности министра обороны Ли Шанфу

В Китае объявлено о снятии с должности министра обороны Ли ШанфуВероятная причина – коррупционные нарушения при закупках
Министр обороны и член Центрального военного совета Китая Ли Шанфу официально отстранен от занимаемой должности по итогам сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента). Отставка утверждена председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 24 октября сообщили государственные Центральное телевидение КНР и агентство «Синьхуа» без указания причин. Имя преемника Ли не называлось. Ли Шанфу был назначен министром только в марте 2023 г.
В последний раз 65-летний Ли появлялся на публике 29 августа, выступая на третьем Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Уже на переговорах с главкомом ВМФ Сингапура Шон Уотом 4–9 сентября он отсутствовал. В середине сентября The Washington Post и The Economist писали об отставке Ли, который якобы попал под следствие по обвинению в коррупции. Reuters уточняло, что дело касается нарушений при закупках военной техники. Вместе с ним по делу якобы проходят еще восемь человек, которыми Ли руководил с 2017 по 2022 г., находясь на должности главы Управления по развитию вооружений Центрального военного совета КНР.
Ли не первый отправленный в отставку китайский министр из числа назначенных в марте. В июле покинул должность министр иностранных дел Цинь Ган – его заменил на посту министра его предшественник Ван И (совмещает с постом заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам). На сессии ПК ВСНП 24 октября Циня также сняли с поста члена Госсовета. Кроме того, назначены новые министры науки Инь Хэцзюнь (бывший замсекретаря парткома КПК Китайской академии наук) и финансов Лань Фоан (бывший секретарь парткома КПК провинции Шаньси). Они сменили соответственно Ван Чжигана и Лю Куня, о причинах снятия которых и новом месте работы не сообщается.
Ранее отставки затронули и армию. В начале августа командующего Ракетными войсками НОАК генерала Ли Юйчао и его заместителя Лю Гуабиня заменили генералы Ван Хоубин и Сюй Сишэн. Гонконгская South China Morning Post сообщила, что снятые с постов генералы могли столкнуться с обвинениями в коррупции при работе с оборонными предприятиями.
Еще летом Си Цзиньпин провел учебу членов политбюро по вопросам военного управления в контексте соблюдения законности в армии и оборонной промышленности, поскольку экспертом пригласили директора Института военного права Академии военных наук НОАК Чжао Дуньбина, отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Денисов. А через два дня на сайте военных закупок опубликовали уведомление о сборе свидетельств нарушений законности при проведении тендеров в период после октября 2017 г., напоминает эксперт. «Именно в конце сентября 2017 г. Ли Шаньфу вступил в должность начальника Управления по развитию вооружений. Из документа примерно ясно, в чем его могут обвинить: конфликт интересов, оказание помощи аффилированным компаниям в получении контрактов, предвзятость и предоставление преимуществ определенным интересам, участие в сговоре, формирование «закрытых кругов» для манипулирования процессом оценки контрактов, разглашение конфиденциальных данных», – говорит Денисов.
По мнению эксперта, снятие Ли при таком перечне прегрешений носит сугубо внутренний характер и никак не связано с желанием наладить отношения с США, убрав подсанкционного министра. По словам Денисова, отсутствие публичного обоснования отставки не должно смущать: для подтверждения обвинений в коррупции нужен суд, ему предшествует уже завершившееся партийное расследование, в случае с военнослужащим – военно-партийное.
«Любое коррупционное дело – это показательный пример, который власти КНР стараются максимально использовать, поэтому стоит дождаться решения Комиссии по проверке дисциплины при Центральном военном совете ЦК КПК, которая занимается расследованием деятельности Ли. Пока речь идет о первом шаге – освобождении от должности министра и члена Госсовета. Как в решениях ПК ВСНП, так и в указах председателя КНР практически никогда не указываются причины отставки», – говорит Денисов. Он допускает, что, скорее всего, уже выявлены масштабные злоупотребления экономического характера и дисциплинарные выводы не ограничатся только бывшим министром. При этом в смене 24 октября министров финансов и науки эксперт не видит столь серьезной подоплеки, как в отставке Ли.
Нынешние отставки – последствия того, что китайская система сильно изменилась в последние годы, стала более централизованной и вертикальной, а высшие кадровые назначения становятся менее понятны и прозрачны и обсуждаются с куда меньшим числом лиц в политбюро, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Это, возможно, происходит из-за недостаточно глубокой проверки кандидатов перед назначением – очевидно, она прошла уже после занятия должностей Цинем и Ли и выявила соответствующие нарушения, продолжает Ломанов. Версия о коррупции Ли при закупке вооружений до сих пор неофициальная, обращает внимание эксперт. «При этом сейчас в китайской госсистеме ведется беспрецедентная планомерная работа по укреплению безопасности, общенациональная кампания по повышению бдительности чиновников, внимательности к госсекретам и неуязвимости к западному влиянию», – напоминает Ломанов.