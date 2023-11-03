Прошедший палату представителей пакет помощи США Израилю вряд ли пройдет сенат

31 октября республиканцы в палате представителей во главе с Джонсоном объявили о намерении вынести на голосование законопроект, предусматривающий выделение средств на военную помощь для Израиля. Законопроект вызвал критику со стороны как демократов, так и некоторых республиканцев. Недовольство заключалось в двух особенностях. В документе не учитывались расходы на Украину и союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые запросил у конгресса Джо Байден 20 октября (на сумму $105,85 млрд).