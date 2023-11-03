Прошедший палату представителей пакет помощи США Израилю вряд ли пройдет сенат

Прошедший палату представителей пакет помощи США Израилю вряд ли пройдет сенатБез учета средств на Украину и с угрозой вето Байдена он практически обречен
Палата представителей США 3 ноября одобрила отдельный пакет военной помощи Израилю без упоминания Украины на сумму $14,3 млрд. Законопроект поддержали 226 конгрессменов, против выступили 196. Вместе с республиканцами «за» проголосовали 12 демократов. Теперь документ направят на рассмотрение в сенат.
Демократы и часть республиканцев там уже предупредили о неготовности одобрить инициативу по Израилю в ее нынешнем виде. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что не намерен даже рассматривать законопроект из палаты представителей, так как сенат формирует собственное предложение. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что планирует вынести на голосование пакет помощи для Украины, совмещенный с выделением средств на укрепление границы.
31 октября республиканцы в палате представителей во главе с Джонсоном объявили о намерении вынести на голосование законопроект, предусматривающий выделение средств на военную помощь для Израиля. Законопроект вызвал критику со стороны как демократов, так и некоторых республиканцев. Недовольство заключалось в двух особенностях. В документе не учитывались расходы на Украину и союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые запросил у конгресса Джо Байден 20 октября (на сумму $105,85 млрд).
Демократы возмутились способом финансирования средств для Израиля. Согласно плану Джонсона и его союзников в палате, выделенную сумму предлагается покрыть посредством сокращения бюджета налоговой службы США (IRS). Управление конгресса США по бюджету сообщило, что урезание средств в распоряжении налоговиков сократит доходы бюджета на $26,8 млрд в период с 2024 по 2033 г. и увеличит дефицит на $12,5 млрд за тот же период из-за сокращения налоговых поступлений.
В Белом доме 1 ноября заявили, что в случае одобрения законопроекта конгрессом Байден может применить право вето. Представители президента подчеркнули, что документ «в его нынешней форме» не учитывает современные реалии и интересы национальной безопасности США. Также в администрации недовольны отсутствием в законопроекте средств на гуманитарную помощь для Газы.
Президент может ветировать законопроект, одобренный обеими палатами конгресса. Но вето может быть преодолено, если законопроект получит две трети голосов и в палате представителей, и в сенате. Если в течение следующих 10 дней после одобрения обеими палатами президент все же не подписывает законопроект, он все равно становится законом.
Законопроект почти наверняка провалится в сенате, если республиканцы каким-то образом не смогут учесть военную помощь для Украины, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. При этом, объясняет эксперт, Байден должен понимать, что блокировка помощи Израилю может обернуться для него очередным процессом импичмента.
Суслов полагает, что в конце концов и Израиль, и Украина получат средства от американцев. Но, по его мнению, последней могут выделить меньше средств, чем запрашивал Байден 20 октября и позже: «Это все предмет торга между демократами и республиканцами».