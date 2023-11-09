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Политика

Госдума утвердила план экспертных исследований в 2024 году

Фракции и комитеты ждут исследования по повышению качества медицины и интеграции мигрантов
Мария Макутина Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости

Государственная дума определилась с программой научно-экспертной работы в 2024 г. Заявки по темам исследований подают думские фракции и комитеты. «Ведомости» ознакомились с документом.

«Единую Россию» в следующем году интересует «совершенствование нормативного правового регулирования государственно-частного партнерства в целях повышения доступности и качества медицинской помощи в РФ». Второй по численности фракции КПРФ же нужны рекомендации по улучшению законодательного обеспечения технологического суверенитета России в ведущих отраслях промышленности и науки с учетом опыта зарубежных государств.

«Справедливая Россия – За правду» ожидает анализ на тему совершенствования регулирования инвестиционной деятельности населения РФ в области реализации индустриальных, инфраструктурных и иных долгосрочных проектов. Депутаты от ЛДПР запросили исследование зарубежного опыта правового регулирования волонтерства в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Фракцию «Новые люди» интересует анализ системы среднего профессионального образования в России.

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Комитеты нижней палаты также запросили экспертные оценки: в частности, комитет по делам Содружества независимых государств (СНГ) ожидает исследования о совершенствовании государственной политики по интеграции иммигрантов из стран постсоветского пространства в российское общество. Комитету по туризму, в свою очередь, нужен анализ зарубежного опыта по формированию рынка медицинского туризма в стране.

Совершенствования правового регулирования механизмов защиты прав в области спорта ожидает комитет по физической культуре и спорту. Комитетом по охране здоровья планируется рассмотрение анализа по снижению нагрузки на медработников, в частности с документооборотом и отчетностью. Оценки по регулированию сферы лекарственного обеспечения населения ждут в комитете по защите конкуренции.

Комитет по экологии озаботился законодательным обеспечением социально-экономического развития Байкальской природной территории и сохранения экосистемы Байкала. Комитет по аграрным вопросам интересует ситуация на рынке зерна – там ждут рекомендаций по улучшению регулирования рынка зерна для повышения рентабельности деятельности и доходности производителей.

Анализ по влиянию фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в стране ожидают в комитете по МСП, а в комитете по строительству и ЖКХ собираются оценить правовое регулирование государственно-частного партнерства при создании социальных объектов, в том числе в проектах комплексного развития территорий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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