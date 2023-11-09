Госдума утвердила план экспертных исследований в 2024 году

Анализ по влиянию фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в стране ожидают в комитете по МСП, а в комитете по строительству и ЖКХ собираются оценить правовое регулирование государственно-частного партнерства при создании социальных объектов, в том числе в проектах комплексного развития территорий.