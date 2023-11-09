Госдума утвердила план экспертных исследований в 2024 году

Госдума утвердила план экспертных исследований в 2024 годуФракции и комитеты ждут исследования по повышению качества медицины и интеграции мигрантов
Государственная дума определилась с программой научно-экспертной работы в 2024 г. Заявки по темам исследований подают думские фракции и комитеты. «Ведомости» ознакомились с документом.
«Единую Россию» в следующем году интересует «совершенствование нормативного правового регулирования государственно-частного партнерства в целях повышения доступности и качества медицинской помощи в РФ». Второй по численности фракции КПРФ же нужны рекомендации по улучшению законодательного обеспечения технологического суверенитета России в ведущих отраслях промышленности и науки с учетом опыта зарубежных государств.
«Справедливая Россия – За правду» ожидает анализ на тему совершенствования регулирования инвестиционной деятельности населения РФ в области реализации индустриальных, инфраструктурных и иных долгосрочных проектов. Депутаты от ЛДПР запросили исследование зарубежного опыта правового регулирования волонтерства в условиях чрезвычайных ситуаций.
Фракцию «Новые люди» интересует анализ системы среднего профессионального образования в России.
Комитеты нижней палаты также запросили экспертные оценки: в частности, комитет по делам Содружества независимых государств (СНГ) ожидает исследования о совершенствовании государственной политики по интеграции иммигрантов из стран постсоветского пространства в российское общество. Комитету по туризму, в свою очередь, нужен анализ зарубежного опыта по формированию рынка медицинского туризма в стране.
Совершенствования правового регулирования механизмов защиты прав в области спорта ожидает комитет по физической культуре и спорту. Комитетом по охране здоровья планируется рассмотрение анализа по снижению нагрузки на медработников, в частности с документооборотом и отчетностью. Оценки по регулированию сферы лекарственного обеспечения населения ждут в комитете по защите конкуренции.
Комитет по экологии озаботился законодательным обеспечением социально-экономического развития Байкальской природной территории и сохранения экосистемы Байкала. Комитет по аграрным вопросам интересует ситуация на рынке зерна – там ждут рекомендаций по улучшению регулирования рынка зерна для повышения рентабельности деятельности и доходности производителей.
Анализ по влиянию фискальной нагрузки на малый и средний бизнес в стране ожидают в комитете по МСП, а в комитете по строительству и ЖКХ собираются оценить правовое регулирование государственно-частного партнерства при создании социальных объектов, в том числе в проектах комплексного развития территорий.