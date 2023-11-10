Как Франция пытается добиться гуманитарной паузы в секторе Газа

Как Франция пытается добиться гуманитарной паузы в секторе ГазаВ Париже прошла международная конференция по гуманитарной ситуации в зоне конфликта
В Париже 9 ноября прошла международная конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа. 80 стран и 30 НКО под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона искали возможность добиться пауз в боевых действиях для доставки гуманитарных грузов. На конференции не присутствовал Израиль, военная операция которого привела уже к 10 569 жертвам в секторе Газа с 7 октября.
Макрон, открывая конференцию, заявил, что гуманитарная пауза в секторе должна быть объявлена «как можно скорее», но необходимо работать и над прекращением огня. «Мирные жители должны быть защищены. Это необходимо, и это не обсуждается», – сказал французский лидер. По данным Reuters, кроме гуманитарных пауз в Париже обсуждался также «морской коридор» доставки гуманитарной помощи в анклав. Этот вариант публично обсуждал госсекретарь Энтони Блинкен 6 ноября на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
Участниками конференции в Париже были арабские страны, Палестинская автономия и все страны G20, кроме России. Как заявила «Ведомостям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, отсутствие приглашения российской делегации «связано с лицемерием тех, кто заботится на словах о людях [в секторе Газа]». «Если бы заботились, то не занимались бы политическими интригами», – сказала она. При этом на предыдущий саммит по ситуации в секторе Газа в октябре в Каир был приглашен российский замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Израиля в Каире не было.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сравнил ситуацию в секторе Газа с лесным пожаром, который может распространиться по всему региону. Он подчеркнул, что ООН не может поддерживать вытеснение палестинцев в так называемые «безопасные зоны» в южной части анклава, куда им приказала уйти израильская армия еще в октябре, усиленно бомбардируя самый крупный город анклава – Газу. ООН оценивает потребности в помощи для населения сектора Газа и Западного берега реки Иордан в $1,2 млрд до конца 2023 г. Блокаду сектора Газа он назвал «коллективным наказанием». Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини призвал открыть все КПП на границе сектора Газа, а объем помощи, получаемый через единственный работающий с перерывами КПП «Рафах», назвал неадекватным.
По данным AFP, Макрон говорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 7 октября и намерен сделать это еще раз после завершения встречи в Париже. За день до конференции президент США Джо Байден прямо попросил Нетаньяху о гуманитарных паузах. Как пояснил 9 ноября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, паузы коснутся лишь отдельных участков фронта и будут «ограничены по времени». Нетаньяху после встреч с Блинкеном в интервью ABC News 7 ноября допустил такие паузы, но только как «целевые», и обозначил их длительность примерно в час. Информацию о переговорах по трехдневной паузе, которую запросил 8 ноября «Хамас» в обмен на 12 заложников, Кирби подтвердить не смог. По данным Axios и AFP, Байден согласен на подобную паузу, но Нетаньяху якобы настаивает на возвращении всех заложников.
По мнению завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, Парижская конференция – скорее инициатива лично Макрона, нежели выполнение Парижем воли американцев. Мероприятие вписывается в традиционную французскую ближневосточную политику с 1960-х гг., говорит эксперт: сам Макрон устраивал еще во время своего первого срока похожие конференции по примирению враждующих сторон в Ливии. «Франция пытается напомнить о своей роли переговорщика в регионе. Но в текущих условиях Париж вряд ли сможет навязать какие-либо решения Израилю, Франции необходима поддержка всего политического потенциала партнеров по ЕС и вне его», – считает Тимофеев. Отсутствие Израиля среди участников конференции он объяснил опасениями французов негативного резонанса на фоне бомбардировок сектора Газа.
Научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает, что Израиль сейчас не готов участвовать в таких конференциях, поскольку имеет другие приоритеты и опасается, что приостановка боевых действий будет использована против него. Достижение договоренности о гуманитарных паузах, считает Самарская, возможно. «Но в этом случае для Израиля ключевым будет вопрос освобождения хотя бы части заложников, без этого любая – даже временная – приостановка боевых действий маловероятна», – говорит эксперт.
По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, Израилю рано или поздно придется пойти на гуманитарные паузы, чтобы спасти свой имидж от ярлыка «геноцида». «Будет ли это выглядеть как его инициатива или он сделает вид, что «пойдет на уступки» внешним акторам, неважно. Но Израиль заставят так действовать не международные призывы, а сама динамика и логика его военной операции», – заключает Семенов.