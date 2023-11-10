Как Франция пытается добиться гуманитарной паузы в секторе Газа

По данным AFP, Макрон говорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 7 октября и намерен сделать это еще раз после завершения встречи в Париже. За день до конференции президент США Джо Байден прямо попросил Нетаньяху о гуманитарных паузах. Как пояснил 9 ноября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, паузы коснутся лишь отдельных участков фронта и будут «ограничены по времени». Нетаньяху после встреч с Блинкеном в интервью ABC News 7 ноября допустил такие паузы, но только как «целевые», и обозначил их длительность примерно в час. Информацию о переговорах по трехдневной паузе, которую запросил 8 ноября «Хамас» в обмен на 12 заложников, Кирби подтвердить не смог. По данным Axios и AFP, Байден согласен на подобную паузу, но Нетаньяху якобы настаивает на возвращении всех заложников.