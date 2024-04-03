Правительство просит ратифицировать протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Правительство просит ратифицировать протоколы о реструктуризации долгов СербииЭто не только необходимая процедура, но и жест доброй воли, считают эксперты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила совместную инициативу МИДа и Минфина о ратификации российско-сербских межправительственных протоколов о внесении изменений в межправительственные соглашения двух стран. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к комиссии.
В соответствии с законопроектом, погашение и обслуживание задолженности Сербии перед Россией по нескольким соглашениям осуществляется в рублях. Протоколы при этом предусматривают условия реструктуризации задолженностей Сербии по ранее предоставленным кредитам.
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