Правительство просит ратифицировать протоколы о реструктуризации долгов Сербии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила совместную инициативу МИДа и Минфина о ратификации российско-сербских межправительственных протоколов о внесении изменений в межправительственные соглашения двух стран. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к комиссии.