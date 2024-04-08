Президентом Словакии станет спикер-евроскептик

Президентом Словакии станет спикер-евроскептикПетр Пеллегрини против безоговорочной помощи Украине
На выборах президента Словакии победил кандидат-евроскептик. По итогам второго тура выборов 6 апреля новым главой государства станет представитель правящей партии «Глас» и спикер парламента Петр Пеллегрини, что официально было подтверждено избиркомом Словакии. По результатам выборов Пеллегрини набрал 53,12% голосов. Его соперник, прозападный бывший министр иностранных дел Иван Корчок получил поддержку 46,88% избирателей. Сам Корчок признался, что разочарован результатами выборов. Тем не менее он поздравил своего конкурента с победой.
В первом туре, который состоялся 23 марта, ни одному из кандидатов не удалось заполучить необходимое для победы абсолютное большинство. После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с 42,44%, Пеллегрини – второе с 37,07%. Третье место в гонке было у бывшего министра юстиции Штефана Харабина с 11,79%.
Таким образом, на посту главы государства в Словакии оказывается сторонник действующего премьер-министра Роберта Фицо. «Я хочу быть президентом, который будет защищать национальные интересы Словацкой Республики, граждан Словацкой Республики, я сделаю все, чтобы поддержать правительство в его усилиях по улучшению жизни людей в Словакии. Я сделаю все, чтобы Словакия оставалась на стороне мира, а не войны», – заявил Пеллегрини.
Фицо критикует текущую политику Евросоюза в отношении Украины. В декабре 2023 г. Фицо заявил, что Запад собирается биться с Россией до последнего украинского солдата. Утверждения о якобы существующей для НАТО угрозе со стороны России используются, подчеркивал Фицо, исключительно сторонниками идеи дальнейшего финансирования киевских властей и продолжения вооружения Украины.
«Как глава правительства Словакии я убежден, что никакой из стран НАТО вблизи России не грозит никакое российское вторжение», – говорил Фицо. Сообщения словацких СМИ о неудачах российских войск и, наоборот, успехах Украины, по мнению премьера, – лишь «тупая пропаганда». Кроме того, именно при Фицо Словакия прекратила поставлять бесплатно оружие Украине из своих запасов, но продолжила выполнение оплаченных контрактов, в том числе на самоходные артиллерийские установки. До победы Фицо осенью 2023 г. Словакия успела передать Украине оружие, боеприпасы и технику на сумму в 671 млн евро.
Президент Словакии обладает ограниченными полномочиями в политическом устройстве страны. Он назначает с согласия парламента премьер-министра, а также трех судей конституционного суда и трех членов судебного совета. Кроме того, президент обладает правом вето любого законопроекта или предложения парламента, за исключением внесения поправок в конституцию.
К серьезному обострению отношений Словакии с Евросоюзом избрание Пеллегрини вряд ли приведет, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Положение дел в отношениях Братиславы и Брюсселя сохраняется неизменным с момента победы Фицо на выборах. Избрание прозападного президента сделало бы курс Словакии менее твердым, но тоже не привело бы к существенному повороту в политике. В своем противостоянии с ЕС Словакия действует весьма гибко и аккуратно, продолжает Лукьянов. Тем не менее у действующего правительства есть к чему апеллировать в своей деятельности – фактически избиратели своим голосованием выразили мнение, что войну на Украине пора заканчивать.
Отношения Брюсселя и Братиславы все больше напоминают отношения Брюсселя и Будапешта, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Артем Соколов. Эта тенденция только подтвердилась по итогам выборов. Но даже если предположить, что Венгрия и Словакия выступят против политики ЕС на Украине единым фронтом, у них не хватит сил на продвижение своего курса. Вместе с этим, отмечает эксперт, можно наблюдать формирование среди стран Евросоюза группировки, выражающей отличную от общеевропейского нарратива позицию о необходимости закончить войну.