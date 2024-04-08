Президентом Словакии станет спикер-евроскептик

К серьезному обострению отношений Словакии с Евросоюзом избрание Пеллегрини вряд ли приведет, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Положение дел в отношениях Братиславы и Брюсселя сохраняется неизменным с момента победы Фицо на выборах. Избрание прозападного президента сделало бы курс Словакии менее твердым, но тоже не привело бы к существенному повороту в политике. В своем противостоянии с ЕС Словакия действует весьма гибко и аккуратно, продолжает Лукьянов. Тем не менее у действующего правительства есть к чему апеллировать в своей деятельности – фактически избиратели своим голосованием выразили мнение, что войну на Украине пора заканчивать.