Как пройдут всеобщие выборы в Индии

В Индии 19 апреля стартуют всеобщие выборы в парламент и органы местного самоуправления. В них смогут принять участие порядка 970 млн избирателей (из 1,4 млрд человек) – около 12% населения планеты. Голосование по избранию 543 депутатов нижней палаты парламента пройдет в семь этапов в 28 штатах и восьми федеральных территориях, результаты будут объявлены 4 июня, объясняет Associated Press (AP). Каждый этап в большинстве штатов длится один день: первый проводится 19 апреля, а последний – 1 июня. Правящая с 2014 г. партия «Бхаратия джаната парти» (БДП и ее союзники контролируют 339 мест) премьер-министра Нарендры Моди рассчитывает в третий раз подряд одержать победу. На данный момент БДП вместе с партнерами по коалиции контролирует парламенты 14 штатов.