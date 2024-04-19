Как пройдут всеобщие выборы в Индии

Как пройдут всеобщие выборы в ИндииОни продлятся 44 дня
В Индии 19 апреля стартуют всеобщие выборы в парламент и органы местного самоуправления. В них смогут принять участие порядка 970 млн избирателей (из 1,4 млрд человек) – около 12% населения планеты. Голосование по избранию 543 депутатов нижней палаты парламента пройдет в семь этапов в 28 штатах и восьми федеральных территориях, результаты будут объявлены 4 июня, объясняет Associated Press (AP). Каждый этап в большинстве штатов длится один день: первый проводится 19 апреля, а последний – 1 июня. Правящая с 2014 г. партия «Бхаратия джаната парти» (БДП и ее союзники контролируют 339 мест) премьер-министра Нарендры Моди рассчитывает в третий раз подряд одержать победу. На данный момент БДП вместе с партнерами по коалиции контролирует парламенты 14 штатов.
В густонаселенных штатах, например Уттар-Прадеш, Бихар и Западная Бенгалия с общим населением в 475 млн человек, голосование может продлиться до недели. Продолжительность выборов обусловлена необходимостью обеспечить прозрачность процедуры, чтобы задействовать большое количество чиновников и дать возможность людям проголосовать в отдаленных районах страны, объясняет научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.
Как напоминает AP, в предыдущих выборах в 2019 г. из-за сложности рельефа и отсутствия коммуникаций сотрудники избирательной комиссии за четыре дня преодолели более 480 км только для того, чтобы смог проголосовать одинокий избиратель в деревне в отдаленном штате Аруначал-Прадеш на границе с Китаем. Голосование пройдет по мажоритарной системе – победит лишь кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей в избирательном округе. Впоследствии кандидаты от партий, получивших большинство мест в парламенте, смогут избрать премьер-министра.
Всего для участия в выборах зарегистрировано свыше 2600 партий. Но претендуют на победу в парламенте лишь две политические силы: БДП и ее региональные союзники, а также разрозненная коалиция из 26 оппозиционных партий INDIA во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК, 51 мандат) Рахула Ганди – сына предыдущего премьер-министра Раджива Ганди (с 1984 по 1989 г.), представителя влиятельного в Индии политического клана Неру-Ганди.
Оппозиция обвиняла правящую партию в установлении в стране «коррумпированного кланового капитализма», авторитаризме и усилении репрессий против неугодных политиков и гражданских активистов. Кроме того, они упрекают Моди в национализме и разжигании межнациональной и межрелигиозной розни.
Весной – летом 2023 г. в небольшом штате Манипур на границе с Мьянмой произошли кровавые столкновения между народностями мейтхеи, исповедующими преимущественно индуизм, и христианами куки. Жертвами беспорядков стали около 130 человек. На фоне этих событий ИНК предложил в парламенте провести дебаты и голосование по вотуму недоверия правительству. До этого в 2019 г. правительство Моди ликвидировало автономию Кашмира – единственного штата с преимущественно мусульманским населением, что спровоцировало беспорядки в регионе и привело к очередному кризису в отношениях с Пакистаном.
В случае победы на выборах INDIA обещает устранить межкастовые и межнациональные противоречия и принять закон, разрешающий гражданский брак для представителей ЛГБТ.
В противовес влиятельному клану Ганди Моди подчеркивал свое низкое происхождение – он родился в многодетной бедной семье продавцов чая. Кроме того, он ставил себе в заслуги экономические успехи Индии. За годы его правления страна стала третьей в мире по показателям ВВП по ППС и смогла бросить вызов КНР как главной быстрорастущей развивающейся экономике мира и стать альтернативой Китаю для западных инвестиций.
Согласно исследованиям американской аналитической компании Morning Consult, рейтинг одобрения Моди в Индии составил 76%. При этом, по данным опроса India TV-CNX, опубликованного 3 апреля, на этих выборах правящая коалиция может рассчитывать на 399 мест в нижней палате парламента.
Правящая коалиция, несомненно, победит, уверен Макаревич. Победу обеспечит устойчивый экономический рост и поддержка националистически настроенного индуистского растущего среднего класса – основного электората Моди. «Правда, нельзя успехи в экономике связывать лишь с Моди – экономика страны росла и до него, а сам он проводил лишь качественные изменения. При этом положение партии нельзя назвать безоблачным, оно осложняется проблемой мусульманского меньшинства», – добавил он.
Уверенность правящей партии на выборах обеспечивают слабость и деморализация оппозиции, отмечает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Несомненно, в Индии очень много проблем, в том числе связанных с мусульманским меньшинством, но Моди продолжает быть популярным политиком», – добавил эксперт.
По словам Макаревича, в случае переизбрания Моди Индия продолжит выстраивать партнерские отношения с Россией: «Как правило, у любого правительства в Индии складывались хорошие отношения с Москвой. В этом смысле Моди не стал исключением».